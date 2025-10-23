ابنة كيم كارداشيان تُثير الجدل بظهور صادم على مواقع التواصل الاجتماعي | شاهد

أشعلت نورث ويست، ابنة نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان ومغني الراب الشهير كانيي ويست، مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها الأخير بإطلالة غريبة أثارت دهشة وقلق المتابعين، خاصةً أنها لا تزال في الثانية عشرة من عمرها، وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

إطلالة غير مألوفة تثير الجدل

ظهرت نورث في مجموعة من مقاطع الفيديو التي نشرتها عبر حسابها المشترك مع والدتها على تطبيق "تيك توك" خلال عطلة نهاية الأسبوع، وقد بدت بمظهر غير معتاد تمامًا، حيث وضعت وشمًا مزيفًا على وجهها وثقبًا في أنفها، إلى جانب وشوم على شكل شبكات عنكبوت ووشم أسود على أسنانها جعلها تبدو داكنة اللون.

كما أضافت نورث لمسات أخرى إلى مظهرها، فظهرت بـ ضفائر زرقاء طويلة وعدسات لاصقة زرقاء مزيفة، مع شبك أسود يغطي أسنانها وحلقة أنف مزيفة، في إطلالة أقرب إلى شخصيات أفلام الخيال أو الأزياء الغريبة التي عادة ما يتبناها الكبار في عالم الموضة.

تفاعل المتابعين وموجة من الانتقادات

ورغم أن الفتاة أغلقت خاصية التعليقات على الفيديو، إلا أن أحد المعجبين قام بإعادة نشر المقطع عبر إنستجرام، ما أثار عاصفة من التعليقات الغاضبة والمستغربة.

فقد كتب أحد المتابعين: "بالمناسبة، عمرها 12 عامًا فقط!"، بينما علق آخر قائلاً: "قد يكون لها أسلوبها الخاص، لكن هذا المظهر يبدو ناضجًا جدًا وغير مناسب لطفلة في مثل هذا العمر"، وأضاف آخرون أن ما فعلته الطفلة أمر محزن ومقلق للغاية، معتبرين أن النجومية المبكرة قد تؤثر سلبًا على طبيعتها وسلوكها.

تعليق نورث على الفيديو

من جانبها، علّقت نورث على الفيديو قائلة: "ثقب مزيف ووشوم مزيفة مدى الحياة"، في محاولة منها لتوضيح أن مظهرها لم يكن حقيقيًا بل مجرد تجربة مؤقتة للتسلية، وظهرت في المقطع وهي تغني وتلهو مع أصدقائها الذين اعتمدوا إطلالات مشابهة من حيث تسريحة الشعر والوشوم والثقوب.

كيم كارداشيان تعترف بأخطاء في تربية ابنتها

ويأتي هذا الظهور المثير للجدل بعد أيام قليلة من اعتراف كيم كارداشيان، البالغة من العمر 44 عامًا، بأنها ارتكبت بعض الأخطاء في اختياراتها المتعلقة بملابس ابنتها، وذلك عقب الانتقادات الشديدة التي تعرضت لها خلال الصيف الماضي، حين ظهرت نورث مرتدية مشدًّا أثناء نزهة لهما في روما، وهو ما اعتبره كثيرون غير مناسب لفتاة في هذا السن.