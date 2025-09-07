بعد تصريحات أنجلينا جولي.. نجوم عالميون يدعمون القضية الفلسطينية

تسبّبت تصريحات أنجلينا جولي التي وصفت في منشوراتها على وسائل التواصل أن ما يحدث في غزة يُشبه بـ”الكتلة الجماعية” أو “المقبرة المفتوحة”، وطالبت بوقف فوري لإراقة الدماء، في إثارة موجة دعم جديدة لفلسطين بين المشاهير حول العالم.



أعربت أنجلينا جولي في بيان لها عبر انستجرام عن قلقها الشديد حيال تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، محذّرة من احتمالية وفاة نحو 132 ألف طفل دون سن الخامسة نتيجة سوء التغذية الحاد، في ظل الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع، والذي وصفته بأنه يستهدف التجويع بقصد التهجير القسري للسكان الفلسطينيين.



مارك رافالو

ندد النجم الشهير مارك رافالو بالقتل العشوائي للمدنيين ونشر مطالبا كً بتأمين وصول آمن للمساعدات للأطفال في غزة، مؤكدًا أنه لا مبرر للعنف ضد الأبرياء.

وليست هذه المرة الأولى التي يقف فيها مارك رافالو مع القضية الفلسطينية ويندد بما يحدث في غزة مثل العديد من القضايا الدولية الإنسانية الأخرى.

إيما واتسون

تضامنت إيما واتسون مع القضية الفلسطينية عبر حسابها على تطبيق انستجرام، وطالبت باتخاذ موقف حقيقي ضد قتل المدنيين.

سوزان ساراندون

يُذكر أن الممثلة الحائزة جائزة أوسكار سوزان ساراندون خسرت من قبل دعم وكالة المواهب التي مثلتها، بسبب تصريحات لها خلال تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين، اعتذرت عنها بعد ذلك على انستجرام.



خواكين فينيكس وروني مارا



انضم كل من خواكين فينيكس وروني مارا وبراد بيت إلى فريق المنتجين الموزعين لفيلم "صوت هند رجب" الذي عرض ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا.



وظهر كل من خواكين فينيكس وروني مارا على السجادة الحمراء برفقة صناع الفيلم يحملون لشعارات تنادي بوقف النيران وإنهاء الحرب والتضامن مع القضية.



دعم أوليفيا رودريجو

في يوليو 2025، شاركت الفنانة الأمريكية أوليفيا رودريجو رسالة مؤثرة عبر قصتها على انستجرام، عبّرت فيها عن “الحزن العميق” الذي شعرت به عند مشاهدة الدمار الذي يعاني منه الأبرياء في فلسطين.