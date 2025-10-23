محمد صلاح ينافس أشرف حكيمي على جائزة جديدة في أفريقيا.. من سيفوز؟

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2025، والتي شهدت منافسة قوية بين أبرز نجوم القارة السمراء، يتقدمهم المصري محمد صلاح والمغربي أشرف حكيمي.

صلاح موسم استثنائي مع ليفربول ومنتخب مصر

جاء ترشيح محمد صلاح بعد موسم مذهل مع ليفربول والمنتخب المصري، حيث قاد “الفراعنة” للتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

كما توج صلاح بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) مع ناديه، محققاً إنجازات فردية لافتة، إذ فاز بجائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري، وجائزة أفضل صانع ألعاب، إلى جانب تتويجه كـ أفضل لاعب في المسابقة المحلية بفضل أدائه المتكامل طوال الموسم.

بيراميدز يكتب التاريخ وماييلي يدخل المنافسة

وضمت القائمة أيضا اسم فيستون ماييلي مهاجم منتخب الكونغو الديمقراطية ونادي بيراميدز المصري، الذي بصم على عام استثنائي بعد قيادة فريقه لتحقيق ثلاثية قارية غير مسبوقة شملت دوري أبطال أفريقيا، وكأس القارات الثلاث، وكأس السوبر الأفريقي، ليحتل بيراميدز صدارة تصنيف الأندية الإفريقية للمرة الأولى في تاريخه.

حكيمي موسم ذهبي مع باريس سان جيرمان

من جهته، واصل الدولي المغربي أشرف حكيمي تألقه في الملاعب الأوروبية مع باريس سان جيرمان، حيث توج بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب إنتر ميلان الإيطالي، إلى جانب الثلاثية المحلية (الدوري الفرنسي، كأس فرنسا، كأس السوبر الفرنسي). هذه الإنجازات عززت من فرصه في المنافسة بقوة على الجائزة القارية.

لوكمان حامل اللقب ومرشح قوي

يذكر أن النجم النيجيري أديمولا لوكمان هو حامل لقب أفضل لاعب إفريقي لعام 2024، بعد موسم مميز قاد خلاله منتخب بلاده إلى نهائي كأس أمم إفريقيا 2023، كما قاد نادي أتالانتا الإيطالي للتتويج بلقب الدوري الأوروبي (اليوروباليج)، مسجلا ثلاثية تاريخية في النهائي أمام باير ليفركوزن الألماني.