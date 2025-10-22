قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء: لا مبرر لزيادة الأسعار بسبب الوقود ونشدد على توافر السلع
رئيس الوزراء يوجه بإزالة التعديات على "طرح النهر".. ومراجعة صندوق النقد "قريبة جداً"
إطلاق نار أمام مبنى البرلمان الصربي واستنفار للشرطة
مدبولي: القمة الأوروبية تؤكد أهمية مصر.. والمحافظون مطالبون بضبط الأسعار
سقوط “عصفور” خط الصعيد الجديد في تبادل إطلاق النار مع الأمن بسوهاج
توقف محطة مياه الطود بالأقصر بعد ظهور مواد بترولية في مجرى النيل
الإحصاء: 7.4 % ارتفاعًا في حجم الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي
محافظ شمال سيناء: معبر رفح المصري ظل مفتوحاً منذ 7 أكتوبر 2023
الوزراء: إصدار عملات تذكارية ذهبية وفضية احتفالا بافتتاح المتحف الكبير
وفد دنماركي رفيع يشيد بدور مصر في تقديم المساعدات الإنسانية لأهالي غزة
استطلاع لـ"رويترز": أغلبية الأمريكيين يؤيدون الاعتراف بدولة فلسطينية
الوزراء يوافق على تخصيص جلسة مسائية لاختبارات المُتقدمين لشغل الوظائف العامة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

8 نصائح مهمة لترشيد استهلاك الكهرباء وخفض قيمة الفاتورة الشهرية

8 نصائح هامة لترشيد استهلاك الكهرباء وخفض قيمة الفاتورة الشهرية
8 نصائح هامة لترشيد استهلاك الكهرباء وخفض قيمة الفاتورة الشهرية
ولاء خنيزي

 يبحث العديد من المواطنين عن طرق فعالة للتحكم في استهلاك الكهرباء وخفض قيمة الفاتورة الشهرية، خاصة مع ازدياد استخدام الأجهزة الكهربائية في المنازل، ولا تقتصر طرق التوفير على تقليل مدة التشغيل فحسب، بل تشمل أيضًا اختيار المكان المناسب لوضع الأجهزة بما يضمن كفاءتها ويقلل من استهلاكها للطاقة، وفيما يلي مجموعة من النصائح التي تساعد في تحقيق هذا الهدف.

اختيار المكان المناسب للأجهزة الكهربائية

يؤثر مكان وضع الأجهزة المنزلية بشكل مباشر على كمية الطاقة التي تستهلكها، فعلى سبيل المثال، يُفضل وضع الثلاجات والمجمدات بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة، لأن ارتفاع درجة الحرارة المحيطة بها يدفع الموتور للعمل لفترات أطول للحفاظ على التبريد المطلوب، مما يزيد من استهلاك الكهرباء.

أماكن تهوية جيدة

وفيما يخص غسالات الأطباق والملابس، فمن الأفضل أن توضع في أماكن تتمتع بتهوية جيدة تساعد على خروج السخونة والرطوبة بسهولة، ما يساهم في رفع كفاءة عملها وتقليل استهلاكها للطاقة.

وضع أجهزة التكييف بطريقة صحيحة

يعتبر التكييف من أكثر الأجهزة استهلاكًا للكهرباء، لذا فإن اختيار موقع تركيبه بعناية يساهم في تقليل الفاتورة الشهرية.

يُنصح بتركيب جهاز التكييف في مكان مظلل وبعيد عن أي مصدر للحرارة مثل ضوء الشمس المباشر أو الأجهزة التي تولد سخونة كالثلاجات والأفران، كما يُفضل تجنب وضعه فوق الأجهزة الكهربائية الكبيرة حتى لا يتأثر أداؤه بدرجات الحرارة المرتفعة.

حماية الأجهزة الحساسة

من المهم أيضًا مراعاة مكان وضع الأجهزة الصوتية والإلكترونية الحساسة مثل الشاشات ومكبرات الصوت، حيث يُفضل أن تكون بعيدة عن النوافذ ومصادر الغبار، لما قد يسببه الغبار أو الرطوبة من تلف للمكونات الداخلية وتقليل عمر الجهاز الافتراضي.

