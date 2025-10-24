تزامنا مع مولد الدسوقي.. تعليق الدراسة في 38 مدرسة بكفر الشيخ

أعلن الدكتور وائل عبد الباري هراس، مدير عام إدارة دسوق التعليمية بكفر الشيخ، تعليق الدراسة بمدارس مدينة دسوق، وذلك بناءً على تعليمات اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، الدكتور علاء جودة وكيل الوزارة.

وجاءت تعليق الدراسة على النحو التالى: تعطيل الدراسة لمدة أسبوع فى 5 مدارس ابتداءً من غد السبت وحتى الخميس الموافق 30 أكتوبر الجاري.

كما تضمنت تعليق الدراسة لمدة 3 أيام بباقى مدارس المدينة بالإضافة إلى مدرستى كفر إبراهيم الابتدائية والإعدادية لمدة 3 أيام ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 28 أكتوبر وحتى يوم الخميس الموافق 30 من ذات الشهر.

وأكدت إدارة دسوق التعليمية أن هذا الإجراء جاء حرصاً على سلامة التلاميذ والطلاب نتيجة توافد أعداد كبيره من داخل وخارج المحافظة للاحتفال بالمولد ويتم اتخاذ إجراءات غير عادية قد يترتب عليها غلق بعض الطرق المؤدية للمدارس.

وتحتفل المشيخة العامة للطرق الصوفية بمولد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ ابتداءً من غد السبت وحتى الخميس المقبل.