أخبار الفن| الحالة الصحية لـ كريم سامي مغاوري.. تفاصيل ذكرى الأربعين لـ لطفي لبيب

نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: تفاصيل الحالة الصحية لـ كريم سامي مغاوري، تفاصيل ذكرى الأربعين لـ لطفي لبيب، وفي السطور التالية نستعرض أبرز هذه الأخبار.

أحيا الفنان محمد فضل شاكر، حفل غنائي ساهر له ليلة أمس السبت 6 سبتمبر في العاصمة اللبنانية بيروت، ضمن سلسلة حفلات موسم الصيف.

أحيا الفنان ملحم زين، حفل غنائي له مساء أمس السبت 6 سبتمبر، ضمن فعاليات مهرجان جورة الترمس في محافظة جبل لبنان.

أحيت الفنانة هبة طوجي، حفل غنائي ساهر لها ليلة أمس السبت 6 سبتمبر في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

حرص الموسيقار أسامة الرحباني على إحياء الذكرى الأربعين على رحيل ابن عمه الفنان زياد الرحباني، وذلك خلال حفل الفنانة هبة طوجي في دبي أمس، السبت.

أعلنت ابنة الفنان لطفي لبيب، تفاصيل ذكرى مرور 40 يوما على رحيل والدها، المرتقبة يوم السبت المقبل.

أعلنت إدارة مهرجان الغردقة لسينما الشباب عن اختيار حسام الشاعر، رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، رئيساً شرفيا للدورة الثالثة من المهرجان، والمقرر إقامتها بمدينة الغردقة خلال الفترة من 25 إلى 30 سبتمبر الجارى بمنتجع صن رايز جاردن بيتش.

كشف الفنان كريم سامي مغاوري، تفاصيل حالته الصحية من خلال منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

كشف الفنان أحمد خالد صالح عن رايه فى الأعمال الدرامية القصيرة مثل حكاية “فلاش باك” التى شارك فيها ضمن أحداث مسلسل ما تراه ليس كما يبدو.

حالة من الجدل أثيرت في الأيام الماضية، بين بعض الفنانين ومتابعيهم على السوشيال ميديا، لأسباب مختلفة أدت إلى غضب من النجوم تجاه متابعيهم.

كشف الفنان أحمد خالد صالح عن كواليس تحضيره لشخصية زياد الكردى، وذلك ضمن حكاية “فلاش باك” بمسلسل “ما تراه ليس كما يبدو”.

بحضور زوجها وأولادها.. مي فاروق تتألق في حفلها مع مدحت صالح

أشعل النجمان مدحت صالح، ومي فاروق، حفلهما في مهرجان مراسي "ليالي مراسي"، الذي يقام برعاية مراسي البحر الأحمر.

كشف الفنان سامي مغاوري تطورات الحالة الصحية لابنه كريم بعد الأزمة التى المت به فى الأيام الماضية وأجرى على أثرها عملية جراحية.