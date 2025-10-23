قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار جمهوري بضم السويدي والشريف لعضوية مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي
الإدارية العليا ترفض 89 طعنا على استبعاد مرشحين من انتخابات النواب
بعد تقبيله يد محمد عبده.. سليم سحاب يدافع عن هاني فرحات: تصرف إنساني
سعر الذهب مساء اليوم الخميس 23-10-2025
بيان عربي إسلامي: ندين مصادقة الكنيست على ما يسمى بالسيادة الإسرائيلية على الضفة
500 جنيه زيادة| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة
رفض طعن هيثم الحريري على حكم استبعاده من الترشح للنواب
الخارجية: 32 مليار يورو حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي
نتنياهو يتراجع عن ضم الضفة الغربية.. ماذا حدث؟
وقت يستجاب فيه الدعاء يتكرر 5 مرات في اليوم.. يغفل عنه الكثيرون
القمة المصرية الأوروبية تتصدر المشهد: 183 مادة إعلامية عالمية تغطي فعالياتها
مباحثات القاهرة للفصائل الفلسطينية للتوافق حول المرحلة الثانية من خطة ترامب
أصل الحكاية

سلوت حسم الأمر.. ما سر استبعاد محمد صلاح من التشكيلة الأساسية لليفربول؟

محمد صلاح
محمد صلاح
أحمد أيمن

كشف آرني سلوت، مدرب ليفربول، عن الأسباب وراء قرار استبعاد النجم المصري محمد صلاح من التشكيلة الأساسية في المباراة ضد آينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا.

جاء هذا القرار في ظل خسارة الفريق أمام مانشستر يونايتد، واعتبره المدرب صعبًا نظرًا لاحتواء الفريق على العديد من اللاعبين الجيدين.

جدير بالذكر أن محمد صلاح أعرب عن استيائه من جلوسه على مقاعد البدلاء ونزوله آخر ربع ساعة من المباراة، حيث حذف صورته بقميص ليفربول وعبارة "لاعب في فريق ليفربول" من حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إكس.

وانتهت مباراة ليفربول وآينتراخت فرانكفورت بفوز عريض للريدز بنتيجة 5-1 دون أن يسجل أو يصنع صلاح أي أهداف.

تشكيل ليفربول وتغييرات سلوت

أعاد سلوت هوجو إيكيتيكي إلى خط الهجوم، بينما احتفظ بألكسندر إيزاك وكودي جاكبو بمكانهما، كما تم إدخال فلوريان فيرتز في التشكيلة الأساسية مع وجود كورتيس جونز وجيريمي فريمبونج وآندي روبرتسون.

وعند سؤاله عن قرار استبعاد صلاح، أشار سلوت إلى أن غياب ريان جرافينبيرخ بسبب الإصابة كان أحد العوامل التي أدت إلى إعادة هيكلة الفريق. ولذلك، كان يجب على المدرب النظر في أسلوب لعب فرانكفورت من أجل ضمان الموازنة بين الهجوم والدفاع.

صلاح، الذي استهل الموسم الحالي بتسجيل أهداف حاسمة، شهد فترة من التراجع في الأداء. فقد انخفضت معدلات لمسه للكرة، وخصوصاً داخل منطقة الجزاء، مما يثير التساؤلات حول استمرارية أدائه. 

في حين كانت إحصائياته في الموسم الماضي قوية، يبدو أن التحديات الجديدة التي يواجهها ليفربول أثرت على مردوده هذا الموسم.

تأثير التغييرات على محمد صلاح 

تغير شكل الفريق بعد رحيل ترينت ألكسندر-أرنولد إلى ريال مدريد، والذي كان مصدر إمداد مهم لصلاح. إحصائيات الموسم الماضي تكشف عن أن ألكسندر-أرنولد لعب دورًا محورياً في نجاح صلاح التهديفي، مما يجعل الفترة الحالية أكثر صعوبة على اللاعب. 

غياب ألكسندر-أرنولد خلق فجوة واضحة في الجانب الأيمن، مما أثر على قدرة صلاح على تحقيق الأداء المطلوب.

على الرغم من تراجع أداء صلاح، إلا أنه لا يزال يصنع الفرص بانتظام. ورغم أن معدل تمريراته الحاسمة بقي شبه ثابت، تراجع عدد التمريرات التقدمية التي يستقبلها بشكل ملحوظ. وقد أسهم هذا التراجع في تقليل تأثيره الهجومي، مما ساهم في تدهور النتائج.

سيواجه صلاح تحديات إضافية على الصعيد النفسي بعد فقدانه لصديقه وزميله ديوجو جوتا في حادث مأساوي. هذه الصدمة قد تؤثر على أدائه بشكل مباشر، فضلًا عن الضغط الناتج عن تراجع الأداء العام للفريق.

في الوقت الذي يستعد فيه الفريق لمواجهة سلسلة من المباريات الأسهل، يأمل المدرب سلوت أن يتمكن صلاح من استعادة ثقته والعودة إلى مستواه المعهود. يتطلب الأمر توازنًا بين تغيير التشكيلة والانتباه إلى الجوانب النفسية التي قد تؤثر على اللاعبين الكبار.

محمد صلاح ليفربول أرني سلوت مباراة ليفربول وفرانكفورت دوري أبطال أوروبا

ذهب

الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 6 آلاف جنيه

الذهب

325 جنيها تراجعا بأسعار الذهب اليوم

مشغولات ذهبية

بعد ارتفاعه مجددا.. أسعار الذهب الآن في مصر

صورة أرشيفية

تعليمات عاجلة للمدارس بالقضاء على مشكلات ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب

مشغولات ذهبية

عاود الارتفاع.. أسعار الذهب الآن في مصر

حالة الطقس اليوم

الموجة الحارة مستمرة.. الأرصاد تعلن موعد انخفاض درجات الحرارة

صبري فواز

جمهور حقير ومنافق.. صبري فواز يرد على الهجوم على صورته مع ابنته

امام عاشور

بعد إصابته بفيروس A..آخر تطورات الحالة الصحية لإمام عاشور

أبو الغيط:

أبو الغيط: قرار الكنيست بشأن الضفة الغربية يشجع اليمين المتطرف على فرض واقع جديد

بيان مشترك

بيان مشترك لدول عربية و إسلامية يدين مصادقة الكنيست على قوانين ضم الضفة الغربية

زلزال - أرشيفي

بقوة 5.2 درجة.. زلزال يضرب جزر سليمان بالمحيط الهادئ

بالصور

بعد تقبيله يد محمد عبده.. سليم سحاب يدافع عن هاني فرحات: تصرف إنساني

سليم سحاب وهاني فرحات
سليم سحاب وهاني فرحات
سليم سحاب وهاني فرحات

ضبط سلع غذائية وأعلاف وأدوية بيطرية مجهولة المصدر بفاقوس في الشرقية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد انتهاء أعمال التطوير

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره
الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره
الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره

القوات المسلحة تشارك دول الكومنولث الاحتفال السنوى بذكرى ضحايا معركة العلمين

القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين
القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين
القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين

فيديو

سهام صالح

صعبان عليا.. سهام صالح ترد على عصام الحضري بعد هجومه الناري ووصفه لها بـ "نفسيات مريضة"

المتهمين

القبض على المتهمين بسحل كلب في القليوبية

رانيا يوسف

رانيا يوسف تعلق على منتقدي زواجها: لو ماتشتمتش هستغرب

المتهمة

القبض على بلوجر وفتاتين يمارسن الرزيلة في الإسكندرية

