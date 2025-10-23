حذف صورته| محمد صلاح غاضب ودوري روشن يترقب وسلوت عامل من بنها

أثار قيام محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي بحذف صورته بقميص الريدز من حسابه الرسمي على منصة X جدلا واسعا في الأوساط الرياضية.



وظهر واضحا أن محمد صلاح يعبر عن غضبه من الجهاز الفني لـ فريق ليفربول بقيادة الهولندي آرني سلوت لوضع نجم الريدز حبيس الدكة فى مباراة آينتراخت فرانكفورت الألماني فى المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الأربعاء ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.



محمد صلاح يرتبط بعقد مع ليفربول حتى صيف عام 2026، ويُعد أحد أبرز نجوم الفريق منذ انضمامه عام 2017، حيث سجل أكثر من 200 هدف بقميص الريدز، وساهم في تتويج النادي بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز.



فيما تترقب أندية بدورى روشن السعودي موقف محمد صلاح نجم فريق ليفربول النهائي من الإنتقال إلي صفوف أحد فرقها نظير مبالغ خيالية.



تصرف غامض من محمد صلاح



حذف محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي صورته بقميص ليفربول وجملة "لاعب ليفربول" من حسابه الرسمي على منصة X (تويتر سابقًا).



صلاح حذف الصورة مباشرة دون أي تعليق أو توضيح من اللاعب، مما أثار تساؤلات حول مستقبله مع ليفربول، خاصة مع تداول أنباء في الأسابيع الأخيرة عن اهتمام أندية سعودية بالحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات المقبلة.



ولم يعلق صلاح حتى الآن على سبب التغيير في حسابه، في حين انقسمت تعليقات الجماهير بين من رأى أنها خطوة تمهيدية لرحيله، وآخرين اعتبروها مجرد تحديث شخصي لا يحمل أي دلالات رياضية.



محمد صلاح على رادار الأندية السعودية

كشف تقرير صحفي، عن موقف ليفربول من بيع النجم المصري محمد صلاح، في ظل تراجع مستواه في الفترة الأخيرة.



وبحسب صحيفة “اليوم” السعودية، فإن أندية الدوري السعودي جددت اهتمامها بالتعاقد مع محمد صلاح.



وأضافت - نقلًا عن تقارير إنجليزية - أن إدارة ليفربول بقيادة المدرب الهولندي آرني سلوت أكدت تمسكها الكامل بخدمات صلاح، مشددة على أنه لا توجد أي نية للتفريط فيه سواء في الميركاتو الشتوي القادم أو في الصيف المقبل، رغم التراجع النسبي في أرقامه هذا الموسم.







مسألة وقت يا خاين وجه احمد نبيل مانجا لاعب الأهلى السابق وصديق محمد صلاح المقرب رسالة إلى ارني سلوت مدرب ليفربول عبر ستورى انستجرام.



وكتب نبيل مانجا :" أسطورة ليفربول الأول ولا عزاء للهجاص الخاين اللي لولا انت الموسم اللي فات كان زمانه مركز سادس ولا سابع ".





مدرب ليفربول يدعم محمد صلاح أكد الهولندي آرني سلوت المدير الفني لـ فريق ليفربول الإ،جليزي في تصريحات له بعد مباراة آينتراخت فرانكفورت الألماني بدوري أبطال أوروبا أن محمد صلاح هو الأحق باستحقاق جائزة أفضل لاعب في أفريقيا، مؤكدا أن الفرعون يملك الأفضلية في السباق على حساب المغربي أشرف حكيمي.



وسادت حالة من الغضب لدي محمد صلاح نجم الريدز بسبب جلوسه على دكة بدلاء ليفربول، وتعرض للضغط في الدقائق الأخيرة، مما تسبب في إهداره هدفا في المباراة.







ترشيح محمد صلاح لـ جائزة الأفضل بـ إفريقياالاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2025، والتي شهدت ترشيح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، إلى جانب المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي، نجم نادي بيراميدز.



كما شهدت نجم منتخب المغربي وباريس سان جيرمان الفرنسي، اللاعب أشرف حكيمي.



وقاد محمد صلاح منتخب مصر إلى نهائيات كأس العالم 2026 بعد تصدره لمجموعته في التصفيات، كما ساهم بشكل بارز في تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

