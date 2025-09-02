كريم رمزي: الأهلي وقع عقوبات كبيرة على اللاعبين عقب الخسارة من بيراميدز

أكد الإعلامي كريم رمزي، أن محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي، وقع عقوبات ثقيلة على لاعبي الفريق عقب الخسارة من بيراميدز بثنائية في الدوري الممتاز.

وقال كريم رمزي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: محمد يوسف اصدر عدة عقوبات مغلظة على اللاعبين عقب الخسارة من بيراميدز، على الرغم من توجيه الشكر إلى خوسيه ريبيرو.

وأضاف كريم رمزي عن هوية المدير الفني الجديد للأهلي، قال: الأهلي وضع عدة معايير على المدير الفني الجديد وعلى رأسها ان يكون مدرب حاصل على بطولات على رأسها بطولة الدوري في أي دوري من الدوريات العالمية ، وأن يكون مدرب سبق له العمل في المنطقة العربية أو الإفريقية، وأن يكون مدرب شاب ومتطور ولديه حماس للتتويج بالألقاب،

وتابع: جوزيه جوميز هو أكثر مدرب يتردد أسمه داخل جدران النادي الأهلي، ولكن مسألة التعاقد معه ليست سهلة، فالفتح السعودي لديه تمسك شديد به، كما أن المدرب لا يريد الرحيل بالشرط الجزائي بسبب مستقبله في العمل داخل السعودية،

واختتم كريم رمزي تصريحاته قائلا: رينيه فايلر اسم غير مطروح داخل الاهلي وبيتسو موسيماني كذلك الأمر، وحسام البدري أيضا صعب ان يكون مدربا للأهلي في الوقت الحالي.