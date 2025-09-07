ضلك حدي.. هبة طوجي تشعل حفلها في دبي

أحيت الفنانة هبة طوجي، حفل غنائي ساهر لها ليلة أمس السبت 6 سبتمبر في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

حفل هبة طوجي، في دبي جاء بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أسامة الرحباني.

وقدمت هبة طوجي، خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة، منها: (ضلك حدي، بعد سنين) وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور.

حياة هبة طوجي

كشفت الفنانة هبة طوجى عن بعض تفاصيل حياتها الخاصة وأعمالها الفنية وكيف توازن بين الأمرين وذلك على هامش تواجدها فى مهرجان جرش لأول مرة.

وقالت هبة طوجي خلال لقاءات تليفزيونية، إنها تحاول التوازن بين حياتها الشخصية والفنية وبخاصة مع وجود أطفالها ووالدتها التي تدعمها باستمرار، مشيرة إلى أنها تتأنى بشكل كبير في اختياراتها الفنية.

وجهت هبة طوجي رسالة دعم لزوجها الفنان إبراهيم معلوف، معلقة: أسرتي لها الأولوية عن الفن، وجود زوجي أيضًا في حياتي بيساعدني كتير وقت الشغل، ولما بكون عايزة نصيحة برجعله لأن عنده خبرة كبيرة، والحمد لله ده شيء متبادل بينا وهو شريك حياتي بيشاركني في كل حاجة، وأشكره على دعمه ووجوده بجانبي دائما.

هبة قدمت مع أسامة الرحباني، أربعة ألبومات في المنطقة العربيه وشمال إفريقيا، وهي:"لا بداية ولا نهاية" 2011 ، "يا حبيبي" 2014 ، "هبةطوجي 30" 2017 ،"بعد سنين" 2023 مع يونيفرسال أرابيك ميوزك، وألبوم عيد الميلاد باللغتين العربية والإنجليزية "هللويا"2017 .

الفنانة طوجي، وصل صوتها إلى العالم، من خلال تعاونها مع فنانين عالميين مثل بينتا تونيكس، ولويس فونسي، وإبراهيم معلوف، وماثيو شديد، كما غنّت دويتو في حفل مع أندريا بوتشيلي، مثلما قدّمت عروضًا على أرقى المسارح والمهرجانات في العالم العربي،إذ تعتبر واحدة من أكبر الأصوات قياسًا إلى جيلها.

تمتاز الفنانة طوجي برونقها وطلّتها الإنسانية وإيمانها الذاتي بما تقدّمه، وإتقانها اللهجة المصرية بكل عذوبة الغناء، وفي هذا العام تواصل جولتها الفنية التي ابتدأتها بلندن، ثم تورونتو، ومونتريال، ومن ثم المغرب، وغيرها، لتقدم حفلًا عالميًّا تاريخيًّا على مسرح الأولمبيا العريق في العاصمة الفرنسية باريس، تحت الإدارة الفنية للمنتج والمؤلف أسامة الرحباني، وبمشاركة الموسيقار العالمي إبراهيم معلوف، إذ تميز هذا الحفل بمفاجآت فنية متعددة، ومشاركة لأهم الأصوات العالمية، مثل مشاركة النجمين لارا فابيان وفلوران باني.