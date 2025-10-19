قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هدوء حذر في معبر رفح وتباطؤ المساعدات الإنسانية بفعل التصعيد الإسرائيلي
إشادة كبيرة بدور إدارة الشئون المعنوية بعد الندوة التثقيفية الخاصة بحرب أكتوبر
إقبال على شهادات بنك مصر الجديدة
مغرم بالسـ ـفاح ديكستر.. تفاصيل صادمة عن مقتل طفل على يد زميله بالإسماعيلية
محافظ القاهرة يفتتح ملتقى توظيف يوفر 1500 فرصة عمل لخريجي جامعة حلوان
إشادة برلمانية بكلمة الرئيس السيسي في أسوان: تعكس رؤية شاملة وواضحة لمكانة إفريقيا
لسه متجوز من شهور.. تشييع جثمان النقيب يوسف الحسيني بعد وفاته في حادث أليم بالشرقية
مرصد الأزهر: تراجع نسبي في وتيرة العمليات الإرهابية بغرب إفريقيا
غرامة 200 جنيه عقوبة التدخين فى وسائل المواصلات بقانون المرور
محمود فوزي: اختيار رئيس مجلس الشورى ووكيليه صادف أهله
كتائب القسام تؤكد التزامها الكامل بالاتفاق وتنفى علاقتها بالأحداث في رفح
عبد العاطي يبحث مع وزراء خارجية ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وكندا إعادة إعمار غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

انقلاب شاحنة ذرة بالمنوفية وسقوط حماصة أحد أباطرة الإجرام

قسم المحافظات

شهدت بعض المحافظات عددا من الحوادث أدت الى مصرع وإصابة عدد من المواطنين في محافظات المنوفية والمنيا والغربية.

المنيا

أصيب 11 شخصا في حادث انقلاب انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز سمالوط شمال المنيا، تم نقل المصابين للمستشفى، والتحفظ علي السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز سمالوط شمال، وعلى الفور تم الدفع بـ 5 سيارات إسعاف لموقع البلاغ، وفريق من شرطة تأمين الطرق وتبين انقلاب الميكروباص نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد قائدها، مما تسبب في إصابة 11 شخصا، بينهم حالة خطيرة ، جميعهم من محافظة أسيوط.

تم نقل المصابين للمستشفي، والتحفظ علي السيارة وتحت تصرف النيابة العامة. تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.

الغربية

شهدت قرية كفور بلشاي التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية منذ قليل مصرع "حماصة" أحد أباطرة الإجرام في  تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطةوذلك خلال حملة أمنية مكبرة استهدفت إحدى البؤر الإجرامية المتخصصة في بيع وترويج المواد المخدرة.

تفاصيل الواقعة 

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات يفيد  بنشاط مجموعة من العناصر الإجرامية الخطرة التي تتخذ من نهر النيل «فرع رشيد» مسرحًا لمزاولة نشاطها في ترويج المواد المخدرة، متخذين من المنطقة النائية ملاذًا آمنًا للهروب من الملاحقات الأمنية.

تحرك عاجل 

وبتقنين الإجراءات، تمكنت  وحدة مباحث كفر الزيات بالغربية تحت إشراف العقيد احمد الهرميل  بمشاركة عدد من ضباط البحث الجنائي، لاستهداف المتهمين وضبطهم.

وخلال المداهمة، سابق أحد العناصر الإجرامية بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، ما دفعها للتعامل بالمثل، وأسفر تبادل إطلاق النار عن مصرع المتهم  المدعو "حماصة" حيث تم نقله إلى المشرحة .

تبادل إطلاق الأعيرة النارية 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

الغربية

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر في انقلاب سيارة نقل محملة ب 50 طن ذرة صفراء علي الطريق الإقليمي في نطاق محافظة المنوفية.

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة اشمون بانقلاب سيارة نقل ثقيل تريلا علي الطريق الإقليمي بالقرب من نزلة شما التابعة للمركز.

وبالانتقال تبين انقلاب سيارة نقل محملة ب 50 طن ذرة صفراء علي الطريق الإقليمي عقب اختلال عجلة القيادة في يد السائق مما ادي الي انقلابها.

ونتج عن الحادث مصرع شخص وإصابة آخر حيث تم نقلهم إلي المستشفي.

وانتقلت القيادات الأمنية وقيادات المرور لرفع آثار الحادث من الطريق وإعادة تسيير الحركة مرة أخري لمنع تكدس  السيارات علي الطريق وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

انقلاب شاحنة المحافظات محافظة المنوفية

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 19-10-2025

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم الأحد 19-10-2025

أرشيفية

«القطاع الخاص» تطالب الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان أم يجب الانتظار حتى نهايته ؟.. أمين الفتوى يرد

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب تعاود الارتفاع مجددا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

صورة أرشيفية

موعد امتحانات نصف العام 2026 في المدارس .. قرارات رسمية

حكم التجارة في جوزة الطيب

ما حكم التجارة في جوزة الطيب؟.. الإفتاء تجيب

عقوبة من لا يصلي الفجر

ما هي عقوبة من لا يُصلّي الفجر في وقته؟.. 3 مصائب وحرمان من 20 رزقًا

الندوة التثقيفية للقوات المسلحة

إرادة شعب صنعت مجد..الرئيس السيسي يشاهد عرضا مسرحيا عن حرب أكتوبر

أحمد العطار، المدير الفني والمؤسس لمهرجان دي كاف للفنون المعاصرة

أحمد العطار: مهرجان "دي كاف" يعزز مكانة القاهرة كمركز للفنون بالعالم العربي

صورة أرشيفية

حماس: نرفض ما ورد في بيان الخارجية الأمريكية بشأن انتهاكنا اتفاق غزة

بالصور

الأرصاد تكشف موعد ارتداء الملابس الشتوية

بفستان ذهبي لافت.. مايان السيد تتألق في عرض فيلمها «كولونيا» بمهرجان الجونة السينمائي|شاهد

سلوى خطاب

حسدته على الموت.. اعتراف جريء من سلوى خطاب عن طليقها

القمر الصناعي الأمريكي LES-1

زومبي .. قصة عودة القمر الصناعي LES-1 إلى الحياة بعد 50 عامًا من فقدانه |فيديوجراف

فوايد البروكلى والسبانخ

وداعًا لشيخوخة الدماغ.. قوة السبانخ والبروكلي في حماية الذاكرة

مطاردة سيارات بالآلي

كأنه فيلم أكشن .. فيديو مطاردة سيارات بالآلي على طريق الإسماعيلية

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

