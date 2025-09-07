أحمد خالد صالح: اشتغلت على لغة الجسد ونظرة العين لتقديم حكاية «فلاش باك».. خاص

كشف الفنان أحمد خالد صالح عن كواليس تحضيره لشخصية زياد الكردى، وذلك ضمن حكاية “فلاش باك” بمسلسل “ما تراه ليس كما يبدو”.

وقال أحمد خالد صالح فى تصريح لصدى البلد: “حضّرت نفسي بشكل مختلف، اشتغلت على لغة الجسد، ونظرة العين، واللحظات التى تتسم بالصمت أكتر من الكلام، وجلست مع المخرج جمال خزيم كثيرا من أجل ضبط الإيقاع الداخلي لزياد، لأنه ليس شخصية تتحدث كثيرا، لكن كل تعبيراته تظهر فى عينيه، وحاولت أعيش في تفاصيله حتى شعرت أنه خرج مني وليس من الورق”.

تصدر حكاية فلاش باك

تمكنت حكاية “فلاش باك”، أولى حكايات مسلسل “ما تراه ليس كما يبدو”، من تصدر نسب المشاهدة في مصر.

واحتلت حكاية “فلاش باك” المركز الأول ضمن قائمة المسلسلات الأعلى مشاهدة في مصر، عبر منصة watch it، بينما احتلت المركز الرابع علي منصة شاهد vip.

حكاية "فلاش باك"، ضمن أحداث مسلسل “ما تراه، ليس كما يبدو”.

يُذكر أن مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" يتكون من 35 حلقة، ويضم 7 حكايات، كل حكاية تمتد لـ5 حلقات بفريق عمل مستقل.

وتأتي حكاية "فلاش باك" من بطولة أحمد خالد صالح، مريم الجندي، عمرو صالح، وهي من تأليف محمد حجاب، وإخراج جمال خزيم، وإنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن المقرر عرض العمل خلال موسم الصيف عبر الشاشات والمنصات الرقمية.