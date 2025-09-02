أحمد عبدالباسط يثير الجدل بشأن مدير الكرة في الجهاز الفني الجديد بالأهلي

طرح الإعلامي أحمد عبد الباسط سؤالاً مثيرا بشأن منصب مدير الكرة في الجهاز الفني الجديد لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي.

وكتب أحمد عبد الباسط، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "لو قرر الأهلي تعيين مدير كرة في الجهاز الفني الجديد.. شايف مين الأنسب للمرحلة الحالية ؟".

كان الإعلامي أحمد شوبير، قد كشف عن التشكيل المتوقع لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، الذي سيخوض به مواجهة إثيوبيا باستاد القاهرة في إطار مباريات الجولة السابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وقال الإعلامي أحمد شوبير، في تصريحات إذاعية : "جهاز منتخب مصر بقيادة حسام حسن استقر على مشاركة محمد الشناوي في التشكيل الأساسي، وفي خط الدفاع هناك استقرار على مشاركة محمد هاني في الظهير الأيمن ومحمد حمدي في الظهير الأيسر".

وأضاف : " في مركز المساك سوف يعتمد حسام حسن على خدمات رامي ربيعة وحسام عبد المجيد، وفي خط الوسط من المقرر أن يتواجد حمدي فتحي وأحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه".

وتابع : " حسام حسن سوف يعتمد في خط الهجوم سوف يشارك محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد".

واختتم الإعلامي أحمد شوبير : "احترام المنافس هو مفتاح الفوز، عدم احترام الخصم قد يكلفك الكثير، فمنتخب إيطاليا نفسه خرج من تصفيات كأس العالم على يد مقدونيا الشمالية، رغم الفارق الكبير في الإمكانيات"، فالمنتخب الوطني يجب أن يتعامل مع المباراة بجدية كاملة.