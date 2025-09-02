مفيدة شيحة: فيروز أيقونة للطفولة بأعمالها الفنية.. وابنتها: كانت ست بيت رائعة

علقت الإعلامية مفيدة شيحة، تكريم الفنانة الراحلة فيروز من مهرجان الإسكندرية السينمائي، مشيرة إلى أن فيروز تستحق كل التكريم لمشوارها الفني الحافل والتاريخي.

واضافت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الثلاثاء، أن فيروز واحدة من أهم النجوم الذين ساهموا في سينما الطفولة من خلال أعمال فنية رائعة وأيقونة السينما في هذه المرحلة.

من جانبها قالت إيمان جمجوم ابنة الفنانة فيروز، أن تأثرت بخبر تكريم والدتي فيروز في مهرجان الإسكندرية، مضيفة أن اتمنى أن تكون روح والدتي تشعر بمدى حب الناس لها.

وتابعت إيمان جمجوم ابنة الفنانة فيروز، أنها كانت قمة في الإنسانية والعطاء وكانت أم حنونة بشكل غير عادي، مستدركاً أن والدتي ربتنا على أننا مستقلين عن نجوميتها وكانت ست بيت رائعة.