محمد صلاح يقود التشكيل المتوقع لـ ليفربول أمام فرانكفورت في دوري الأبطال
الرئيس السيسي يؤكد أهمية تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي
قرارات حكومية بشأن الإسكان .. تعرف عليها
موعد مباراة ريال مدريد ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقة
من الذهب والفضة.. الوزراء يوافق على إصدار عملات تذكارية بمناسبة افتتاح المتحف الكبير
الرئيس السيسي يشيد بدور مصر في إنهاء الحرب بغزة ويؤكد على أهمية التعاون مع الاتحاد الأوروبي
إمام عاشور وإبراهيم عادل ضمن قائمة الكاف لأفضل لاعب داخل القارة
الرئيس السيسي: مصر تلتزم بسياسة متزنة لأمن واستقرار الشرق الأوسط
أبو هميلة: القمة المصرية الأوروبية تعزز الشراكة الاستراتيجية وتعمق التعاون الثنائي المشترك بين الجانبين
أسعار الذهب محليا وعالميا تشهد انخفاضات.. وهذا سعر عيار 21 اليوم
الرئيس السيسي: الأوضاع في الشرق الأوسط تشهد اضطرابًا ومصر تلتزم بسياسة متزنة
9 غيابات في الأهلي أمام الاتحاد السكندري بالدوري
رياضة

بدون رونالدو.. النصر يواجه جوا الهندي في دوري أبطال آسيا 2

النصر السعودي
النصر السعودي

يحل فريق النصر السعودي ضيفًا ثقيلًا على جوا الهندي، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا 2.

وتنطلق مباراة النصر وجوا الهندي في تمام الخامسة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب “فاتوردا”.

النصر ضد جوا

ويستهدف النصر بقيادة مدربه جورجي جيسوس، تحقيق الفوز في مباراة اليوم لتعزيز صدارته للمجموعة الرابعة وقطع خطوة كبيرة نحو التأهل إلى الدور المقبل.

ويتصدر النصر المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، يليه الزواء العراقي برصيد 3 نقاط ثم واستقلال دوشنبه الطاجيكي بنفس الرصيد، بينما يتصدر جوا جدول الترتيب دون رصيد.

غياب رونالدو

ويغيب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن النصر السعودي في مباراة اليوم، للراحة.

وقال جيسوس في تصريحات نقلتها صحيفة “الرياضية” السعودية: “ندرك أن الكل مغرمٌ برونالدو الذي يملك جماهيريةً كبيرة في المباريات التي تقام خارج السعودية، لكننا قررنا إراحته لأننا نحتاج إلى أن نحافظ عليه لياقته”.

وأضاف المدرب البرتغالي: “نعلم أنه في العراق والهند وهونج كونج هناك الكثيرون الذين يريدون التصوير معه، لكننا اخترنا إبقاءه في الرياض، ليكون جاهزًا للمباريات المقبلة”.

النصر السعودي جوا الهندي دوري أبطال آسيا 2 النصر وجوا الهندي رونالدو

أسعار الذهب

عيار 21 يخسر 300 جنيه دفعة واحدة.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

سعر الذهب في مصر

بعد موجة تراجع أمس.. أسعار الذهب في مصر بمستهل اليوم الأربعاء

صورة أرشيفية

سلب عذريتها.. قرار عاجل ضد عجوز متهم بالاعتداء على فتاة قاصر بسمنود

لميس الحديدي

لميس الحديدي ترد على تصدّرها التريند بسبب حلق أمينة خليل

5 عبادات بعد صلاة الفجر

5 عبادات بعد صلاة الفجر.. أوصى بها النبي ويتغافل عنها كثيرون

شيكابالا وأحمد فهمي

بعد 5 سنوات .. إبراهيم فايق يُنهي الخلاف بين شيكابالا وأحمد فهمي | تفاصيل

الاتحاد السكندري

تبرعات وقروض.. رئيس الاتحاد السكندري: تحمّلت 100 مليون جنيه من جيبي في 3 شهور

ميدو

«ابن النادي بجد» .. «ميدو» يكشف سر رفض حازم إمام للظهور الإعلامي

دييجو سيميوني

سيميوني يكشف سبب الهزيمة القاسية لأتلتيكو مدريد أمام آرسنال

الأهلي

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري

وزير الشباب والرياضة

الشباب والرياضة: تشكيل لجان بالمحافظات لتحديد أولويات الخطة الإنشائية 2026/2027

بسكويت الزبدة بثلاثة مكونات فقط... نكهة الخريف في كل قضمة

وفر فلوسك.. نصائح لتقليل استهلاك البنزين في السيارة

طريقة عمل مكرونة بالثوم والزيت في 10 دقائق

أضرار خل التفاح.. تعرف عليها قبل استخدامه يوميا

القوات المسلحة تنظم زيارتين لوفد من وزارة الشباب والرياضة وطلبة الجامعات إلى قوات المظلات وشركة سايلو فودز

وفد من الشباب والرياضة وطلبة الجامعات يزور قوات المظلات وسايلو فودز

رد البنتاجون الساخر

«أمك اشترتها له».. تعليق ساخر من البنتاجون حول ربطة عنق وزير الدفاع

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

