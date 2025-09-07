قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير المالية: أعمل لصالح الناس ولا أغضب إلا من أجل الدولة
خالد الغندور: النحاس يدرس التعاقد مع مدافع بسبب إصابات أشرف داري
خالد الغندور: مروان عطية يطلب من حسام حسن المشاركة أمام بوركينا فاسو
دعاء قبل النوم يغفر الذنوب.. لا تفوت هذا الثواب
الجيش الروسي يصل إلى أطراف مدينة ديميتروف بجمهورية دونيتسك الشعبية
خلال 14 شهرا.. كامل الوزير: تشغيل 6009 مصانع جديدة و1235 أخرى متعثرة
قريبًا.. آخر إجازة رسمية في 2025
بعد عودته للجامعة| طالب التمريض المصاب بالإيدز يستعيد دراسته ويعيش بالمرض.. كواليس يرويها بطل القصة
ناظر محطة طما ينقذ راكبًا من السقوط أسفل قطار 704| فيديو
مصطفى بدرة: السردية الوطنية تتيح للقطاع الخاص الإسهام في نمو الاقتصاد
رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 مع الزيادة الآخيرة
أمر محزن.. أنجلينا جولي توجه انتقادات حادة للمجتمع الدولي بسبب الحرب على غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أخبار الفن| الحالة الصحية لـ كريم سامي مغاوري.. تفاصيل ذكرى الأربعين لـ لطفي لبيب

أخبار الفن
أخبار الفن
سعيد فراج

نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: تفاصيل الحالة الصحية لـ كريم سامي مغاوري، تفاصيل ذكرى الأربعين لـ لطفي لبيب، وفي السطور التالية نستعرض أبرز هذه الأخبار.

روح البحر.. محمد فضل شاكر يغني لوالده في حفل بيروت

أحيا الفنان محمد فضل شاكر، حفل غنائي ساهر له ليلة أمس السبت 6 سبتمبر في العاصمة اللبنانية بيروت، ضمن سلسلة حفلات موسم الصيف.

حلفتلك.. ملحم زين يحيي حفلا غنائيا في لبنان

أحيا الفنان ملحم زين، حفل غنائي له مساء أمس السبت 6 سبتمبر، ضمن فعاليات مهرجان جورة الترمس في محافظة جبل لبنان.

ضلك حدي.. هبة طوجي تشعل حفلها في دبي

أحيت الفنانة هبة طوجي، حفل غنائي ساهر لها ليلة أمس السبت 6 سبتمبر في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

بكى على المسرح.. أسامة الرحباني يحيي الذكرى الأربعين لـ زياد الرحباني

حرص الموسيقار أسامة الرحباني على إحياء الذكرى الأربعين على رحيل ابن عمه الفنان زياد الرحباني، وذلك خلال حفل الفنانة هبة طوجي في دبي أمس، السبت.

أسرة لطفي لبيب تكشف تفاصيل إحياء ذكرى الأربعين

أعلنت ابنة الفنان لطفي لبيب، تفاصيل ذكرى مرور 40 يوما على رحيل والدها، المرتقبة يوم السبت المقبل.

حسام الشاعر رئيساً شرفياً لمهرجان الغردقة لسينما الشباب

أعلنت إدارة مهرجان الغردقة لسينما الشباب عن اختيار حسام الشاعر، رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، رئيساً شرفيا للدورة الثالثة من المهرجان، والمقرر إقامتها بمدينة الغردقة خلال الفترة من 25 إلى 30 سبتمبر الجارى بمنتجع صن رايز جاردن بيتش.

تطورات الحالة الصحية لـ كريم سامي مغاوري

كشف الفنان كريم سامي مغاوري، تفاصيل حالته الصحية من خلال منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

أحمد خالد صالح: يهمني فى العمل الفني القصة الصادقة والجمهور يميل للإيقاع السريع

كشف الفنان أحمد خالد صالح عن رايه فى الأعمال الدرامية القصيرة مثل حكاية “فلاش باك” التى شارك فيها ضمن أحداث مسلسل ما تراه ليس كما يبدو.

