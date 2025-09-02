أحمد حسن يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع لاعب بلجيكي

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن موقف الاعب البلجيكي فيليب كليمنت من مفاوضات الاهلي.

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك: تقارير إسكتلندية “ الأهلي فاوض البلجيكي فيليب كليمنت لكنه رفض”.





ويستعد الفريق الأول للنادى الأهلي لمواجهة انبي عقب الهزيمة أمام بيراميدز في المباراة التى أقيمت مساء السبت باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

وتذاع المباراة عبر قناة اون تايم سبورت

ويسعى النادي الأهلي للحفاظ على لقب الدوري، وافتتح الأحمر مشواره بالنسخة الحالية لبطولة الدوري بالتعادل 2-2 مع مودرن سبورت ثم فاز على فاركو 4-1 ولم يلعب في الجولة الثالثة ثم واجه بيراميدز وهزم بهدفين.

وتتوقف مسابقة الدوري المصري فى الفترة من 1 حتى 12 سبتمبر لارتباط منتخبنا الوطني بمباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو فى تصفيات كأس العالم 2026.