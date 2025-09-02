تعرف على موعد عودة أحمد عبد القادر للأهلي

كشف الإعلامي سيف زاهر عن موعد عودة الاعب أحمد عبد القادر للاهلي عبر حسابة بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب سيف زاهر :تقارير.. أحمد عبد القادر حصل على وعد من مسؤولين الأهلي بعودته إلى الفريق عقب رحيل ريبيرو .

يستعد الفريق الاول للنادى الأهلي لمواجهة انبي عقب الهزيمة أمام بيراميدز في المباراة التى أقيمت مساء السبت باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

وتذاع المباراة عبر قناة اون تايم سبورت

ويسعى النادي الأهلي للحفاظ على لقب الدوري، وافتتح الأحمر مشواره بالنسخة الحالية لبطولة الدوري بالتعادل 2-2 مع مودرن سبورت ثم فاز على فاركو 4-1 ولم يلعب في الجولة الثالثة ثم واجه بيراميدز وهزم بهدفين.

وتتوقف مسابقة الدوري المصري فى الفترة من 1 حتى 12 سبتمبر لارتباط منتخبنا الوطني بمباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو فى تصفيات كأس العالم 2026.