إرشادات هامة عند تركيب الأجهزة

عند تركيب الأجهزة المنزلية، هناك بعض القواعد البسيطة التي يجب اتباعها لضمان كفاءة التشغيل وتقليل استهلاك الكهرباء، منها:

  • ترك مسافة لا تقل عن 10 سنتيمترات خلف الأجهزة الكبيرة مثل الثلاجات والغسالات، لتسهيل عملية التهوية وتبديد الحرارة الناتجة عن التشغيل.
  • في المطابخ، يُنصح بترك مسافة لا تقل عن 60 سنتيمترًا بين البوتاجاز والثلاجة، حتى لا تؤثر حرارة الموقد على أداء جهاز التبريد.
  • استخدام قواعد أو أرفف لرفع الأجهزة الحساسة عن الأرض، وذلك لحمايتها من أي تسرب محتمل للمياه أو الرطوبة.
  • في حال ضيق المساحة داخل المنزل، يجب التخطيط الجيد لترتيب الأجهزة بحيث يتم تشغيل كل جهاز بكفاءته دون أن يعيق أو يؤثر على أداء الأجهزة الأخرى.
الكهرباء استهلاك الكهرباء ترشيد استهلاك الكهرباء نصائح لتقليل استهلاك الكهرباء تقليل استهلاك الكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

عيار 21 يخسر 300 جنيه دفعة واحدة.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

سعر الذهب في مصر

بعد موجة تراجع أمس.. أسعار الذهب في مصر بمستهل اليوم الأربعاء

صورة أرشيفية

سلب عذريتها.. قرار عاجل ضد عجوز متهم بالاعتداء على فتاة قاصر بسمنود

لميس الحديدي

لميس الحديدي ترد على تصدّرها التريند بسبب حلق أمينة خليل

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا.. تعرف عليها

ميدو

«ابن النادي بجد» .. «ميدو» يكشف سر رفض حازم إمام للظهور الإعلامي

ميدو

رفض 20 ألف دولار .. ميدو يُفجّر مفاجأة عن حازم إمام

أحمد سعيد أوكا

«أوكا»: الأهلي فاوضني مرتين .. ولهذا السبب رفضت اللعب للزمالك

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

وفد برلماني دنماركي يتفقد معبر رفح البري

جانب من الفعاليات

محافظ شمال سيناء: معبر رفح من الجانب المصري لم يغلق منذ 7 أكتوبر 2023

الدكتور مصطفى مدبولي

مدبولي: القمة المصرية الأوروبية تزخر بالعديد من اللقاءات والجلسات

بالصور

ارتفاع الكوليسترول في الدم.. أسبابه وأعراضه وطرق الوقاية والعلاج

ارتفاع الكوليسترول في الدم أسبابه وأعراضه وطرق الوقاية والعلاج
ارتفاع الكوليسترول في الدم أسبابه وأعراضه وطرق الوقاية والعلاج
ارتفاع الكوليسترول في الدم أسبابه وأعراضه وطرق الوقاية والعلاج

بسكويت الزبدة بثلاثة مكونات فقط... نكهة الخريف في كل قضمة

بسكويت الزبدة بثلاثة مكونات فقط
بسكويت الزبدة بثلاثة مكونات فقط
بسكويت الزبدة بثلاثة مكونات فقط

وفر فلوسك.. نصائح لتقليل استهلاك البنزين في السيارة

استهلاك البنزين
استهلاك البنزين
استهلاك البنزين

طريقة عمل مكرونة بالثوم والزيت في 10 دقائق

طريقة عمل مكرونة بالثوم والزيت في 10 دقائق
طريقة عمل مكرونة بالثوم والزيت في 10 دقائق
طريقة عمل مكرونة بالثوم والزيت في 10 دقائق

فيديو

لصوص ولكن ظرفاء

لصوص ولكن ظرفاء.. عامل يحفر داخل مسجد للوصول لمكتب بريد لسرقته

القوات المسلحة تنظم زيارتين لوفد من وزارة الشباب والرياضة وطلبة الجامعات إلى قوات المظلات وشركة سايلو فودز

وفد من الشباب والرياضة وطلبة الجامعات يزور قوات المظلات وسايلو فودز

رد البنتاجون الساخر

«أمك اشترتها له».. تعليق ساخر من البنتاجون حول ربطة عنق وزير الدفاع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

المزيد