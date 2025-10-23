محمد صلاح يتصدر قائمة أغلى لاعبي الدوري الإنجليزي فوق سن الثلاثين

يواصل النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، كتابة فصول جديدة من مسيرته الكروية المذهلة، حيث لم تتأثر قيمته التسويقية رغم تجاوزه سن الثلاثين، بل حافظ على مكانته بين كبار نجوم العالم، وذلك وفقًا لما نشرته شبكة "lentedesportiva" العالمية في تقرير حديث، عن تصدر صلاح لقائمة أغلى عشرة لاعبين تخطوا الثلاثين عامًا في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

محمد صلاح الأغلى بين لاعبي البريميرليج فوق الثلاثين

وفقًا لتقرير الشبكة العالمية، بلغت القيمة التسويقية للنجم المصري محمد صلاح 45 مليون يورو، ليحتل المركز الأول في قائمة أغلى اللاعبين في الدوري الإنجليزي ممن تجاوزوا الثلاثين من العمر.

صلاح رسم ملامح عصر جديد بفضل أهدافه الحاسمة

أكد التقرير أن محمد صلاح لا يزال نجمًا عالميًا رغم بلوغه الثالثة والثلاثين من عمره، مشيرًا إلى أنه رسم ملامح عصر جديد في تاريخ نادي ليفربول بفضل أهدافه الحاسمة، وثبات مستواه، ورغبته المستمرة في تحقيق الانتصارات.

صلاح رمز للثبات والعزيمة في الثلاثينيات

وأضافت الشبكة أن محمد صلاح، حتى بعد تجاوزه الثلاثين، ما زال يحتفظ بسرعة استثنائية، ودقة عالية في الأداء، إلى جانب أخلاقيات عمل متميزة تجعله ضمن نخبة اللاعبين في العالم، وأشارت إلى أن حفاظه على أعلى قيمة سوقية في هذه الفئة العمرية دليل واضح على أن التألق الحقيقي يزداد مع النضج والتقدم في السن.

مسيرة ذهبية مع ليفربول

انضم محمد صلاح إلى صفوف ليفربول الإنجليزي عام 2017 قادمًا من نادي روما الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية، ومنذ ذلك الحين أصبح أحد أبرز رموز النادي.

وخلال مسيرته مع "الريدز"، نجح في قيادة الفريق إلى الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في مناسبتين، إلى جانب تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا عام 2019، في إنجاز رسّخ اسمه بين أساطير الكرة الإنجليزية.

قائمة أغلى 10 لاعبين فوق سن الثلاثين في الدوري الإنجليزي

أعلنت شبكة "lentedesportiva" عن ترتيب اللاعبين الذين تجاوزوا الثلاثين عامًا ويملكون أعلى قيمة تسويقية في البريميرليج، وجاءت القائمة على النحو التالي: