قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق شب في مخزن كرتون بالقليوبية
الخارجية الروسية: أهدافنا في أوكرانيا كما هي ولم تتغير
الخارجية الروسية: العقوبات الأمريكية خطوة غير مُجدية
إسبانيا: نعتزم تمويل شراء أسلحة أمريكية لصالح أوكرانيا
ميدفيدف : قرارات الرئيس الامريكي ترامب ضد روسيا بمثابة عمل حربي
حذف صورته| محمد صلاح غاضب ودوري روشن يترقب وسلوت عامل من بنها
رئيس الوزراء يفتتح مصنع أوبو لتصنيع الهواتف المحمولة
3 مليارات دولار.. كامل الوزير يبحث مع السفير الصيني توسيع الاستثمارات في النقل والصناعة
هاري كين يتفوق على ميسي ورونالدو في قائمة تاريخية
الهلال الأحمر المصري: 6 آلاف طن مساعدات إنسانية تدخل إلى غزة عبر قافلة «زاد العزة» الـ 57
بعد وفاة شاب بسبب «بلع اللسان».. كيف يحدث ذلك؟ وطرق إنقاذ المصاب؟
الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من 6 آلاف طن مساعدات إنسانية ضرورية إلى غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

ابنة كيم كارداشيان تُثير الجدل بظهور صادم على مواقع التواصل الاجتماعي | شاهد

ابنة كيم كارداشيان تُثير الجدل بظهور صادم على مواقع التواصل الاجتماعي| شاهد
ابنة كيم كارداشيان تُثير الجدل بظهور صادم على مواقع التواصل الاجتماعي| شاهد
ولاء خنيزي

أشعلت نورث ويست، ابنة نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان ومغني الراب الشهير كانيي ويست، مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها الأخير بإطلالة غريبة أثارت دهشة وقلق المتابعين، خاصةً أنها لا تزال في الثانية عشرة من عمرها، وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

إطلالة غير مألوفة تثير الجدل

ظهرت نورث في مجموعة من مقاطع الفيديو التي نشرتها عبر حسابها المشترك مع والدتها على تطبيق "تيك توك" خلال عطلة نهاية الأسبوع، وقد بدت بمظهر غير معتاد تمامًا، حيث وضعت وشمًا مزيفًا على وجهها وثقبًا في أنفها، إلى جانب وشوم على شكل شبكات عنكبوت ووشم أسود على أسنانها جعلها تبدو داكنة اللون.

كما أضافت نورث لمسات أخرى إلى مظهرها، فظهرت بـ ضفائر زرقاء طويلة وعدسات لاصقة زرقاء مزيفة، مع شبك أسود يغطي أسنانها وحلقة أنف مزيفة، في إطلالة أقرب إلى شخصيات أفلام الخيال أو الأزياء الغريبة التي عادة ما يتبناها الكبار في عالم الموضة.

تفاعل المتابعين وموجة من الانتقادات

ورغم أن الفتاة أغلقت خاصية التعليقات على الفيديو، إلا أن أحد المعجبين قام بإعادة نشر المقطع عبر إنستجرام، ما أثار عاصفة من التعليقات الغاضبة والمستغربة.

فقد كتب أحد المتابعين: "بالمناسبة، عمرها 12 عامًا فقط!"، بينما علق آخر قائلاً: "قد يكون لها أسلوبها الخاص، لكن هذا المظهر يبدو ناضجًا جدًا وغير مناسب لطفلة في مثل هذا العمر"، وأضاف آخرون أن ما فعلته الطفلة أمر محزن ومقلق للغاية، معتبرين أن النجومية المبكرة قد تؤثر سلبًا على طبيعتها وسلوكها.

تعليق نورث على الفيديو

من جانبها، علّقت نورث على الفيديو قائلة: "ثقب مزيف ووشوم مزيفة مدى الحياة"، في محاولة منها لتوضيح أن مظهرها لم يكن حقيقيًا بل مجرد تجربة مؤقتة للتسلية، وظهرت في المقطع وهي تغني وتلهو مع أصدقائها الذين اعتمدوا إطلالات مشابهة من حيث تسريحة الشعر والوشوم والثقوب.

كيم كارداشيان تعترف بأخطاء في تربية ابنتها

ويأتي هذا الظهور المثير للجدل بعد أيام قليلة من اعتراف كيم كارداشيان، البالغة من العمر 44 عامًا، بأنها ارتكبت بعض الأخطاء في اختياراتها المتعلقة بملابس ابنتها، وذلك عقب الانتقادات الشديدة التي تعرضت لها خلال الصيف الماضي، حين ظهرت نورث مرتدية مشدًّا أثناء نزهة لهما في روما، وهو ما اعتبره كثيرون غير مناسب لفتاة في هذا السن.

كيم كارداشيان ابنة كيم كارداشيان كانيي ويست ابنة كانيي ويست نورث ويست

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارني سلوت

أول رد فعل من أرني سلوت بعد حذف محمد صلاح صورته بقميص ليفربول

ذهب

الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 6 آلاف جنيه

محمد صلاح

مسألة وقت يا خاين.. صديق محمد صلاح المقرب يوجه رسالة إلى مدرب ليفربول

مشغولات ذهبية

640 جنيها.. سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس

مشغولات ذهبية

بعد ارتفاعه مجددا.. أسعار الذهب الآن في مصر

محمد صلاح

محمد صلاح يحذف صورته بقميص ليفربول.. هل انتهت قصة الفرعون والريدز؟

الارصاد

تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

مشغولات ذهبية

عاود الارتفاع.. أسعار الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

أرشيفية

فاليري ماكورماك: مصر نموذج رائع في مكافحة السرطان والأمراض المزمنة

صورة أرشيفية

إستونيا: الاتحاد الأوروبي بدأ العمل على حزمة العقوبات الـ 20 ضد روسيا

المرور

غلق كلي لكوبري الأزهر السفلي 3 أيام لتطويره بطبقة الإيبوكسي.. تفاصيل

بالصور

شياكة ورقي.. إطلالات درة تسرق الأضواء في الجونة

درة
درة
درة

فستان لافت.. مريم الخشت تستعرض جمالها

مريم الخشت
مريم الخشت
مريم الخشت

شقيقة برادو الصغرى.. عودة تويوتا لاند كروزر ‏FJ‎ كموديل 2026

السيارة FJ‏ الجديدة
السيارة FJ‏ الجديدة
السيارة FJ‏ الجديدة

هل انتهى عصر تسخين محرك السيارة.. دراسة تكشف الحقيقة

تسخين محرك السيارة
تسخين محرك السيارة
تسخين محرك السيارة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

المزيد