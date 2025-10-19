في قصور الثقافة هذا الأسبوع| تواصل مهرجان تعامد الشمس بأسوان.. والإسماعيلية تستعد للمهرجان الدولي للفنون الشعبية

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، أجندة أسبوعية حافلة بالفعاليات الثقافية والفنية والأدبية، تنطلق اليوم الأحد وتستمر حتى السبت 25 أكتوبر الجاري، في إطار برامج وزارة الثقافة.

وتتنوع الفعاليات بين مهرجانات للفنون الشعبية، وعروض مسرحية، ومعارض كتب وفنون تشكيلية، إلى جانب القوافل الثقافية، واللقاءات الأدبية، وغيرها من الأنشطة التي تحتفي بالإبداع والتراث المصري الأصيل، وتقدمها الهيئة إيمانا منها برسالتها التنويرية

انطلاق مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية

تنطلق الجمعة 24 أكتوبر أولى فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الخامسة والعشرين، بديفيليه فني بمشاركة فرق الفنون الشعبية المصرية والأجنبية.

ويقام حفل الافتتاح الرسمي مساء اليوم التالي، السبت 25 أكتوبر، على المسرح الروماني، فيما تختتم الفعاليات يوم 30 من الشهر نفسه بحفل فني كبير وتكريم مميز للفرق المشاركة.

جولة جديدة لمشروع كورال وأوركسترا مصر الوطني

تبدأ في الحادية عشرة من صباح غد الاثنين فعاليات جولة مشروع "كورال وأوركسترا مصر الوطني" بإقليم القناة وسيناء، بالتعاون مع المايسترو الكبير سليم سحاب.

ويستقبل قصر ثقافة الإسماعيلية المتقدمين من محافظات السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، شمال سيناء، وجنوب سيناء، لاختيار أصحاب المواهب المتميزة من الأطفال والشباب في مجالي الغناء والعزف الموسيقي، وذلك حتى الثلاثاء 21 أكتوبر الجاري.

عروض فنية تجوب أسوان احتفالا بتعامد الشمس

يشهد اليوم الأحد عروضا فنية متنوعة ضمن فعاليات مهرجان أسوان، تزامنا مع الاحتفال بالظاهرة الفلكية النادرة لتعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني بمعبد أبو سمبل، بمشاركة 8 فرق فنية.

وتجوب العروض مواقع متعددة بالمحافظة حتى غدا الاثنين، إلى أن تنتقل يوم الثلاثاء 21 أكتوبر إلى مدينة أبو سمبل لتقديم عروضها أمام معبد أبو سمبل، يليه حفل آخر يشهده السوق السياحي للمدينة، وتختتم الفعاليات صباح الأربعاء 22 أكتوبر مع لحظة تعامد الشمس في مشهد فني وثقافي يجسد عبقرية المصري القديم.

الاحتفاء بالشاعر أحمد عنتر مصطفى

تنظم الهيئة في السابعة مساء اليوم الأحد لقاء أدبيا بقصر ثقافة الجيزة احتفاء بالشاعر الكبير أحمد عنتر مصطفى، ضمن برنامج "العودة إلى الجذور".

يتناول اللقاء المشروع الشعري والإبداعي للشاعر الكبير، مع استعراض أبرز محطات مسيرته الأدبية والإنسانية، بمشاركة النقاد د. يوسف نوفل، د. أحمد يوسف، د. حسام جايل، ويدير اللقاء د. ربيع شكري.

مشاركة متميزة في معرض الأقصر للكتاب

تشارك هيئة قصور الثقافة في فعاليات الدورة الرابعة من معرض الأقصر للكتاب، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب حتى 24 أكتوبر الجاري، تحت شعار "الأقصر.. عراقة الوجود الإنساني – ملتقى الفن والإبداع"، بالتعاون مع مكتبة مصر العامة وبيت الشعر بالأقصر.

وتقدم قصور الثقافة خلال المعرض أكثر من 200 عنوان من أحدث إصداراتها، تشمل مؤلفات أعلام الفكر والأدب والروايات العالمية وكتب الأطفال ومجلات قطر الندى، بأسعار مخفضة، إلى جانب برنامج فني متميز يعكس التنوع الثقافي لمحافظات الجنوب، ويتواصل غدا الاثنين 20 أكتوبر مع عرض فني لفرقة النمسا للإنشاد الديني.

استمرار فعاليات ملتقى شباب المخرجين

تستمر هذا الأسبوع فعاليات ملتقى شباب المخرجين الجدد في دورته الرابعة، الذي يتضمن تقديم 12 عرضا مسرحيا نتاج ورشة اعتماد المخرجين الجدد التي أقيمت العام الماضي تحت عنوان "هاملت من أنت؟".

ويشهد قصر ثقافة روض الفرج في السابعة مساء اليوم الأحد العرض المسرحي "حكاية منزل محطم" لفرقة بيت ثقافة بولكلي، إعداد أحمد الغندور، وإخراج أحمد عامر، فيما يقدم مسرح السامر بالعجوزة في التاسعة مساء عرض "بين ثنايا الحقيقة" لفرقة قصر ثقافة بورسعيد، إعداد وإخراج أحمد سعد.

دمياط تستقبل مشروع "المواجهة والتجوال"

تستقبل محافظة دمياط، بدءا من اليوم الأحد، عروض المرحلة السادسة من مشروع مسرح المواجهة والتجوال التابع للبيت الفني للمسرح بقطاع المسرح، وتزامنا مع الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

وتنطلق الفعاليات على مسرح كلية التربية في الحادية عشرة صباحا، بافتتاح معرض فنون تشكيلية لطلاب كليات التربية النوعية والفنون التطبيقية، يليه العرض المسرحي "السمسمية" الذي يتناول بطولات أبناء مدن القناة، والذي من المقرر أن يعرض بالفترة من 22 حتى 25 أكتوبر، بقرى بكفر سعد والنادي الرياضي، في السابعة مساء.



وتحفل الأجندة أيضا بمجموعة من اللقاءات التثقيفية والتوعوية إلى جانب الورش الحرفية والمعارض الفنية بالمحافظات، وعروض الأفلام السينمائية المجانية بقصر السينما بجاردن سيتي، والفعاليات الخاصة بالاحتفال بالعيد القومي لمحافظة السويس، وتقدم جميعها بالمجان، تأكيدا لدور الهيئة العامة لقصور الثقافة في نشر الوعي والإبداع، وإتاحة المنتج الثقافي والفني لجميع فئات المجتمع.