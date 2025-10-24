قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
طه جبريل
توك شو

كيف استطاعت الدولة المصرية تحقيق إنجازات بملف حقوق الإنسان؟.. فيديو

عصام شيحة
عصام شيحة
محمود محسن

كشف عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق"، عن جهود الدولة المصرية في ملف حقوق الانسان.

وإليكم أبرز التصريحات 

المصرية لحقوق الإنسان: الدولة أوقفت حالة الطوارئ وغيرت الفلسفة العقابية

أكد عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان، أن الدولة المصرية قررت بدون ضغوط وتدخلات خارجية أن تصلح ملف حقوق الانسان، مشيرا إلى أن كل المحافظات وأقسام الشرطة والمجلس الأعلى للجامعات بها موظفين مختصين لححقوق الانسان

وقال عصام شيحة، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أنه منذ عام 2022 الدولة أولت تقدير كبير للمجتمع المدني كفاعل رئيسي والدولة اوقفت حالة الطوارئ وتغيير الفلسفة العقابية وتم تحويل السجون كمراكز اصلاح وتهذيب.

وتابع رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان، أن الدولة غيرت مفهومها في التعامل مع البشر خاصة في المبادرات الرئاسية كحياة كريمة وتكافل وكرامة، مما رسخ مفهوم حقوق الانسان.

المصرية لحقوق الإنسان: منظمات الإخوان تهاجم الدولة .. ونجحت في الرد على أكاذيبهم

أكد عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان، أن المنظمات التابعة للاخوان هي التي تهاجم الدولة المصرية ولكننا نستيع التعامل مع تالك الأكاذيب بالأدلة والبراهي بان مصر كسرت خلال السنوات الاخيرة تلك الأكاذيب

وقال عصام شيحة، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن الدولة كان لديها حرص على بعث رسالة ايجابية بتحسين حالة حقوق الانسان في مصر والدولة أظهرت للعالم لكه بان حقوق الانسان في مصر حدث بها تطور ايجابي

وتابع رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان، أن الدولة المصرية كان لديها رغبة في تغيير مفهوم العقوبات وايجاد بدائل خاصة أن العالم أصبح يتجه للعقوبات المالية. 

عصام شيحة: مصر منذ عام 2014 عملت على احترام مواثيق وقوانين حقوق الإنسان

أكد عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان، أن مصر باحترامها للمواثيق والاتفاقيات الدولية بعثت رسالة بأن الدولة المصرية تعمل على تحسين حالة حقوق الانسان بصفة مستمرة ودائمة.

وقال عصام شيحة، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن مصر منذ عام 2014 عملت على احترام مواثيق وقوانين حقوق الانسان ووضعت جميع اتفاقيات حقوق الانسان في الدستور.

وتابع رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان، أنه خلال 2019 تدخل الرئيس وكان هناك قانون بتنظيم الجمعيات الأهلية وكانت خطوة غير مسبوقة .

الإيجار القديم .. عصام شيحة: جرأة كبيرة في مناقشة القوانين بالبرلمان

أكد عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان، أن مصر تستحق أن تخلو من أي قوانين استثنائية، مشيرا إلى أن الجميع يجب أن يخضع للقانون الطبيعي والإجراءات القضائية العادية. 

وقال عصام شيحة، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن هناك جرأة كبيرة في مناقشة القوانين، فالبرلمان أقدم على مناقشة ملفات كانت طويلة منذ عقود، مثل العلاقة بين المالك والمستأجر، وهو ما اعتبره خطوة مهمة لإعادة التوازن والعدالة الاجتماعية بين طرفي العلاقة.

وتابع ئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان، أن الدولة المصرية تشهد في الوقت الراهن جرأة غير مسبوقة في الإصلاح التشريعي والسياسي، مؤكدا ان تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تمثل نقلة نوعية بعد أكثر من 75 عامًا، فالقانون الجديد يستهدف تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتحسين أوضاع الحبس الاحتياطي عبر تطبيق بدائل قانونية وإنسانية تُستخدم في كل دول العالم.

عصام شيحة المنظمة المصرية لحقوق الانسان حقوق الانسان الدولة العالم

