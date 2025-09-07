الفنانون ينتفضون بوجه السوشيال ميديا| راغب علامة: الإهانات لا تليق بمكانتي.. بدرية طلبة: الفنانون أسياد البلد

حالة من الجدل أثيرت في الأيام الماضية، بين بعض الفنانين ومتابعيهم على السوشيال ميديا، لأسباب مختلفة أدت إلى غضب من النجوم تجاه متابعيهم.

ويرصد موقع “صدى البلد” الإخباري ردود الفنانين في التقرير التالي.

راغب علامة

قبل يومين، أصدر الفنان راغب علامة بيانًا عبر مكتبه الإعلامي، كشف فيه تعرضه مؤخرًا لسلسلة من الإهانات المباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

واعتبر البيان هذه الإهانات لا تليق بمكانته ولا بجمهور الفن الراقي، كما شدد على أن هذه التصرفات لا تعكس الصورة الحقيقية للفن والإبداع، ولا تتوافق مع مبادئ راغب علامة.

وأضاف البيان أن المكتب القانوني اتخذ الإجراءات اللازمة لملاحقة الأشخاص الذين أساؤوا وتطاولوا، وذلك وفقًا للقوانين المرعية.

فريدة سيف النصر

في آخر أغسطس الماضي، قدّمت الفنانة فريدة سيف النصر بلاغًا رسميًا إلى النائب العام، إلى جانب شكوى لنقابة المهن التمثيلية، ضد عدد من صناع المحتوى على منصة "تيك توك"، متهمة إياهم بالإساءة إليها من خلال مقاطع متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت فريدة عبر حسابها على "فيسبوك": "من اللهو الخفي، رئيسة العصابة، الرجل التاني.. إلى سيادة النائب العام وسيادة نقيبنا الدكتور أشرف زكي.. أول قضية: اقفلوا التيك توك في مصر، إحنا عندنا ناس لهم اتجاهات مريضة، ما ينفعش نديهم ميكروفون وشاشة ويقعدوا يبرطعوا كده، دول قنابل موقوتة كلها حقد ومصالح، بث السم في العسل. نصيحة: اقفلوه".

وأضافت فريدة: "حد يقولي: نرفع قضية عليهم إزاي بتوع التيك عوك دول؟ وتعويض بقى ونشوف الملايين اللي بقت مع بتوع القضية. عيلة صغيرة معدية العشرين مليون وكلها معاه ملايين. والملاليم مع زعيمة العصابة اللي هي حضرتي. طيب إزاي؟".

وتابعت: "كده إحنا بقينا في قمة انحطاط السوشيال ميديا. اللي مزقوق على حد أو لغرض ما يقول ما بداله ويقبض. لا والله هي ما تمشيش كده. هو مش هزار أو خفة دم، دي سمعة حد من بيت محترم، طلع عينه لوحده وعاش أقل من العادي علشان يفضل محترم. والعجيب إن الزملاء دول عمري ما اشتغلت معاهم سينما أو مسلسلات، ولا خرجت، ولا اتعزمت، مافيش صلة أصلاً، غير بدرية من تلاتين سنة مسرح وزوجها كان الملقن وراجل طيب. ماليش علاقة أصلاً بحد عموماً، لا معاهم في صور ولا حفلات، ولا داعمين وداعمات. فيلا وعربيات ورصيد ومجوهرات، أحمدك يارب.. ماتفتح يا عم سمسم لينا شوية. طيب هاتوا صورة، مكالمة، أي حاج، كده عيب وهبل".

وأكملت: "أنا بقى الزعيمة، اللهو الخفي، الرجل الأول.. اللي بأذي لمجرد الأذى يعني بلا مقابل. طيب ده العيلة الأردنية عدت عشرين مليون. طيب فوتوا لي فيلا، عربية، رصيد، حبة دهب، أي حاجة. وليه أنا بالذات؟ عموماً اللي أخدتوه أنا هاخده منكم تعويض وتشهير أهو رزق الهبل عالمجانين".

وختمت: "أنا بلغت النقيب ودخلت صفحاتهم. أنا مش أحسن من اللي شاتمينهم المؤسسات والرئاسة والدنيا زايتة عندهم. الست دي بلقيس بتقول إنها نبية وجالها وحي.. وهو الوحي جابني ليكي في نافوخك. أنا عايزة حق أهلي وابني وأحفادي وعمري اللي ضيعته. أتحاشى كل غلط علشان أفضل محترمة. كل اللي حيلتي الاحترام وحبكم، ولو تشوفوا دفاع الناس بالدنيا واللي عليها.. توكلت على الله".

بدرية طلبة

وفي شهر أغسطس الماضي، قررت نقابة المهن التمثيلية إحالة الفنانة بدرية طلبة الى التحقيق ، وذلك بعد ما بدر منها من إساءة للشعب المصري خلال ظهورها عير بث مباشر على التيك توك بعد أن ردت بشكل غير لائق على إحدى المتابعات التى وصفتها بالمشخصاتية.

وردت بدرية طلبة ، معلقة: “المشخصاتية دي أشكالك بيوقفوها في الشارع وبيقولولها نتصور معاكي يا فنانة، المشخصاتية دي بتشرف بلدها في أي دولة بتروحها، دي غيرة وحقد وحسد على الفنانين عشان هما أسياد البلد”.

وانفعلت الفنانة بدرية طلبة على متابعيها في فيديو بث مباشر لها عبر فيسبوك، بسبب بعض الانتقادات الجارحة التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية عبر السوشيال ميديا.

ونفت بدرية طلبة الاتهامات الموجهة لها بإهانة الشعب المصري، مشيرة إلى أنها ترفض التعامل مع "الخرفان"، على حد وصفها.

وأشارت إلى أن انفعالها رد فعل على الاتهامات التي وجّهت لها، وزعمت أن بعض التعليقات ألمحت إلى تورطها في تجارة الأعضاء بعدما حدث مع زميلتها الفنانة وفاء عامر.

وقالت بدرية طلبة إن الشعب المصري يحبها ويتوقف للتصوير معها في أماكن مختلفة، مشيرة إلى أنها لا تقصد بوصف "أسيادكم" إهانة المصريين والجمهور.

وأكدت في الفيديو أن بعض المقاطع تم تحريفها لتوريطها في تصريحات غير حقيقية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

جاء انفعال بدرية طلبة على متابعيها بعد تعرضها لاتهامات بأنها قصرت في حق زوجها الراحل وفي مرضه، ما دفعها للحرص على الرد من أجل أبنائها.