قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من تيانانمن إلى واشنطن| كيف يعيد التحالف الثلاثي رسم مستقبل الصراع العالمي؟.. خبير يجيب
مترو الخط الثالث يمدد ساعات التشغيل لنقل جماهير مباراة مصر وإثيوبيا
الأزهر يحتفي بذكرى المولد النبوي بحضور قيادات دينية وسياسية
تعليم الجيزة تطلق أول مشروع لتدريب المعلمين على الذكاء الاصطناعي داخل المدارس
بقيمة 5.3 مليار دولار.. 10% نمو في صادرات الصناعات الكيماوية خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2025
نتنياهو يهاجم رئيس وزراء بلجيكا بعد اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
نقلة نوعية.. رئيس الوزراء يبحث مع شركة صينية خطة مصر لزيادة الطاقة المتجددة إلى 42%
أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
السبت المقبل.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يحسم الجهاز المحلي المؤقت بقيادة النحاس لحين التعاقد مع مدرب أجنبي

عماد النحاس
عماد النحاس
إسلام مقلد

بدأ النادي الأهلي خطوات جادة نحو تجهيز جهاز فني محلي يقود الفريق بشكل مؤقت خلال المرحلة الانتقالية الحالية، إلى أن يتم الانتهاء من مفاوضات التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد، في محاولة لضمان الاستقرار الفني والحفاظ على تركيز اللاعبين وسط ضغط المباريات.

وكشفت مصادر داخل القلعة الحمراء أن الإدارة استقرت على تعيين عماد النحاس مديرًا فنيًا مؤقتًا للفريق الأول، على أن يتولى محمد نجيب مهمة المدرب المساعد ضمن الجهاز الفني الجديد.

وفيما يخص منصب مدرب حراس المرمى، لم يُحسم القرار بعد بشكل نهائي، حيث يدرس الأهلي الاستعانة بمدرب حراس فريق الشباب مصطفى عبد العليم ليتولى المهمة بصورة مؤقتة لحين الإعلان عن الجهاز الفني الأجنبي.

وتقرر تواجد محمد الشيحي في منصب مدرب الأحمال البدنية، نظرًا لما يمتلكه من خبرات سابقة ستساهم في رفع جاهزية اللاعبين البدنية خلال المرحلة المقبلة.

على الجانب الإداري، قدم محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي، مقترحًا بوجود نائب له داخل الجهاز الفني لدعم الجانب التنظيمي والإداري للفريق، خاصة في ظل حساسية هذه الفترة.

وتشهد الكواليس حالياً مفاضلة بين الثنائي وليد سليمان ومحمد بركات لشغل هذا الدور، حيث يحظى كلاهما بثقة مجلس الإدارة وجماهير الأهلي، على أن يتم حسم القرار النهائي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وبذلك يكون الأهلي قد وضع اللبنات الأولى لجهازه المحلي المؤقت، في انتظار الإعلان الرسمي عن المدير الفني الأجنبي الذي سيقود الفريق في مشروع طويل الأمد يعيد للأهلي هيبته على المستويين المحلي والقاري.

النادي الأهلي الأهلي جهاز فني محلي عماد النحاس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

موعد ظهور نتيجه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. ورابط الاطلاع عليها

لقطة من الفيديو

من 6 سنين.. حقيقة فيديو ذبـ.ـح طفل لتقديمه قربانا للجن لفتح مقبرة أثرية بالواحات|صور

ترشيحاتنا

الاتحاد السكندري

6-1 .. الاتحاد السكندري يفوز على بني مزار وديا

سباق "فويلتا إسبانيا"

مظاهرات ‏تربك سباق إسبانيا للدراجات.. ودعوات لاستبعاد فريق إسرائيلي

منتخب مصر للسباحة

وزير الرياضة يهنئ اتحاد السباحة على التتويج بلقب البطولة العربية بالمغرب

بالصور

يعالج الإمساك والإسهال فى وقت واحد .. اكتشف الزيت المذهل

اضطرابات المعدة
اضطرابات المعدة
اضطرابات المعدة

ليلى زاهر تتألق في المشهد الأخير من حكاية «هند».. ورسالة قوية لكل ضحايا الخيانة |صور

ليلي أحمد زاهر
ليلي أحمد زاهر
ليلي أحمد زاهر

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة لـ اللانش بوكس

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس
6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس
6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس

طريقة عمل المشبك فى البيت.. عادي وبرتقالي وبالسميد

طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت

فيديو

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد