الدوري السعودي| تشكيل القادسية لمواجهة الأهلي
تشكيل الأهلي لمواجهة القادسية بالدوري السعودي
إيقاف مهاجم تشيلسي مباراة واحدة بسبب أرسنال
الخارجية الأمريكية : 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن المرشد الإيراني الجديد
قراء الجامع الأزهر يحيون صلاة التراويح في ليلة 24 رمضان بروايات حفص وإسحاق ورويس
محمد أنور: النجاح الحقيقي في السينما ليس بالأرقام.. والجمهور هو المعيار لا شباك التذاكر
أزمة بحرية في هرمز.. تراجع العبور إلى 77 سفينة فقط خلال مارس
التموين : توريد 2.9 مليون طن قصب للصناعات التكاملية.. وإنتاج 306 آلاف طن سكر
رعب دولة الاحتلال .. إيران تقصف وسط إسرائيل برأس حربية عنقودية
أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 13-3-2026
حصيلة صادمة.. الجيش الإيراني يعلن تدمير 111 طائرة مسيّرة منذ بداية الحرب
مرموش مرشح لقيادة السيتي أمام ويستهام بالدوري الإنجليزي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

صعوبات بالجملة أمام الزمالك في مواجهة أوتوهو

معتمد جمال
عبدالحكيم أبو علم

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أوتوهو في الثالثة عصر غداً بذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية .


ولا تزال هناك ستة أندية عربية تتنافس من أجل التتويج باللقب القاري، بعدما تمكنت من اجتياز مرحلة المجموعات، التي اختتمت فعالياتها الشهر الماضي.


وتفتتح لقاءات جولة الذهاب غدا بمباراة أوتوهو الكونغولي وضيفه الزمالك المصري، غدا، حيث يأمل الفريق الأبيض في مصالحة جماهيره، التي شعرت بخيبة أمل كبيرة، عقب خسارته المباغتة صفر / 1 أمام إنبي في الدوري المصري، أول أمس الأربعاء.


وكان الزمالك تصدر ترتيب المجموعة الرابعة، التي ضمت مواطنه المصري البورسعيدي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي، وزيسكو يونايتد الزامبي، حيث حصل على 11 نقطة عقب تحقيقه ثلاثة انتصارات وتعادلين وتلقيه خسارة وحيدة.


وتبدو الفرصة مواتية أمام الزمالك، الذي توج باللقب عامي 2019 و2024، لاجتياز عقبة منافسه، عطفا على الخبرات التي يتمتع بها لاعبو الفريق المصري في مثل هذه النوعية من المواعيد الكبرى.


ورغم ذلك، فإن أوتوهو سيحاول الاستفادة من مؤازرة عاملي الأرض والجمهور له، ومواصلة مفاجآته رغم صعوبة المهمة، حيث تأهل الفريق الكونغولي للأدوار الإقصائية، عقب حلوله ثانيا في ترتيب المجموعة الثالثة، التي ضمت شباب بلوزداد الجزائري وستيلينبوش الجنوب أفريقي وسينجيدا بلاك ستارز التنزاني.


وأنهى أوتوهو مشاركته في المجموعة، وفي جعبته 9 نقاط، عقب تحقيقه 3 انتصارات، مقابل تلقيه الخسارة في نفس العدد من المباريات، لكن لاعبيه يحلمون بتكرار فوزهم الكبير 4 / 1 على بلوزداد في العاصمة الكونغولية برازافيل، التي تستضيف لقاء الزمالك.
 

سعر الذهب

سعر الذهب الآن.. عيار 21 فاق التوقعات

الأرصاد الجوية

ذروة الارتفاع.. الأرصاد تعلن مفاجأة للمواطنين بشأن حالة الجو

هشام سليم ونجلة

نجل هشام سليم: خسرت أبويا و صديقي.. ولسه مكتوب في بطاقتي أنثى.. وعايش في البرتغال

سعر الذهب

نزل 300 جنيه قبل الإفطار| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

الأهلي

إعلامي يعلن مفاجأة حال توديع الأهلي دوري أبطال أفريقيا

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سيول في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سيول في هذه المناطق

قانون التصالح في مخالفات البناء

الحكومة تعلن استعدادها لإنهاء أزمة التصالح.. 3 حالات لا ينطبق عليهم القانون

المعاشات

بعد طرح نواب تعديل قانون المعاشات.. إقرار معاش إضافي لهؤلاء بشروط

حريق

القليوبية .. ننشر أسماء ضحايا حريق منزل بقرية القشيش بشبين القناطر

السكرتير العام خلال الجولة

مرور مفاجئ لسكرتير عام مطروح على محطة التحلية ومستشفى الضبعة المركزي

مائدة إفطار

أهالي إسكو وعزبة البكري بالقليوبية يجتمعون على مائدة إفطار جماعي.. صور

بالصور

طرق تنظيف دهون حوائط المطبخ بسهولة.. وصفات منزلية فعالة للتخلص من أصعب البقع

أفضل طرق تنظيف دهون المطبخ من الحوائط

5 مشروبات طبيعية تدعم صحة الكلى وتساعد على طرد السموم من الجسم في رمضان.. تعرف عليها

أفضل مشروبات لتنظيف الكلى من السموم

هل تشرب كمية كافية من الماء؟.. علامات الجفاف عليك الانتباه لها

الكمية الموصى بها من الماء يوميًا

طريقة عمل البيف ستراجانوف.. وصفة سهلة ومختلفة

طريقة عمل البيف ستراجانوف

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

