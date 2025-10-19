مصرع شخص وفقدان 20 مهاجرا إثر غرق قارب قبالة السواحل الإيطالية

لقي شخصا مصرعه، وفقد أكثر من عشرين آخرين جراء انقلاب قارب كان يقل مهاجرين غير شرعيين قبالة السواحل الإيطالية.

و أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، أن نحو 24 ألفا و500 شخص قد فقدوا أو غرقوا في البحر المتوسط منذ عام 2014 خلال رحلتهم من إفريقيا إلى أوروبا.

وقال نيكولا ديل أرشيبرتي المنسق القطري لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في إيطاليا اليوم، إن قارب مهاجرين على متنه نحو 35 شخصا أبحر من ليبيا وانقلب في وسط البحر المتوسط مما أسفر عن مصرع امرأة وفقدان أكثر من عشرين آخرين.

وأضاف أن عملية الإنقاذ التي نفذها خفر السواحل الإيطالي قبالة سواحل جزيرة لامبيدوزا، تم خلالها إنقاذ 11 مهاجرا بينهم أربعة أطفال دون ذويهم، وانتشال جثة امرأة، في حين لا يزال باقي الركاب في عداد المفقودين.