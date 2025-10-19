قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه

إسراء صبري

الدولار..استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأحد.

بلغت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد 

سعر الدولار اليوم  

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.64% جنيه للبيع و 47.54 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 55.49 جنيه للبيع، و 55.37 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني 

سعر الجنيه الإسترليني 63.97  جنيه للبيع،  63.80 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 12.70 جنيه للبيع، 12.67 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الاماراتي 

درهم اماراتي 12.97 جنيه للبيع، و 12.94 جنيه للشراء.

الأرصاد تكشف موعد ارتداء الملابس الشتوية

بفستان ذهبي لافت.. مايان السيد تتألق في عرض فيلمها «كولونيا» بمهرجان الجونة السينمائي|شاهد

لوك لافت.. زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار بظهورها

فستان كاجوال.. بوسي تخطف الأنظار بظهورها

