فن وثقافة

روح البحر.. محمد فضل شاكر يغني لوالده في حفل بيروت

أحمد إبراهيم

أحيا الفنان محمد فضل شاكر، حفل غنائي ساهر له ليلة أمس السبت 6 سبتمبر في العاصمة اللبنانية بيروت، ضمن سلسلة حفلات موسم الصيف. 

وقدم محمد فضل شاكر، خلال الحفل عددا من أروع أغانيه وأغاني والده، التي تفاعل معها الجمهور خلال الحفل. 

وحرص محمد فضل شاكر، خلال الحفل على عرض أحدث أغاني والده «روح البحر» التي طرحها أمس السبت أيضا. 

هذا الحفل يأتي ضمن سلسلة من الحفلات التي يقيمها محمد فضل شاكر في صيف العام الحالي، حيث كان قد أقام أولى حفلاته في مدينة العلمين الجديدة خلال شهر أغسطس الماضي، وقدم خلال الحفل مزيج من الأغاني الرومانسية المميزة.

من جهة أخرى، كشف المطرب اللبناني محمد فضل شاكر، عن تفاصيل خاصة بوالده الفنان فضل شاكر والده مؤكدًا أنه تعرض للظلم. 

وقال نجل فضل شاكر، في مؤتمر مهرجان موازين: حب الوالد للمغرب كبير ومعروف قد إيه المغاربة بيحبوا فضل، وبداية مشواري الفني عن غير قصد بدأ من مهرجان موازين بالمغرب من 13 سنة، واليوم أنا موجود الفرحة شوية ناقصة بغياب الوالد، وإن شاء الله تكمل السنة اللي جاية ويكون معانا هنا في مهرجان موازين وقد إيه فضل اشتاق يغني للشعب المغربي أكتر ما الشعب مشتاق يسمع.

محمد فضل شاكر يكشف وصية والده

وأضاف محمد فضل شاكر: والدي نبهني إني منفعلش لأني بنفعل، يعني كله كلام الأب لابنه أكتر منه كلام فنان لفنان، وأنا طليت في مهرجان موازين كـ ابن فنان، واليوم أنا في مهرجان موازين كـ فنان ابن فنان، فاليوم مختلفين وحاضرين وجاهزين نغني.

وأوضح : فضل شاكر فنان عظيم وأنا كان ليا الشرف أني اتولدت في بيت فضل شاكر، وللأسف لو كان والدي بالمجال الفني بالوقت اللي بدأت فيه كان هيبقى أسهل بالنسبة لي، وأنا بدأت في فترة صعبة واتهاجمت كتير واتحاربت، والناس بدأت تتقبل وتتفهم وضعي بالأخص جمهور فضل وإن شاء الله يتقبلوني ويحبوني.

وأوضح : والدي تم تبرأته عام 2018 وأنا وقتها طلعت وأعلنت وكانت الظروف في لبنان والمحيط مكنتش مرتاحة، واليوم إحنا في عهد وزمن جديد، وإن شاء الله فضل شاكر يتم تبرأته من كل التهم اللي نُسبت إليه لأنها ظلم، وهنشوفه وسطنا قريب. 

