انقلاب شاحنة ذرة بالمنوفية وسقوط حماصة أحد أباطرة الإجرام

شهدت بعض المحافظات عددا من الحوادث أدت الى مصرع وإصابة عدد من المواطنين في محافظات المنوفية والمنيا والغربية.

المنيا

أصيب 11 شخصا في حادث انقلاب انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز سمالوط شمال المنيا، تم نقل المصابين للمستشفى، والتحفظ علي السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز سمالوط شمال، وعلى الفور تم الدفع بـ 5 سيارات إسعاف لموقع البلاغ، وفريق من شرطة تأمين الطرق وتبين انقلاب الميكروباص نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد قائدها، مما تسبب في إصابة 11 شخصا، بينهم حالة خطيرة ، جميعهم من محافظة أسيوط.

تم نقل المصابين للمستشفي، والتحفظ علي السيارة وتحت تصرف النيابة العامة. تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.

الغربية

شهدت قرية كفور بلشاي التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية منذ قليل مصرع "حماصة" أحد أباطرة الإجرام في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطةوذلك خلال حملة أمنية مكبرة استهدفت إحدى البؤر الإجرامية المتخصصة في بيع وترويج المواد المخدرة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات يفيد بنشاط مجموعة من العناصر الإجرامية الخطرة التي تتخذ من نهر النيل «فرع رشيد» مسرحًا لمزاولة نشاطها في ترويج المواد المخدرة، متخذين من المنطقة النائية ملاذًا آمنًا للهروب من الملاحقات الأمنية.

تحرك عاجل

وبتقنين الإجراءات، تمكنت وحدة مباحث كفر الزيات بالغربية تحت إشراف العقيد احمد الهرميل بمشاركة عدد من ضباط البحث الجنائي، لاستهداف المتهمين وضبطهم.

وخلال المداهمة، سابق أحد العناصر الإجرامية بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، ما دفعها للتعامل بالمثل، وأسفر تبادل إطلاق النار عن مصرع المتهم المدعو "حماصة" حيث تم نقله إلى المشرحة .

تبادل إطلاق الأعيرة النارية

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

الغربية

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر في انقلاب سيارة نقل محملة ب 50 طن ذرة صفراء علي الطريق الإقليمي في نطاق محافظة المنوفية.

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة اشمون بانقلاب سيارة نقل ثقيل تريلا علي الطريق الإقليمي بالقرب من نزلة شما التابعة للمركز.

وبالانتقال تبين انقلاب سيارة نقل محملة ب 50 طن ذرة صفراء علي الطريق الإقليمي عقب اختلال عجلة القيادة في يد السائق مما ادي الي انقلابها.

ونتج عن الحادث مصرع شخص وإصابة آخر حيث تم نقلهم إلي المستشفي.

وانتقلت القيادات الأمنية وقيادات المرور لرفع آثار الحادث من الطريق وإعادة تسيير الحركة مرة أخري لمنع تكدس السيارات علي الطريق وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.