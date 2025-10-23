سلوت حسم الأمر.. ما سر استبعاد محمد صلاح من التشكيلة الأساسية لليفربول؟

كشف آرني سلوت، مدرب ليفربول، عن الأسباب وراء قرار استبعاد النجم المصري محمد صلاح من التشكيلة الأساسية في المباراة ضد آينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا.

جاء هذا القرار في ظل خسارة الفريق أمام مانشستر يونايتد، واعتبره المدرب صعبًا نظرًا لاحتواء الفريق على العديد من اللاعبين الجيدين.

جدير بالذكر أن محمد صلاح أعرب عن استيائه من جلوسه على مقاعد البدلاء ونزوله آخر ربع ساعة من المباراة، حيث حذف صورته بقميص ليفربول وعبارة "لاعب في فريق ليفربول" من حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إكس.

وانتهت مباراة ليفربول وآينتراخت فرانكفورت بفوز عريض للريدز بنتيجة 5-1 دون أن يسجل أو يصنع صلاح أي أهداف.

تشكيل ليفربول وتغييرات سلوت

أعاد سلوت هوجو إيكيتيكي إلى خط الهجوم، بينما احتفظ بألكسندر إيزاك وكودي جاكبو بمكانهما، كما تم إدخال فلوريان فيرتز في التشكيلة الأساسية مع وجود كورتيس جونز وجيريمي فريمبونج وآندي روبرتسون.

وعند سؤاله عن قرار استبعاد صلاح، أشار سلوت إلى أن غياب ريان جرافينبيرخ بسبب الإصابة كان أحد العوامل التي أدت إلى إعادة هيكلة الفريق. ولذلك، كان يجب على المدرب النظر في أسلوب لعب فرانكفورت من أجل ضمان الموازنة بين الهجوم والدفاع.

صلاح، الذي استهل الموسم الحالي بتسجيل أهداف حاسمة، شهد فترة من التراجع في الأداء. فقد انخفضت معدلات لمسه للكرة، وخصوصاً داخل منطقة الجزاء، مما يثير التساؤلات حول استمرارية أدائه.

في حين كانت إحصائياته في الموسم الماضي قوية، يبدو أن التحديات الجديدة التي يواجهها ليفربول أثرت على مردوده هذا الموسم.

تأثير التغييرات على محمد صلاح

تغير شكل الفريق بعد رحيل ترينت ألكسندر-أرنولد إلى ريال مدريد، والذي كان مصدر إمداد مهم لصلاح. إحصائيات الموسم الماضي تكشف عن أن ألكسندر-أرنولد لعب دورًا محورياً في نجاح صلاح التهديفي، مما يجعل الفترة الحالية أكثر صعوبة على اللاعب.

غياب ألكسندر-أرنولد خلق فجوة واضحة في الجانب الأيمن، مما أثر على قدرة صلاح على تحقيق الأداء المطلوب.

على الرغم من تراجع أداء صلاح، إلا أنه لا يزال يصنع الفرص بانتظام. ورغم أن معدل تمريراته الحاسمة بقي شبه ثابت، تراجع عدد التمريرات التقدمية التي يستقبلها بشكل ملحوظ. وقد أسهم هذا التراجع في تقليل تأثيره الهجومي، مما ساهم في تدهور النتائج.

سيواجه صلاح تحديات إضافية على الصعيد النفسي بعد فقدانه لصديقه وزميله ديوجو جوتا في حادث مأساوي. هذه الصدمة قد تؤثر على أدائه بشكل مباشر، فضلًا عن الضغط الناتج عن تراجع الأداء العام للفريق.

في الوقت الذي يستعد فيه الفريق لمواجهة سلسلة من المباريات الأسهل، يأمل المدرب سلوت أن يتمكن صلاح من استعادة ثقته والعودة إلى مستواه المعهود. يتطلب الأمر توازنًا بين تغيير التشكيلة والانتباه إلى الجوانب النفسية التي قد تؤثر على اللاعبين الكبار.