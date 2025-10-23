قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد أزمة حذف الصورة.. ليفربول يحسم الجدل حول مستقبل محمد صلاح
نائب الرئيس الأمريكي: لن يتم ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل
رئيس الوزراء يتابع مع وزيري التعليم العالي والمالية عددا من الملفات
وزير الدفاع الإسرائيلي: ملتزمون بإعادة جميع المحتجزين القتلى ونزع سلاح حماس
فرنسا .. مذكرة توقيف دولية جديدة بحق بشار الأسد
قمة بروكسل التاريخية.. السيسي يفتح صفحة جديدة في الشراكة المصرية الأوروبية
شعبة الخضر والفاكهة: أسعار الطماطم مرتفعة قبل تحرك أسعار السولار
انطلاق الدعاية الانتخابية لمجلس النواب..وهذه المحظورات على المرشحين اجتنابها
ينطلق غدا.. 25 فرقة مصرية وأجنبية تشارك في اليوبيل الفضي لمهرجان الإسماعيلية
تعليم كفر الشيخ : تعليق الدراسة بمدارس دسوق بمناسبة مولد إبراهيم الدسوقي
ده الطبيعي.. وليد صلاح الدين يعلق على تصدر الأهلي قائمة الدوري
استقبال حاشد وزغاريد مصرية في بروكسل احتفاء بالرئيس السيسي | فيديو
أصل الحكاية

محمد صلاح ينافس أشرف حكيمي على جائزة جديدة في أفريقيا.. من سيفوز؟

محمد صلاح
محمد صلاح
أمينة الدسوقي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2025، والتي شهدت منافسة قوية بين أبرز نجوم القارة السمراء، يتقدمهم المصري محمد صلاح والمغربي أشرف حكيمي.

صلاح موسم استثنائي مع ليفربول ومنتخب مصر

جاء ترشيح محمد صلاح بعد موسم مذهل مع ليفربول والمنتخب المصري، حيث قاد “الفراعنة” للتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

كما توج صلاح بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) مع ناديه، محققاً إنجازات فردية لافتة، إذ فاز بجائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري، وجائزة أفضل صانع ألعاب، إلى جانب تتويجه كـ أفضل لاعب في المسابقة المحلية بفضل أدائه المتكامل طوال الموسم.

بيراميدز يكتب التاريخ وماييلي يدخل المنافسة

وضمت القائمة أيضا اسم فيستون ماييلي مهاجم منتخب الكونغو الديمقراطية ونادي بيراميدز المصري، الذي بصم على عام استثنائي بعد قيادة فريقه لتحقيق ثلاثية قارية غير مسبوقة شملت دوري أبطال أفريقيا، وكأس القارات الثلاث، وكأس السوبر الأفريقي، ليحتل بيراميدز صدارة تصنيف الأندية الإفريقية للمرة الأولى في تاريخه.

حكيمي موسم ذهبي مع باريس سان جيرمان

من جهته، واصل الدولي المغربي أشرف حكيمي تألقه في الملاعب الأوروبية مع باريس سان جيرمان، حيث توج بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب إنتر ميلان الإيطالي، إلى جانب الثلاثية المحلية (الدوري الفرنسي، كأس فرنسا، كأس السوبر الفرنسي). هذه الإنجازات عززت من فرصه في المنافسة بقوة على الجائزة القارية.

لوكمان حامل اللقب ومرشح قوي

يذكر أن النجم النيجيري أديمولا لوكمان هو حامل لقب أفضل لاعب إفريقي لعام 2024، بعد موسم مميز قاد خلاله منتخب بلاده إلى نهائي كأس أمم إفريقيا 2023، كما قاد نادي أتالانتا الإيطالي للتتويج بلقب الدوري الأوروبي (اليوروباليج)، مسجلا ثلاثية تاريخية في النهائي أمام باير ليفركوزن الألماني.

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف المصري محمد صلاح أشرف حكيمي ليفربول منتخب مصر منتخب الكونغو الديمقراطية

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد انتهاء أعمال التطوير

القوات المسلحة تشارك دول الكومنولث الاحتفال السنوى بذكرى ضحايا معركة العلمين

شياكة ورقي.. إطلالات درة تسرق الأضواء في الجونة

فستان لافت.. مريم الخشت تستعرض جمالها

