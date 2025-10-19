استقرار سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري .. شهدت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا في ختام تعاملات اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025، داخل البنوك الحكومية والخاصة، وفقًا لآخر تحديثات البنوك المصرية.

يأتي هذا الثبات في ظل متابعة دقيقة من المستثمرين والمواطنين لحركة سوق الصرف وسط ترقب لأي تغييرات محتملة في أسعار العملات الأجنبية خلال الأيام المقبلة.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري نحو 47.51 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع، ما يعكس ثباتًا في سعر العملة الأمريكية مقارنة بتعاملات الأيام الماضية، وسط استقرار مؤشرات الطلب والعرض في السوق المصرفي المحلي.

سعر الدولار في بنك مصر والبنك الأهلي المصري

جاء سعر الدولار في بنك مصر اليوم عند 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع، وهو نفس السعر الذي سجله البنك الأهلي المصري عند 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع، ما يؤكد استمرار حالة الاستقرار في أكبر بنكين حكوميين بالقطاع المصرفي المصري.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع، فيما استقر السعر ذاته في بنك الإسكندرية عند 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع، وهو ما يعكس استقرارًا نسبيًا في أسعار الصرف داخل البنوك الخاصة أيضًا.

سعر الدولار في المصرف المتحد والبنك العربي الإفريقي الدولي

بلغ سعر الدولار في المصرف المتحد 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك العربي الإفريقي الدولي 47.51 جنيه للشراء و47.64 جنيه للبيع، لتتراوح الأسعار بين 47.50 و47.65 جنيه في معظم البنوك المصرية اليوم.

استقرار سعر الدولار يعزز ثقة السوق المحلي

يساهم استمرار استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في تعزيز ثقة السوق المحلية ودعم التوازن النقدي في ظل السياسات الاقتصادية الهادفة إلى ضبط معدلات التضخم واستقرار الأسعار.

ويراقب المتعاملون حركة الدولار عن كثب مع اقتراب صدور تقارير اقتصادية جديدة قد تؤثر في اتجاهات السوق خلال الفترة المقبلة.