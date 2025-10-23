كريستيانو رونالدو حاول ضم نجم إلى النصر السعودي .. من هو اللاعب ؟

في مفاجأة جديدة لعشاق كرة القدم السعودية، كشفت تقارير إعلامية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، سعى خلال الفترة الماضية إلى ضم أحد أبرز لاعبي المنتخب السعودي إلى صفوف "العالمي"، في إطار جهوده لتقوية مشروع النادي ومواصلة المنافسة على البطولات المحلية والقارية.

رونالدو قائد مشروع النصر

ذكرت حسابات رياضية على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أن رونالدو لعب دورا مباشرا في مفاوضات النصر مع عدد من اللاعبين، ومن ضمنهم النجم السعودي سعود عبد الحميد، الظهير السابق لنادي الهلال والحالي لنادي لانس الفرنسي.

ووفق التقارير التقي، رونالدو باللاعب شخصيا في محاولة لإقناعه بالانضمام إلى صفوف النصر، دون الكشف عن موعد الاجتماع أو ما إذا كان الحديث قد جرى خلال الميركاتو الصيفي الماضي أو تمهيدا للانتقالات القادمة.

تصريحات حازمة من الدون

وأشار التقرير إلى أن قائد النصر يوجه رسالة ثابتة لكل لاعب يتحدث معه قبل بدء أي مفاوضات، قائلا: "مشروع نادي النصر مسؤوليتي، ولا أريد لاعبين يبحثون عن المال فقط ويختفون في الملعب."

هذه الكلمات تعكس رغبة رونالدو في بناء فريقٍ تنافسي يعتمد على الأداء والانضباط قبل أي شيء آخر، وهو ما ظهر جليا في المستوى الذي يقدمه الفريق حاليا في دوري روشن السعودي، إذ يتصدر جدول الترتيب بـ15 نقطة بعد خمس جولات فقط، مدعوما بصفقات من العيار الثقيل مثل جواو فيليكس، كينغسلي كومان، وإينيغو مارتينيز.

محطات سعود عبد الحميد في أوروبا

وكان سعود عبد الحميد قد غادر دوري روشن صيف عام 2024، منتقلا من الهلال إلى روما الإيطالي مقابل نحو 2.5 مليون يورو.

لكن تجربته الأوروبية الأولى لم تسر كما كان يأمل، إذ لم يحظَ بفرص لعب كافية مع الفريق الإيطالي، ما دفعه للانتقال إلى لانس الفرنسي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد خلال صيف 2025، بحثًا عن دقائق لعبٍ أكثر وفرصة لإعادة التألق.

صفقة لم تكتمل ولكن الباب لم يُغلق

حتى الآن، لم تتأكد صحة المفاوضات بشكل رسمي من أي طرف، إلا أن التقارير تشير إلى أن رغبة رونالدو في ضم سعود عبد الحميد تعب عن إيمانه بقدرات اللاعب وملاءمته لطموحات النصر المستقبلية.