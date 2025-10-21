مجلس الزمالك يشارك في التصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي

حرص مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، على التصويت في الاجتماع الخاص بالجمعية العمومية للتعديلات على لائحة النظام الأساسي.

وقام الكابتن حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بجانب كل من الكابتن هشام نصر، نائب رئيس النادي، ومحمد طارق ونيرة الأحمر عضوي المجلس، بتفقد سير عملية التصويت في الاجتماع الخاص بالجمعية العمومية الذي أقيم اليوم بمقر النادي.

وحرص المجلس خلال جولته داخل اللجان على مصافحة أعضاء الجمعية العمومية والاستماع لآرائهم واقتراحاتهم في أجواء سادها الانضباط والتنظيم، كما وفرت إدارة نادي الزمالك كافة سبل الراحة للأعضاء وخاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من خلال إجراءات تنظيمية مميزة.

يُذكر أن باب التصويت في الاجتماع الخاص للجمعية العمومية قد فتح أمام أعضاء النادي منذ التاسعة صباحًا، ويستمر حتى السابعة مساءً، على أن يكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية بحضور أربعة آلاف عضو على الأقل من أعضاء النادي.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية:

- اعتماد التعديلات المقترحة على لائحة النظام الأساسي للنادى لتتوافق مع تعديل بعض أحكام قانون الرياضة رقم ۷۱ لسنة ۲۰۱۷ والصادر بموجب القانون رقم ١٧١ لسنة ٢٠٢٥.

- يكون الاجتماع صحيحاً بحضور ٤٠٠٠ أربعة ألاف عضو على الأقل من الأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع الخاص للجمعية العمومية وتعتمد التعديلات المقترحة بأغلبية الأصوات الصحيحة من الأعضاء الذين أدلوا بأصواتهم

- يكون التصويت حضورياً ولا يجوز للعضو أن ينيب غيره في الحضور والتصويت، ويكون التصويت والتوقيع في كشوف الاجتماع

انتظم الفلسطيني عدي الدباغ مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الثلاثاء، على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة ديكيداها الصومالي المقبلة في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

يأتي ذلك بعدما تماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها في العضلة الضامة، وأبعدته عن الفريق في الفترة الماضية .

وفي نفس الوقت شارك عبد الله السعيد ونبيل عماد دونجا في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية بعدما منحهما الجهاز الفني راحة في لقاء الذهاب.

وكان فريق الزمالك فاز على ديكيداها بسداسية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة في السادسة مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد السلام.