السفير التركي: المرحلة المقبلة تشهد استثمارات جديدة في مصر

شارك السفير التركي في القاهرة، صالح موطلو شن، في افتتاح معرض StoneAfrica الذي يقام في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وقال السفير: “قمت بزيارة أجنحة الشركات التركية الثلاثين المشاركة في معرض StoneAfrica، الذي يُنظَّم هذا العام للمرة الأولى، حيث تبادل معهم الآراء حول أعمالهم الحالية في مصر وتطلعاتهم المستقبلية”.



وأوضح السفير التركي على صفحته الرسمية عبر موقع فيسبوك، أن معظم الشركات تشارك للمرة الأولى، وأعرب ممثلوها عن رؤيتهم للسوق المصرية كفرصة واعدة للتوسع والاستثمار في قطاع الرخام.



وأضاف شن أن الرخام التركي يتمتع بمكانة خاصة في مصر، إذ يُستورد مقطّعًا ليُعاد تصنيعه محليًا، ثم يُطرح في السوق المصرية أو يُعاد تصديره إلى الخارج.

وأشار إلى أن الرخام التركي لا يحتفظ بالحرارة، ما يجعله خيارًا مثاليًا لمصر ولدول الخليج، تمامًا كما يُلاحظ في برودة رخام منطقة المطاف في الحرم المكي.



وتوقع السفير أن تشهد المرحلة المقبلة استثمارات تركية جديدة في مجال تصنيع الرخام داخل مصر، مؤكدًا في الوقت نفسه أن مصر تُعد من الدول المهمة في إنتاج الجرانيت.