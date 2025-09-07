أخبار الفن| الحالة الصحية لـ كريم سامي مغاوري.. تفاصيل ذكرى الأربعين لـ لطفي لبيب

نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: تفاصيل الحالة الصحية لـ كريم سامي مغاوري، تفاصيل ذكرى الأربعين لـ لطفي لبيب، وفي السطور التالية نستعرض أبرز هذه الأخبار.
روح البحر.. محمد فضل شاكر يغني لوالده في حفل بيروت
أحيا الفنان محمد فضل شاكر، حفل غنائي ساهر له ليلة أمس السبت 6 سبتمبر في العاصمة اللبنانية بيروت، ضمن سلسلة حفلات موسم الصيف.
حلفتلك.. ملحم زين يحيي حفلا غنائيا في لبنان
أحيا الفنان ملحم زين، حفل غنائي له مساء أمس السبت 6 سبتمبر، ضمن فعاليات مهرجان جورة الترمس في محافظة جبل لبنان.
ضلك حدي.. هبة طوجي تشعل حفلها في دبي
أحيت الفنانة هبة طوجي، حفل غنائي ساهر لها ليلة أمس السبت 6 سبتمبر في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
بكى على المسرح.. أسامة الرحباني يحيي الذكرى الأربعين لـ زياد الرحباني
حرص الموسيقار أسامة الرحباني على إحياء الذكرى الأربعين على رحيل ابن عمه الفنان زياد الرحباني، وذلك خلال حفل الفنانة هبة طوجي في دبي أمس، السبت.
أسرة لطفي لبيب تكشف تفاصيل إحياء ذكرى الأربعين
أعلنت ابنة الفنان لطفي لبيب، تفاصيل ذكرى مرور 40 يوما على رحيل والدها، المرتقبة يوم السبت المقبل.
حسام الشاعر رئيساً شرفياً لمهرجان الغردقة لسينما الشباب
أعلنت إدارة مهرجان الغردقة لسينما الشباب عن اختيار حسام الشاعر، رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، رئيساً شرفيا للدورة الثالثة من المهرجان، والمقرر إقامتها بمدينة الغردقة خلال الفترة من 25 إلى 30 سبتمبر الجارى بمنتجع صن رايز جاردن بيتش.
تطورات الحالة الصحية لـ كريم سامي مغاوري
كشف الفنان كريم سامي مغاوري، تفاصيل حالته الصحية من خلال منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
أحمد خالد صالح: يهمني فى العمل الفني القصة الصادقة والجمهور يميل للإيقاع السريع
كشف الفنان أحمد خالد صالح عن رايه فى الأعمال الدرامية القصيرة مثل حكاية “فلاش باك” التى شارك فيها ضمن أحداث مسلسل ما تراه ليس كما يبدو.
الفنانون ينتفضون بوجه السوشيال ميديا| راغب علامة: الإهانات لا تليق بمكانتي.. بدرية طلبة: الفنانون أسياد البلد
حالة من الجدل أثيرت في الأيام الماضية، بين بعض الفنانين ومتابعيهم على السوشيال ميديا، لأسباب مختلفة أدت إلى غضب من النجوم تجاه متابعيهم.
أحمد خالد صالح: اشتغلت على لغة الجسد ونظرة العين لتقديم حكاية «فلاش باك».. خاص
كشف الفنان أحمد خالد صالح عن كواليس تحضيره لشخصية زياد الكردى، وذلك ضمن حكاية “فلاش باك” بمسلسل “ما تراه ليس كما يبدو”.
بحضور زوجها وأولادها.. مي فاروق تتألق في حفلها مع مدحت صالح
أشعل النجمان مدحت صالح، ومي فاروق، حفلهما في مهرجان مراسي "ليالي مراسي"، الذي يقام برعاية مراسي البحر الأحمر.
مش هيخرج النهاردة.. سامي مغاوري يكشف تطورات حالة ابنه الصحية |خاص
كشف الفنان سامي مغاوري تطورات الحالة الصحية لابنه كريم بعد الأزمة التى المت به فى الأيام الماضية وأجرى على أثرها عملية جراحية.