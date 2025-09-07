تطورات الحالة الصحية لـ كريم سامي مغاوري

كشف الفنان كريم سامي مغاوري، تفاصيل حالته الصحية من خلال منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ونشر كريم سامي مغاوري، صورة له داخل المستشفى، وأعلن من خلالها خروجه من العناية المركزة، ودخوله غرفة عادية.

حالة كريم سامي مغاوري

يذكر أن كريم سامي مغاوري قد خضع لعملية جراحية قبل أيام، من دخوله المستشفى هذه المرة.

وقال كريم مغاوري في تصريحات خاصة صدى البلد: “الحمد لله عملت العملية العملية كانت صعبة جدا و استغرقت 6 ساعات ، عملية في المعدة.. عملت ٤ عمليات في ٦ ساعات، عملية فتق في الحجاب الحاجز، عملية تسليك معدة ، عملية قص معدة ، عملية تحويل مسار".

وأضاف كريم مغاوري: “أنا الحمد لله في المنزل حالياً في فتره راحة بعد العملية ولكن لسه تعبان وإن شاء الله خير”.

شارك الفنان كريم مغاوري، صورة له مع الفنان سامي مغاوري على صفحتة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

و كتب كريم مغاوري لوالده: “بحبك جدا أنت سندي”.