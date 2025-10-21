قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زيارة تاريخية.. خبير: السيسي في بروكسل يثبت أن مصر أصبحت شريكا إستراتيجيا لا غنى عنه لأوروبا
غلق باب التصويت في الجمعية العمومية لنادي الزمالك
الشرطة الهولندية توقف 230 مشجعا لنابولي قبل مواجهة آيندهوفن في دوري الأبطال
تشكيل برشلونة ضد أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا.. يامال يقود الهجوم
محمد الشيبي أفضل لاعب في مباراة بيراميدز وفاركو
فئات ممنوعة من حج الجمعيات هذا العام.. هل أنت منهم؟
بيراميدز يواصل انتصاراته ويهزم فاركو بثنائية في الدوري
ماجدة خير الله تهاجم لميس الحديدي بسبب حوارها مع أمينة خليل في مهرجان الجونة
القبض على 3 بلطجية تعدوا على مسن بالقاهرة
الإفتاء: الخميس أول أيام شهر جمادى الأول لعام 1447 هجريا
بيراميدز يضيف الثاني في شباك فاركو برأسية مصطفى فتحي
رياضة

مدرب النصر السعودي يكشف سبب استبعاد رونالدو من مواجهة جوا الهندي

جيسوس ورونالدو
جيسوس ورونالدو

كشف خورخي خيسوس مدرب النصر السعودي، عن سبب استبعاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من مواجهة جوا الهندي غداً الأربعاء، في مسابقة دوري أبطال آسيا 2.

وقال جيسوس في تصريحات نقلتها صحيفة “الرياضية” السعودية: “ندرك أن الكل مغرمٌ برونالدو الذي يملك جماهيريةً كبيرة في المباريات التي تقام خارج السعودية، لكننا قررنا إراحته لأننا نحتاج إلى أن نحافظ عليه لياقته”.

وأضاف المدرب البرتغالي: "نعلم أنه في العراق والهند وهونج كونج هناك الكثيرون الذين يريدون التصوير معه، لكننا اخترنا إبقاءه في الرياض، ليكون جاهزًا للمباريات المقبلة».


رونالدو أول ملياردير في عالم كرة القدم


في سياق آخر، أصبح كريستيانو رونالدو أول ملياردير في عالم كرة القدم، ما يعكس قوة تأثيره وشهرته على مستوى العالم.

وتشير التقديرات إلى أن رونالدو يحقق أرباحاً تقدر بنحو 280 مليون دولار سنوياً، تأتي من مختلف المصادر، سواء كانت من عقود الرعاية أو من راتبه كلاعب في نادي النصر السعودي.

هذه العوائد تجعله يتخطى بأضعاف غريمه التقليدي، ليونيل ميسي، الذي يحتل المركز الثاني في القائمة بأرباح تقدر بحوالي 130 مليون دولار، والتي تأتي بشكل رئيسي من خارج الملعب.

في المركز الثالث يأتي لاعب آخر محترف في الدوري السعودي، وهو الفرنسي كريم بنزيمة الذي يلعب في نادي الاتحاد، حيث يحقق عوائد مالية تصل إلى 104 ملايين دولار سنوياً.

كما يجسد أيضاً التعاون بين الأندية في الدوري السعودي وإمكانياتها المالية الكبيرة، التي أدت إلى جذب كبار اللاعبين من مختلف أنحاء العالم.

بينما يحتل زميل رونالدو في النصر، المهاجم السنغالي ساديو ماني، المركز الثامن في قائمة أعلى لاعبي كرة القدم أجراً، بعوائد تقدّر بـ54 مليون دولار، مما يعكس أيضاً النجاح المستمر للنصر السعودي في استقطاب النجوم.

شهدت قائمة أعلى اللاعبين أجراً تغييرات ملحوظة بالمقارنة مع السنة الماضية، حيث تم استبعاد اللاعب البرازيلي نيمار الذي كان من الأسماء المعروفة في هذه القائمة.

نيمار، الذي غادر الهلال في يناير للعودة إلى ناديه الأول سانتوس، تراجع عائده إلى 38 مليون دولار حالياً، مما يدل على تأثير الانتقالات على العوائد المالية للاعبين.

على الرغم من هيمنة الدوري الإنجليزي الممتاز وتسجيله لمبلغ قياسي في الانتقالات يصل إلى 2.6 مليار جنيه إسترليني، لم ينجح سوى لاعبين من "البريميرليج" في دخول قائمة العشرة الأوائل.

هؤلاء اللاعبون هم النرويجي إرلينج هالاند، الذي جاء في المركز الخامس، والمصري محمد صلاح، الذي جاء في المركز السابع.

الدوري الإسباني كان له النصيب الأكبر في قائمة أعلى اللاعبين أجراً، حيث يتواجد ثلاثة لاعبين من ريال مدريد، هم كيليان مبابي في المركز الرابع، وفينيسيوس جونيور في المركز السادس، وجود بيلينغهام في المركز التاسع.

كما استطاع لامين يامال، نجم برشلونة الشاب، دخول القائمة أيضاً في المركز العاشر، بعوائد تصل إلى 43 مليون دولار.

وبحسب بيان "فوربس"، من المتوقع أن تواصل العوائد الإجمالية للاعبين العشرة الأعلى أجراً في العالم النمو، حيث يتوقع أن يكسب هؤلاء مجتمعين حوالي 945 مليون دولار خلال موسم 2025-2026.

