اتحاد القوس والسهم ينظم دورة المدربين الأساسية

ينظم الاتحاد المصري للقوس والسهم دورة "مدربي القوس والسهم الأساسية"، والتي تستمر حتى يوم الجمعة الموافق 24 أكتوبر الجاري.

وتقام فعاليات الدورة في ستاد القاهرة الدولي، ويحاضر فيها محمد خيرت المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر للقوس والسهم.

وتشهد الدورة مشاركة 26 مدربًا ومدربة، ويتواجد ضمنهما الثنائي السعودي حسن محمد الشهري ورهف عزيز الشهري.

جاء تنظيم الاتحاد المصري لهذه لدورة بهدف زيادة المدربين في كافة أنحاء الجمهورية، ويأتي ذلك في إطار سعي مجلس إدارة الاتحاد لزياد نشر اللعبة في كافة المحافظات والعمل على تكوين قاعدة أكبر من الممارسين لرياضة القوس والسهم.

وحرص العميد هاني حسين رئيس الاتحاد المصري للقوس والسهم على الترحيب بالمشاركين في "دورة مدربي القوس والسهم الأساسية".