تحريات لكشف ملابسات اختفاء دفتر شيكات حفيد نوال الدجوي
مايكروسوفت تحذر: الإنترنت في خطر بعد انقطاع كابلات البحر الأحمر
طائرة مسيرة حوثية تضرب مطار رامون الإسرائيلي.. وتل أبيب تغلق المجال الجوي
مصر خط المواجهة.. حركة فتح: الشعب الفلسطيني يتعرض لإبادة جماعية
هروب نسناس من رجل أعمال في المعادي وفتاة تتصل بالنجدة
طارق ابو العينين رئيسا لبعثة منتخب مصر في بوركينا فاسو
أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة.. مظاهرة حاشدة أمام السفارة الإسرائيلية بمدريد
اعترافات إسرائيلية بفشل الحسم العسكري في غزة وتصاعد الانتقادات الداخلية
زلزال يضرب غرب تركيا يثير الذعر بين السكان دون وقوع إصابات
صدمة في واشنطن.. ترامب كان مخبرا سريا لـ FBI في قضية إبستين
تحرك عاجل من التعليم لمنح المعلمين شهادة الصلاحية اللازمة للترقي
بقوة 4.9 ريختر.. البحوث الفلكية تسجل زلزالا شمال مرسي مطروح
حلفتلك.. ملحم زين يحيي حفلا غنائيا في لبنان

ملحم زين
ملحم زين
قسم الفن

أحيا الفنان ملحم زين، حفل غنائي له مساء أمس السبت 6 سبتمبر، ضمن فعاليات مهرجان جورة الترمس في محافظة جبل لبنان. 

وقدم ملحم زين، لجمهوره، باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة منها: (قلبي دق، حلفتلك، رفيقة قلبي) وغيرها من الأغاني التي أشعلت حماس الجمهور. 

أغاني ملحم زين 

وفي شهر فبراير الماضي، طرح المطرب ملحم زين مينى ألبوم جديد له، وتضمن 6 أغانٍ لتقديمها فى المينى ألبوم الذى تعاون فيه مع الموزعين جمال ياسين وعمر صباغ.

واستقر ملحم زين على أغانٍ وهى "حلفتلك" من كلمات وألحان مروان خوري، والثانية "كوكبي" من كلمات وألحان إيفان نصوح، والثالثة بعنوان "الحب مقدس" من كلمات وألحان إيفان نصوح، والرابعة بعنوان "ألف مبروك" من كلمات وألحان رامي شلهوب.

ملحم زين يدعم القضية الفلسطينية 

دعم الفنان اللبناني ملحم زين القضية الفلسطينية، والتي تفاقمت أحداثها خلال الأيام الماضية.

وكتب ملحم زين، منشورا، خلال حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام، قال فيه: “فلسطين، قضيّتنا الأبديّة، منذ نعومة أظفارنا علمنا أن قضية فلسطين هي جزء من هويّتنا وواجبنا، تعلّمنا قيمة العدالة والكرامة ورفض الظلم، نحن من سندافع بشدّة عن حقوقنا وحقوق إخوتنا، ونؤمن بأن الحقيقة دائما ستنتصر على الكذب والفساد”.

وسبق أن دعم ملحم زين القضية الفلسطينية، من حسابه على “إنستجرام” من خلال خاصية استوري، وعلق قائلاً: قلوبنا جميعا تنزف عندما نشاهد الظلم والعنف في غزة، وتضامنا مع أخواتنا في فلسطين، دعونا نصلي من أجلهم، ونقف بجانبهم في هذه الأوقات الصعبة.

أغنية رفيقة قلبي

يذكر أن الفنان ملحم زين طرح آخر أغانيه والتي حملت اسم رفيقة قلبي عبر قناته الرسمية بموقع “يوتيوب”، وهي من كلمات وألحان محمود العيد، توزيع عمر صباغ وإخراج بسام الترك، وقد لاقت تفاعلا جماهيريا كبيرا فور طرحها وحققت أعلى نسب مشاهدة.

