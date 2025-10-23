قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اعترافات التلميذ قاتل زميله بالإسماعيلية تقشعر لها الأبدان: قطعته ورميته فى 3 أماكن لوحدي
حبس الملاكم المتهم بمشاركة والده في دهس عائلة بالشيخ زايد
الخطيب: الأهلي صاحب الفضل على الجميع.. وحققنا نجاحات كبيرة
نسف حل الدولتين.. بيان شديد اللهجة من الإمارات ضد قرار الكنيست الإسرائيلي
حالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات
الخميس المقبل.. بدء تطبيق التوقيت الشتوي 2025 في مصر وتأخير الساعة 60 دقيقة
مندوب مصر بالأمم المتحدة: نحذر من عدم تنفيذ بنود اتفاق شرم الشيخ للسلام
الصين تدعو لاتباع الرأي الاستشاري لـ"العدل الدولية" بشأن الأزمة الإنسانية في فلسطين
وزارة الإسكان وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يناقشان تحديث الملف الوطني للإسكان في مصر
عبير الشرقاوي توضح حقيقة انتشار شائعة وفاة والدها غضبان عليها
إنتر ميامي يعلن تجديد عقد ميسي 3 سنوات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أزمة مالية في الهند بسبب كريستيانو رونالدو.. ماذا فعل نجم النصر؟

أحمد أيمن

أثار غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن مباراة فريق النصر الماضية، أزمة في الهند، حيث كان من المتوقع أن يؤثر وجوده على العوائد المالية للنادي والاتفاقات التجارية. 

جدير بالذكر أن رونالدو، الملقب بـ "الدون"، لم يشارك في المباريات الأخيرة مع فريقه النصر السعودي، الأمر الذي أثار قلق الإدارة والجماهير.

أسباب استبعاد رونالدو

قرر مدرب النصر، البرتغالي جورجي جيسوس، عدم استدعاء رونالدو للرحلة إلى الهند، حيث أراد إراحته قبل الاستحقاقات المقبلة. وبالفعل، تم استبعاده من المشاركة في جميع مباريات دور المجموعات من البطولة القارية، بما في ذلك المواجهة المرتقبة ضد فريق جوا.

جدير بالذكر أن فريق النصر السعودي قد واصل نتائجه الإيجابية في دوري أبطال آسيا 2 بفوزه على جوا الهندي 2-1 مساء أمس الأربعاء ضمن الجولة الثالثة من البطولة، والتي أقيمت على ملعب بانديت جواهر لال نهرو بالهند.

سجل هدفي النصر كل من البرازيلي جابريل أنجيلو في الدقيقة 10، وهارون كمارا في الدقيقة 27، بينما سجل بريسون فيرنانديز هدف أصحاب الأرض الوحيد في الدقيقة 41.

وشهدت المباراة في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، طرد لاعب جوا، دافيد تيمور بعد حصوله على البطاقة الحمراء.

مشوار النصر في دوري أبطال آسيا 

جاء الفوز ليعزز صدارة النصر للمجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط من ثلاث مباريات، فيما تجمد رصيد جوا بلا أي نقطة ليحتل المركز الأخير.

وسبق أن فاز النصر في الجولتين الماضيتين على كل من استقلال دوشنبه بطل طاجيكستان والزوراء العراقي، بينما خسر جوا أمام نفس المنافسين.

وشهدت المباراة غياب نجم الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو بقرار من مدربه جورجي جيسوس لمنحه الراحة، الأمر الذي سبب أزمة في الهند.

أزمة في الهند بسبب رونالدو 

أفاد رافي بوسكور، الرئيس التنفيذي للنادي الهندي، بأن غياب رونالدو كان له تأثير سلبي على حجم الرعايات، قائلا: "غياب الأسطورة البرتغالية أثر على حجم الرعايات، فوجوده كان سيجذب المزيد من الدعم من الشركات الراعية." 

وعلى الرغم من ذلك، لم يتوقف النادي عن الحصول على بعض الرعايات، لكن الخسائر المالية كانت كبيرة مقارنة بما كان يمكن تحقيقه.

وعلى الرغم من غيابه عن المباريات، لا يمكن إنكار أن رونالدو يقدم أداءً متميزًا هذا الموسم. حيث سجل 6 أهداف وصنع 2 في 7 مباريات، ساهم خلالها في وصول فريقه إلى نهائي كأس السوبر السعودي. ورغم خسارته في المباراة النهائية بركلات الترجيح، إلا أن أدائه الفردي يبشر بموسم قوي.

ذهب

الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 6 آلاف جنيه

500 جنيه زيادة| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه زيادة| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

الذهب

325 جنيها تراجعا بأسعار الذهب اليوم

صورة أرشيفية

تعليمات عاجلة للمدارس بالقضاء على مشكلات ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب

بدء إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025 عبر دعم مصر

بدء إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025 عبر دعم مصر

حالة الطقس اليوم

الموجة الحارة مستمرة.. الأرصاد تعلن موعد انخفاض درجات الحرارة

صبري فواز

جمهور حقير ومنافق.. صبري فواز يرد على الهجوم على صورته مع ابنته

امام عاشور

بعد إصابته بفيروس A..آخر تطورات الحالة الصحية لإمام عاشور

الكبد

اكتشاف بديل طبيعي لأدوية الكبد والكوليسترول وإنقاص الوزن

الخرف

علامات غير متوقعة تكشف الخرف والزهايمر

القولون

اضبط وزنك.. 3 عادات يومية تحميك من سرطان القولون

مهرجان الجونة السينمائي يعلن عن جوائز لجنة تحكيم " نتباك " و"فيبريسي" ضمن فعاليات ختام منصة سيني جونة لدعم الأفلام

حفل ختام منصة سيني جونة
حفل ختام منصة سيني جونة
حفل ختام منصة سيني جونة

دي-كاف يواصل فعاليات برنامجه المهني ويقدم 4 عروض فنية جديدة ضمن الملتقى الدولي للفنون العربية المعاصرة

مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف
مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف
مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف

بعد تقبيله يد محمد عبده.. سليم سحاب يدافع عن هاني فرحات: تصرف إنساني

سليم سحاب وهاني فرحات
سليم سحاب وهاني فرحات
سليم سحاب وهاني فرحات

ضبط سلع غذائية وأعلاف وأدوية بيطرية مجهولة المصدر بفاقوس في الشرقية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

منة شلبي واحمد الجنايني

بعد أنباء زواجهما.. أول ظهور لـ منة شلبي والمنتج أحمد الجنايني

محمد صلاح

تصرف مفاجئ من محمد صلاح يثير الشكوك حول مستقبله مع ليفربول

سهام صالح

صعبان عليا.. سهام صالح ترد على عصام الحضري بعد هجومه الناري ووصفه لها بـ "نفسيات مريضة"

المتهمين

القبض على المتهمين بسحل كلب في القليوبية

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

