محافظ شمال سيناء: معبر رفح من الجانب المصري لم يغلق منذ 7 أكتوبر 2023

في زيارة مفاجئة إلى معبر رفح البري، قام وفد برلماني دنماركي بتفقد سير العمليات اللوجستية في المعبر، الذي يعد نقطة العبور الرئيسية للمساعدات الإنسانية من مصر إلى قطاع غزة.

وتأتي هذه الزيارة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها قطاع غزة في الوقت الحالي.

وأكد محافظ شمال سيناء في تصريحاته أن معبر رفح من الجانب المصري لم يغلق منذ السابع من أكتوبر 2023، وأن حركة الشحنات الإنسانية مستمرة بشكل منتظم لتلبية احتياجات سكان القطاع.

وقال إن المستشفيات المصرية استقبلت آلاف الجرحى والمصابين الفلسطينيين منذ بداية الأزمة، حيث يتم تقديم العلاج والرعاية الطبية لهم.

من جانبه، عبر وفد برلماني دنماركي عن تقديره العميق للجهود المصرية المستمرة في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدين أن دور مصر حيوي في تخفيف المعاناة عن الفلسطينيين، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها القطاع.

ولفت الوفد إلى أهمية التعاون الدولي لضمان استمرار تدفق المساعدات وتلبية احتياجات السكان.