الأهلي يحسم الجهاز المحلي المؤقت بقيادة النحاس لحين التعاقد مع مدرب أجنبي

بدأ النادي الأهلي خطوات جادة نحو تجهيز جهاز فني محلي يقود الفريق بشكل مؤقت خلال المرحلة الانتقالية الحالية، إلى أن يتم الانتهاء من مفاوضات التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد، في محاولة لضمان الاستقرار الفني والحفاظ على تركيز اللاعبين وسط ضغط المباريات.

وكشفت مصادر داخل القلعة الحمراء أن الإدارة استقرت على تعيين عماد النحاس مديرًا فنيًا مؤقتًا للفريق الأول، على أن يتولى محمد نجيب مهمة المدرب المساعد ضمن الجهاز الفني الجديد.

وفيما يخص منصب مدرب حراس المرمى، لم يُحسم القرار بعد بشكل نهائي، حيث يدرس الأهلي الاستعانة بمدرب حراس فريق الشباب مصطفى عبد العليم ليتولى المهمة بصورة مؤقتة لحين الإعلان عن الجهاز الفني الأجنبي.

وتقرر تواجد محمد الشيحي في منصب مدرب الأحمال البدنية، نظرًا لما يمتلكه من خبرات سابقة ستساهم في رفع جاهزية اللاعبين البدنية خلال المرحلة المقبلة.

على الجانب الإداري، قدم محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي، مقترحًا بوجود نائب له داخل الجهاز الفني لدعم الجانب التنظيمي والإداري للفريق، خاصة في ظل حساسية هذه الفترة.

وتشهد الكواليس حالياً مفاضلة بين الثنائي وليد سليمان ومحمد بركات لشغل هذا الدور، حيث يحظى كلاهما بثقة مجلس الإدارة وجماهير الأهلي، على أن يتم حسم القرار النهائي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وبذلك يكون الأهلي قد وضع اللبنات الأولى لجهازه المحلي المؤقت، في انتظار الإعلان الرسمي عن المدير الفني الأجنبي الذي سيقود الفريق في مشروع طويل الأمد يعيد للأهلي هيبته على المستويين المحلي والقاري.