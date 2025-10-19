قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
براتب يصل لـ9 آلاف جنيه.. فرص عمل جديدة في شركة إلكترونيات
كان يخفيهم داخل مرتبة.. خادمة وراء سرقة كيلو ذهب من أستاذ جامعي
الرئيس السيسي خلال الندوة التثقيفية: هدفنا وقف الحرب في غزة.. ويؤكد: دعم الوقود يمثل عبئًا على الدولة.. وساعة الاقتتال ترجع البلاد شهورا للخلف.. فيديو
أستون فيلا يسقط توتنهام بنتيجة 2-1 بالدوري الإنجليزي
البورصة تربح 26 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الأحد
أزمة في هجوم الأهلي بعد إصابة محمد شريف
أكسيوس عن مسؤول أمريكي: الـ 30 يوما المقبلة في غزة ستكون حاسمة.. وجديرون بتنفيذ الاتفاق
تماثيل مقلدة.. هذه العقوبة تنتظر تشكيلا عصابيا نصب على راغبي اقتناء الآثار
التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بين زد وبتروجيت
سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات المسائية
رئيس الوزراء يلتقى مالك أروجلو العالمية لبحث إدارة وتشغيل مصانع الغزل والنسيج
عقوبات على ثنائي سلة الزمالك بعد واقعة دمنهور
استقرار سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025

استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025
عبد الفتاح تركي

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري .. شهدت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا في ختام تعاملات اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025، داخل البنوك الحكومية والخاصة، وفقًا لآخر تحديثات البنوك المصرية. 

يأتي هذا الثبات في ظل متابعة دقيقة من المستثمرين والمواطنين لحركة سوق الصرف وسط ترقب لأي تغييرات محتملة في أسعار العملات الأجنبية خلال الأيام المقبلة.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري نحو 47.51 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع، ما يعكس ثباتًا في سعر العملة الأمريكية مقارنة بتعاملات الأيام الماضية، وسط استقرار مؤشرات الطلب والعرض في السوق المصرفي المحلي.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك مصر والبنك الأهلي المصري

جاء سعر الدولار في بنك مصر اليوم عند 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع، وهو نفس السعر الذي سجله البنك الأهلي المصري عند 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع، ما يؤكد استمرار حالة الاستقرار في أكبر بنكين حكوميين بالقطاع المصرفي المصري.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع، فيما استقر السعر ذاته في بنك الإسكندرية عند 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع، وهو ما يعكس استقرارًا نسبيًا في أسعار الصرف داخل البنوك الخاصة أيضًا.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في المصرف المتحد والبنك العربي الإفريقي الدولي

بلغ سعر الدولار في المصرف المتحد 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك العربي الإفريقي الدولي 47.51 جنيه للشراء و47.64 جنيه للبيع، لتتراوح الأسعار بين 47.50 و47.65 جنيه في معظم البنوك المصرية اليوم.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الأربعاء 13 نوفمبر 202

استقرار سعر الدولار يعزز ثقة السوق المحلي

يساهم استمرار استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في تعزيز ثقة السوق المحلية ودعم التوازن النقدي في ظل السياسات الاقتصادية الهادفة إلى ضبط معدلات التضخم واستقرار الأسعار. 

ويراقب المتعاملون حركة الدولار عن كثب مع اقتراب صدور تقارير اقتصادية جديدة قد تؤثر في اتجاهات السوق خلال الفترة المقبلة.

