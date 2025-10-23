قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد أزمة حذف الصورة.. ليفربول يحسم الجدل حول مستقبل محمد صلاح
نائب الرئيس الأمريكي: لن يتم ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل
رئيس الوزراء يتابع مع وزيري التعليم العالي والمالية عددا من الملفات
وزير الدفاع الإسرائيلي: ملتزمون بإعادة جميع المحتجزين القتلى ونزع سلاح حماس
فرنسا .. مذكرة توقيف دولية جديدة بحق بشار الأسد
قمة بروكسل التاريخية.. السيسي يفتح صفحة جديدة في الشراكة المصرية الأوروبية
شعبة الخضر والفاكهة: أسعار الطماطم مرتفعة قبل تحرك أسعار السولار
انطلاق الدعاية الانتخابية لمجلس النواب..وهذه المحظورات على المرشحين اجتنابها
ينطلق غدا.. 25 فرقة مصرية وأجنبية تشارك في اليوبيل الفضي لمهرجان الإسماعيلية
تعليم كفر الشيخ : تعليق الدراسة بمدارس دسوق بمناسبة مولد إبراهيم الدسوقي
ده الطبيعي.. وليد صلاح الدين يعلق على تصدر الأهلي قائمة الدوري
استقبال حاشد وزغاريد مصرية في بروكسل احتفاء بالرئيس السيسي | فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

كريستيانو رونالدو حاول ضم نجم إلى النصر السعودي .. من هو اللاعب ؟

رونالدو
رونالدو
أمينة الدسوقي

في مفاجأة جديدة لعشاق كرة القدم السعودية، كشفت تقارير إعلامية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، سعى خلال الفترة الماضية إلى ضم أحد أبرز لاعبي المنتخب السعودي إلى صفوف "العالمي"، في إطار جهوده لتقوية مشروع النادي ومواصلة المنافسة على البطولات المحلية والقارية.

رونالدو قائد مشروع النصر

ذكرت حسابات رياضية على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أن رونالدو لعب دورا مباشرا في مفاوضات النصر مع عدد من اللاعبين، ومن ضمنهم النجم السعودي سعود عبد الحميد، الظهير السابق لنادي الهلال والحالي لنادي لانس الفرنسي.

ووفق التقارير التقي، رونالدو باللاعب شخصيا في محاولة لإقناعه بالانضمام إلى صفوف النصر، دون الكشف عن موعد الاجتماع أو ما إذا كان الحديث قد جرى خلال الميركاتو الصيفي الماضي أو تمهيدا للانتقالات القادمة.

تصريحات حازمة من الدون

وأشار التقرير إلى أن قائد النصر يوجه رسالة ثابتة لكل لاعب يتحدث معه قبل بدء أي مفاوضات، قائلا: "مشروع نادي النصر مسؤوليتي، ولا أريد لاعبين يبحثون عن المال فقط ويختفون في الملعب."

هذه الكلمات تعكس رغبة رونالدو في بناء فريقٍ تنافسي يعتمد على الأداء والانضباط قبل أي شيء آخر، وهو ما ظهر جليا في المستوى الذي يقدمه الفريق حاليا في دوري روشن السعودي، إذ يتصدر جدول الترتيب بـ15 نقطة بعد خمس جولات فقط، مدعوما بصفقات من العيار الثقيل مثل جواو فيليكس، كينغسلي كومان، وإينيغو مارتينيز.

محطات سعود عبد الحميد في أوروبا

وكان سعود عبد الحميد قد غادر دوري روشن صيف عام 2024، منتقلا من الهلال إلى روما الإيطالي مقابل نحو 2.5 مليون يورو.

لكن تجربته الأوروبية الأولى لم تسر كما كان يأمل، إذ لم يحظَ بفرص لعب كافية مع الفريق الإيطالي، ما دفعه للانتقال إلى لانس الفرنسي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد خلال صيف 2025، بحثًا عن دقائق لعبٍ أكثر وفرصة لإعادة التألق.

صفقة لم تكتمل ولكن الباب لم يُغلق

حتى الآن، لم تتأكد صحة المفاوضات بشكل رسمي من أي طرف، إلا أن التقارير تشير إلى أن رغبة رونالدو في ضم سعود عبد الحميد تعب عن إيمانه بقدرات اللاعب وملاءمته لطموحات النصر المستقبلية.

عشاق كرة القدم السعودية كرة القدم السعودية كريستيانو رونالدو النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سعود عبد الحميد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارني سلوت

أول رد فعل من أرني سلوت بعد حذف محمد صلاح صورته بقميص ليفربول

ذهب

الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 6 آلاف جنيه

محمد صلاح

مسألة وقت يا خاين.. صديق محمد صلاح المقرب يوجه رسالة إلى مدرب ليفربول

مشغولات ذهبية

640 جنيها.. سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس

مشغولات ذهبية

بعد ارتفاعه مجددا.. أسعار الذهب الآن في مصر

صورة أرشيفية

تعليمات عاجلة للمدارس بالقضاء على مشكلات ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب

الارصاد

تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

مشغولات ذهبية

عاود الارتفاع.. أسعار الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

جيش الاحتلال

جيش الاحتلال يهاجم معسكرا وموقعا لتصنيع صواريخ موجهة ودقيقة لحزب الله

رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي

رئيس وزراء الهند يغيب عن حضور اجتماعات قمة آسيان الأسبوع المقبل

الجيش الإسرائيلي: غارات جوية على مناطق في لبنان استهدفت مواقع لحزب الله

الجيش الإسرائيلي: غارات جوية على لبنان استهدفت مواقع لحزب الله

بالصور

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد انتهاء أعمال التطوير

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره
الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره
الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره

القوات المسلحة تشارك دول الكومنولث الاحتفال السنوى بذكرى ضحايا معركة العلمين

القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين
القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين
القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين

شياكة ورقي.. إطلالات درة تسرق الأضواء في الجونة

درة
درة
درة

فستان لافت.. مريم الخشت تستعرض جمالها

مريم الخشت
مريم الخشت
مريم الخشت

فيديو

رانيا يوسف

رانيا يوسف تعلق على منتقدي زواجها: لو ماتشتمتش هستغرب

المتهمة

القبض على بلوجر وفتاتين يمارسن الرزيلة في الإسكندرية

إلهام شاهين

عايزة أروح التواليت.. إلهام شاهين ترد على اتهامها بالسخرية من حديث لبلبة بمهرجان الجونة|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

المزيد