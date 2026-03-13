لفت نظر الزمالك.. عقوبات الجولة الـ15 المؤجلة من الدوري الممتاز

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات المباريات المؤجلة من الجولة الخامسة عشرة وذلك طبقًا للائحة مسابقة دوري nile ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة لموسم 2025-2026.

وجاءت العقوبات على النحو التالي:

مباراة طلائع الجيش والأهلي:

إيقاف يحيى مصطفى محمد لاعب فريق طلائع الجيش ، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة الجونة والمصري :

إيقاف نبيل بن عمر الكوكي المدير الفني لفريق المصري مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 10000 جنيه وذلك بسبب الطرد.

مباراة إنبي والزمالك :

إيقاف أحمد عبد الفتاح أحمد صبيحة لاعب فريق إنبي، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

توجيه لفت نظر لنادي الزمالك، وتوقيع غرامة مالية عليه، قيمتها 50 ألف جنيه، وذلك بسبب قذف زجاجات المياه أو أي أشياء صلبة، داخل الملعب على الحكم او أي من مسؤولي المباراة.



مباراة زد أف سي ومودرن سبورت :

إيقاف أحمد طارق محمد عبد الباري، لاعب فريق زد أف سي، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف عماد حمدي أبو الفتوح، لاعب فريق مودرن سبورت، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف أحمد مرعي محمد الزغبي إداري فريق مودرن سبورت مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 10000 جنيه وذلك بسبب الطرد كما تم توجيه لفت النظر له وتوقيع عقوبة مالية أخرى عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك بسبب عدم تنفيذ تعليمات الحكم أو التذمر والاعتراض على قرارت الحكم.

مع تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة دوري nile لموسم 2025-2026، الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.