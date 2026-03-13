أحمد الطيب قبل لقاء الزمالك وأوتوهو: الأبيض سيبقى الأفضل سواء فاز أو لم يفز

وجه المعلق الرياضي أحمد الطيب رسالة قوية لمنتقدي نادي الزمالك والمدير الفني للفريق.

وكتب الطيب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : "الزمالك فاز.. أو لم يفز. هو الزمالك وسيبقى الأفضل فى عيون محبيه !! اللى بيقلل من قدرات لاعب فى الزمالك او مدرب الزمالك !! لن يفيد فى شيء الا إثبات إنك مش زملكاوى. ومش محب و لا حريص على مصلحة النادى اللى بتدّعى انك بتحبه !!! ألاعيبك مكشوفة ومفضوحة. وطريقتك ونيّتك واضحين جداً ولن يسير معك أو وراءك أحد ".

وأضاف :"بل انت تزيد من تمسّك و تماسك كل زملكاوى وكل الزملكاوية بناديهم اللى إختاروه عن حب واقتنااااااااع ".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أوتوهو في الثالثة عصر غد بذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية .

ولا تزال هناك ستة أندية عربية تتنافس من أجل التتويج باللقب القاري، بعدما تمكنت من اجتياز مرحلة المجموعات، التي اختتمت فعالياتها الشهر الماضي.

وتفتتح لقاءات جولة الذهاب غدا بمباراة أوتوهو الكونغولي وضيفه الزمالك المصري، غدا، حيث يأمل الفريق الأبيض في مصالحة جماهيره، التي شعرت بخيبة أمل كبيرة، عقب خسارته المباغتة صفر / 1 أمام إنبي في الدوري المصري، أول أمس الأربعاء.