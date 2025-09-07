فيلم The Conjuring الجديد يحقق 35 مليون دولار في أول يوم عرض

استهل فيلم “The Conjuring: Last Rites” – الإصدار النهائي لسلسلة الرعب الشهيرة – عرضه محليًا في الولايات المتحدة وكندا بإيرادات بلغت 34.6 مليون دولار في أول يوم عرض، متجاوزًا بذلك جميع أجزاء السلسلة السابقة كأعلى افتتاح ليوم واحد.

سجل The Conjuring الجديد 8.5 مليون دولار من عروض ما قبل العرض ليلة الخميس، ما يمثل رقمًا قياسيًا جديدًا للسلسلة.

هذا الأداء القوي دفع بالإحصائيات والتوقعات إلى إعادة تقييمها، حيث تم رفع توقعات افتتاحية عطلة نهاية الأسبوع إلى حوالي 75 مليون دولار.

هذا النجاح في افتتاح الفيلم يصنفه كأقوى افتتاح ضمن سلسلة “The Conjuring” حتى الآن، متفوقًا على الرقم القياسي السابق الذي حققه فيلم “The Nun” بإيرادات افتتاحية وصلت إلى 53.8 مليون دولار .



ويُعد جزء “The Conjuring” الأصلي (2013) و"The Conjuring 2”من بين الأعلى أداءً في السلسلة أيضًا، لكن “Last Rites” يتميز ببدء قوي غير مسبوق في تاريخها.



الانطلاقة المذهلة لفيلم “The Conjuring: Last Rites” تشير إلى نهاية متفجرة لسلسلة استمرت أكثر من عقد، مع تفاعل كبير من الجمهور وكسر واضح لأرقام السلسلة السابقة، مما يجعل هذا اليوم بداية قوية جدًا لعطلة نهاية الأسبوع السينمائية.



يُعتبر “The Conjuring: Last Rites” الفصل الأخير في واحدة من أشهر سلاسل الرعب السينمائية في العالم، حيث يعود الزوجان باتريك ويلسون وفيرا فارميغا لتجسيد شخصيتي المحققين الروحانيين إد ولورين وارن في مواجهة أكثر القضايا رعبًا وغموضًا.



الفيلم من إخراج مايكل تشافيس الذي سبق أن أخرج أجزاء من عالم “The Conjuring” مثل The Curse of La Llorona وThe Nun II.



يجمع العمل بين أجواء الرعب النفسي والإثارة المشوقة، مع تقديم لمسات درامية تعكس الجانب الإنساني لعلاقة الوارينز، ليمنح السلسلة ختامًا كبيرًا ومليئًا بالمفاجآت لمحبيها.