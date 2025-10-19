نتنياهو: إسرائيل سترد بقوة على هجوم حماس ضد قواتها

قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "إسرائيل سترد بقوة على هجوم حركة حماس ضد قواتها".



أفاد مكتب نتنياهو بأنه أصدر تلك توجيهات خلال اجتماع عقده مع وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، ورئيسي جهازي الشاباك (شين بيت) والموساد، وذلك بحسب ما أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية.



وكان الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي قد حلق، في وقت سابق اليوم في سماء مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة، حيث سمع دوي انفجارات في المنطقة، وهي المرة الأولى منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار في غزة، بينما أفاد فلسطينيون بوقوع اشتباكات عنيفة في مدينة رفح.

