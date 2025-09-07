قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر لا تنسى رجالها المخلصين.. التفاصيل الكاملة لاتصال الرئيس السيسي بالطبيب محمود قنيبر
قرار عاجل لطلاب التعليم الفني قبل بدء العام الدراسي الجديد
قافلة "زاد العزة" الـ31 تنطلق من مصر إلى غزة محملة بمواد غذائية وطبية ومياه شرب
الطبيب محمود قنيبر يكشف تفاصيل مكالمة الرئيس السيسي له
حماس: جهود مصرية لتثبيت وقف تصاعد العدوان في الضفة والقدس المحتلة
قمر الدم.. سماء مصر والعالم العربي تشهد خسوفا كليا مساء اليوم
وقت صلاة الخسوف.. اعرف متى تبدأ ومتى تنتهي؟
البنك المركزي: الاحتياطي الأجنبي يرتفع إلى 49.250 مليار دولار في أغسطس
التنسيق الحضاري: القاهرة الخديوية قلب العاصمة التراثي والسياحي.. والحفاظ على الهوية أولوية
طبيب ووالدة مريض.. الأمن يفحص فيديو مشاجرة طوارئ مستشفى حلوان العام
مبعوث ترامب: على حماس إطلاق سراح الرهائن فورا
«الصحة» تنفذ قافلة طبية شاملة مجانية لخدمة المواطنين والعاملين بنادي هليوبوليس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ضلك حدي.. هبة طوجي تشعل حفلها في دبي

هبة طوجي
هبة طوجي
سعيد فراج

أحيت الفنانة هبة طوجي، حفل غنائي ساهر لها ليلة أمس السبت 6 سبتمبر في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. 

حفل هبة طوجي، في دبي جاء بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أسامة الرحباني. 

وقدمت هبة طوجي، خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة، منها: (ضلك حدي، بعد سنين) وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور. 

حياة هبة طوجي

كشفت الفنانة هبة طوجى عن بعض تفاصيل حياتها الخاصة وأعمالها الفنية وكيف توازن بين الأمرين وذلك على هامش تواجدها فى مهرجان جرش لأول مرة.

وقالت هبة طوجي خلال لقاءات تليفزيونية، إنها تحاول التوازن بين حياتها الشخصية والفنية وبخاصة مع وجود أطفالها ووالدتها التي تدعمها باستمرار، مشيرة إلى أنها تتأنى بشكل كبير في اختياراتها الفنية.

وجهت هبة طوجي رسالة دعم لزوجها الفنان إبراهيم معلوف، معلقة: أسرتي لها الأولوية عن الفن، وجود زوجي أيضًا في حياتي بيساعدني كتير وقت الشغل، ولما بكون عايزة نصيحة برجعله لأن عنده خبرة كبيرة، والحمد لله ده شيء متبادل بينا وهو شريك حياتي بيشاركني في كل حاجة، وأشكره على دعمه ووجوده بجانبي دائما.

هبة قدمت مع أسامة الرحباني، أربعة ألبومات في المنطقة العربيه وشمال إفريقيا، وهي:"لا بداية ولا نهاية" 2011 ، "يا حبيبي" 2014 ، "هبةطوجي 30" 2017 ،"بعد سنين" 2023 مع يونيفرسال أرابيك ميوزك، وألبوم عيد الميلاد باللغتين العربية والإنجليزية "هللويا"2017 .

الفنانة طوجي، وصل صوتها إلى العالم، من خلال تعاونها مع فنانين عالميين مثل بينتا تونيكس، ولويس فونسي، وإبراهيم معلوف، وماثيو شديد، كما غنّت دويتو في حفل مع أندريا بوتشيلي، مثلما قدّمت عروضًا على أرقى المسارح والمهرجانات في العالم العربي،إذ تعتبر واحدة من أكبر الأصوات قياسًا إلى جيلها.

تمتاز الفنانة طوجي برونقها وطلّتها الإنسانية وإيمانها الذاتي بما تقدّمه، وإتقانها اللهجة المصرية بكل عذوبة الغناء، وفي هذا العام تواصل جولتها الفنية التي ابتدأتها بلندن، ثم تورونتو، ومونتريال، ومن ثم المغرب، وغيرها، لتقدم حفلًا عالميًّا تاريخيًّا على مسرح الأولمبيا العريق في العاصمة الفرنسية باريس، تحت الإدارة الفنية للمنتج والمؤلف أسامة الرحباني، وبمشاركة الموسيقار العالمي إبراهيم معلوف، إذ تميز هذا الحفل بمفاجآت فنية متعددة، ومشاركة لأهم الأصوات العالمية، مثل مشاركة النجمين لارا فابيان وفلوران باني.

هبة طوجي الفنانة هبة طوجي دبي الإمارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

جريمة تهز الصعيد .. طالبة تُلقي رضيعها بقطار «سوهاج ـ قنا» | تفاصيل

إنقطاع كابلات مايكروسوفت

انقطاع كابلات مايكروسوفت في مياه البحر الأحمر | تفاصيل

التعدي على طفل المنصورة

الأمن يفحص فيديو الاعتداء على طفل المنصورة.. صور

أسعار البنزين

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الأحد

مايكروسوفت

هل تتأثر مصر بانقطاع كابلات الإنترنت بالبحر الأحمر؟.. مايكروسوفت توضح

صورة من الواقعة

وسع يا جدع .. موتوسيكل داخل استقبال مستشفى بنها الجامعي | اعرف الحكاية

محمد الشناوي

صفقة تبادلية .. الشناوي يقترب من الفتح وجوميز مُرشح للأهلي |تفاصيل

المشروبات الغازية الدايت

تحذير عاجل.. مشروبات الدايت تدمر المخ والدماغ

ترشيحاتنا

نسرين طافش

بسعر باهظ.. إطلالة نسرين طافش بدبي تثير الجدل

كارول سماحة

كارول سماحة بإطلالة تثير الجدل بالسوشيال ميديا

ميرنا جميل

مكشوف ولافت .. ميرنا جميل بفستان شبك على البحر تثير السوشيال ميديا |شاهد

بالصور

بسعر باهظ.. إطلالة نسرين طافش بدبي تثير الجدل

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

كارول سماحة بإطلالة تثير الجدل بالسوشيال ميديا

كارول سماحة
كارول سماحة
كارول سماحة

مكشوف ولافت .. ميرنا جميل بفستان شبك على البحر تثير السوشيال ميديا |شاهد

ميرنا جميل
ميرنا جميل
ميرنا جميل

بفستان منقط.. درة تخطف الأنظار بجمالها

درة
درة
درة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

المزيد