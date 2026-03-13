صعوبات بالجملة أمام الزمالك في مواجهة أوتوهو

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أوتوهو في الثالثة عصر غداً بذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية .



ولا تزال هناك ستة أندية عربية تتنافس من أجل التتويج باللقب القاري، بعدما تمكنت من اجتياز مرحلة المجموعات، التي اختتمت فعالياتها الشهر الماضي.



وتفتتح لقاءات جولة الذهاب غدا بمباراة أوتوهو الكونغولي وضيفه الزمالك المصري، غدا، حيث يأمل الفريق الأبيض في مصالحة جماهيره، التي شعرت بخيبة أمل كبيرة، عقب خسارته المباغتة صفر / 1 أمام إنبي في الدوري المصري، أول أمس الأربعاء.



وكان الزمالك تصدر ترتيب المجموعة الرابعة، التي ضمت مواطنه المصري البورسعيدي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي، وزيسكو يونايتد الزامبي، حيث حصل على 11 نقطة عقب تحقيقه ثلاثة انتصارات وتعادلين وتلقيه خسارة وحيدة.



وتبدو الفرصة مواتية أمام الزمالك، الذي توج باللقب عامي 2019 و2024، لاجتياز عقبة منافسه، عطفا على الخبرات التي يتمتع بها لاعبو الفريق المصري في مثل هذه النوعية من المواعيد الكبرى.



ورغم ذلك، فإن أوتوهو سيحاول الاستفادة من مؤازرة عاملي الأرض والجمهور له، ومواصلة مفاجآته رغم صعوبة المهمة، حيث تأهل الفريق الكونغولي للأدوار الإقصائية، عقب حلوله ثانيا في ترتيب المجموعة الثالثة، التي ضمت شباب بلوزداد الجزائري وستيلينبوش الجنوب أفريقي وسينجيدا بلاك ستارز التنزاني.



وأنهى أوتوهو مشاركته في المجموعة، وفي جعبته 9 نقاط، عقب تحقيقه 3 انتصارات، مقابل تلقيه الخسارة في نفس العدد من المباريات، لكن لاعبيه يحلمون بتكرار فوزهم الكبير 4 / 1 على بلوزداد في العاصمة الكونغولية برازافيل، التي تستضيف لقاء الزمالك.

