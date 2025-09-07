حسام الشاعر رئيساً شرفياً لمهرجان الغردقة لسينما الشباب

أعلنت إدارة مهرجان الغردقة لسينما الشباب عن اختيار حسام الشاعر، رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، رئيساً شرفيا للدورة الثالثة من المهرجان، والمقرر إقامتها بمدينة الغردقة خلال الفترة من 25 إلى 30 سبتمبر الجارى بمنتجع صن رايز جاردن بيتش.

يأتى اختيار الشاعر تقديرًا لدوره الكبير في دعم وتنشيط السياحة المصرية، وحرصه على إبراز مدينة الغردقة كإحدى أهم الوجهات السياحية فى مصر، حيث يمثل وجوده رئيساً شرفياً للمهرجان إضافة قوية تعكس التكامل بين السياحة والسينما فى تقديم صورة مصر للعالم بوجهها الصحيح والمشرق.

أكدت إدارة المهرجان أن حسام الشاعر يحتضن المهرجان ويدعمه ويسانده منذ دورته الأولى وذلك فى إطار إيمانه بأن الفنون والثقافة لها دور كبير فى الترويج لصناعة السياحة.

مهرجان الغردقة السينمائي

ومن المنتظر أن يشهد المهرجان حضورًا واسعًا من النجوم وصناع السينما من مصر والدول العربية والأجنبية، إلى جانب تنظيم فعاليات وورش عمل تستهدف تمكين الشباب ودعم مواهبهم فى مختلف مجالات صناعة السينما.

ويعكس هذا التعاون بين قطاعى السينما والسياحة رسالة مهمة بأن الغردقة ليست فقط وجهة سياحية عالمية، بل منارة ثقافية قادرة على احتضان الفنون والإبداع.