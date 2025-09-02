قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من تيانانمن إلى واشنطن| كيف يعيد التحالف الثلاثي رسم مستقبل الصراع العالمي؟.. خبير يجيب
مترو الخط الثالث يمدد ساعات التشغيل لنقل جماهير مباراة مصر وإثيوبيا
الأزهر يحتفي بذكرى المولد النبوي بحضور قيادات دينية وسياسية
تعليم الجيزة تطلق أول مشروع لتدريب المعلمين على الذكاء الاصطناعي داخل المدارس
بقيمة 5.3 مليار دولار.. 10% نمو في صادرات الصناعات الكيماوية خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2025
نتنياهو يهاجم رئيس وزراء بلجيكا بعد اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
نقلة نوعية.. رئيس الوزراء يبحث مع شركة صينية خطة مصر لزيادة الطاقة المتجددة إلى 42%
أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
السبت المقبل.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة
إعلامي: الأهلي وقع عقوبات مغلظة على اللاعبين عقب الخسارة من بيراميدز

ياسمين تيسير

أكد الإعلامي كريم رمزي، أن محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي، وقع عقوبات ثقيلة على لاعبي الفريق عقب الخسارة من بيراميدز بثنائية في الدوري الممتاز. 

وقال كريم رمزي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم:  محمد يوسف اصدر عدة عقوبات مغلظة على اللاعبين عقب الخسارة من بيراميدز، على الرغم من توجيه الشكر إلى خوسيه ريبيرو. 

وأضاف كريم رمزي عن هوية المدير الفني الجديد للأهلي: الأهلي وضع عدة معايير على المدير الفني الجديد وعلى رأسها أن يكون مدرب حاصل على بطولات على رأسها بطولة الدوري في أي دوري من الدوريات العالمية، وأن يكون مدرب سبق له العمل في المنطقة العربية أو الإفريقية، وأن يكون مدرب شاب ومتطور ولديه حماس للتتويج بالألقاب.

وتابع: جوزيه جوميز هو أكثر مدرب يتردد أسمه داخل جدران النادي الأهلي، ولكن مسألة التعاقد معه ليست سهلة، فالفتح السعودي لديه تمسك شديد به، كما أن المدرب لا يريد الرحيل بالشرط الجزائي بسبب مستقبله في العمل داخل السعودية.

وأختتم كريم رمزي تصريحاته قائلا: رينيه فايلر اسم غير مطروح داخل الاهلي وبيتسو موسيماني كذلك الأمر، وحسام البدري ايضا صعب ان يكون مدربا للاهلي في الوقت الحالي.