الفنانون ينتفضون بوجه السوشيال ميديا| راغب علامة: الإهانات لا تليق بمكانتي.. بدرية طلبة: الفنانون أسياد البلد

حالة من الجدل أثيرت في الأيام الماضية، بين بعض الفنانين ومتابعيهم على السوشيال ميديا، لأسباب مختلفة أدت إلى غضب من النجوم تجاه متابعيهم.

أحمد خالد صالح: اشتغلت على لغة الجسد ونظرة العين لتقديم حكاية «فلاش باك».. خاص

كشف الفنان أحمد خالد صالح عن كواليس تحضيره لشخصية زياد الكردى، وذلك ضمن حكاية “فلاش باك” بمسلسل “ما تراه ليس كما يبدو”.

بحضور زوجها وأولادها.. مي فاروق تتألق في حفلها مع مدحت صالح

أشعل النجمان مدحت صالح، ومي فاروق، حفلهما في مهرجان مراسي "ليالي مراسي"، الذي يقام برعاية مراسي البحر الأحمر.

مش هيخرج النهاردة.. سامي مغاوري يكشف تطورات حالة ابنه الصحية |خاص

كشف الفنان سامي مغاوري تطورات الحالة الصحية لابنه كريم بعد الأزمة التى المت به فى الأيام الماضية وأجرى على أثرها عملية جراحية.

سامي مغاوري كريم سامي مغاوري لطفي لبيب محمد فضل شاكر ملحم زين هبة طوجي زياد الرحباني مهرجان الغردقة أحمد خالد صالح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 رسميًا.. الرابط وخطوات الاستعلام

وزير التربية والتعليم

التعليم تقرر تعديل القرار المنظم لاستمرار الطلاب بالمدارس التجريبية

كريم سامي مغاوري

تطورات الحالة الصحية لـ كريم سامي مغاوري

حادثة - أرشيفية

صاحب معرض سيارات يدهس مسن على صلاح سالم ويهرب خارج البلاد

أكثر من 5000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

أكثر من 5000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

خسوف القمر

خبيرة أبراج تحذر من هذا الفعل خلال خسوف القمر.. انتبه

مراسم حلف اليمين القانونية

حدث تاريخي بمجلس الدولة.. أول قاضيات يؤدين اليمين من بداية السلم القضائي

ترشيحاتنا

الصلاة

هل تجوز قراءة سور قصيرة في صلاة الخسوف؟.. اعرف رأي الدين

الجامع الأزهر

صوت ملائكة يؤم المصلين.. آداء صلاة الخسوف من الجامع الأزهر الشريف.. فيديو

خلال إجراء العملية

بعد معاناة 4 سنوات.. فريق طبي بمستشفى سيد جلال يجري عملية دقيقة لطفلة تعاني من صعوبة البلغ.. صور

بالصور

دى الخطوة الصح.. أسما شريف منير تعلن ارتداء الحجاب

اسما شريف منير
اسما شريف منير
اسما شريف منير

صداع وأرق وبكاء .. خبيرة أبراج تفجر مفاجأة عن تأثير خسوف القمر على الصحة

خسوف القمر
خسوف القمر
خسوف القمر

اعتداء دموي على منتصر بعد ندوة التحرر.. والنهاية مفتوحة على مزيد من الغموض

أحمد فهيم مراد مكرم
أحمد فهيم مراد مكرم
أحمد فهيم مراد مكرم

هاني فرحات.. أول عربي يقود الأوركسترا الملكية الفرنسية بقصر فرساي

هاني فرحات
هاني فرحات
هاني فرحات

فيديو

محاكمة سارة خليفة

محاكمة سارة خليفة.. اتهامات بتصنيع مخدرات.. والمتهمون: منعرفش شكلها

عمر فرج

فيديوهات غير لائقة.. القبض على البلوجر عمر فرج وشقيقه| فيديو

المتهمين

باعه خردة .. القبض على المتهم بسرقة كابل كهربائى ببورسعيد| فيديو

أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025

أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

أحمد النومي

أحمد النومي يكتب: هندسة الردع فى مواجهة خرائط الدم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: جبر الخواطر.. الحاجة والأثر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تدفع للموافقة دون أن تدري؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

المزيد