براتب يصل لـ9 آلاف جنيه.. فرص عمل جديدة في شركة إلكترونيات
كان يخفيهم داخل مرتبة.. خادمة وراء سرقة كيلو ذهب من أستاذ جامعي
الرئيس السيسي خلال الندوة التثقيفية: هدفنا وقف الحرب في غزة.. ويؤكد: دعم الوقود يمثل عبئًا على الدولة.. وساعة الاقتتال ترجع البلاد شهورا للخلف.. فيديو
أستون فيلا يسقط توتنهام بنتيجة 2-1 بالدوري الإنجليزي
البورصة تربح 26 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الأحد
أزمة في هجوم الأهلي بعد إصابة محمد شريف
أكسيوس عن مسؤول أمريكي: الـ 30 يوما المقبلة في غزة ستكون حاسمة.. وجديرون بتنفيذ الاتفاق
تماثيل مقلدة.. هذه العقوبة تنتظر تشكيلا عصابيا نصب على راغبي اقتناء الآثار
التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بين زد وبتروجيت
سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات المسائية
رئيس الوزراء يلتقى مالك أروجلو العالمية لبحث إدارة وتشغيل مصانع الغزل والنسيج
عقوبات على ثنائي سلة الزمالك بعد واقعة دمنهور
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار العالم

أفيخاي أدرعي يهدد سكان غزة: سنرد بقوة كبيرة

أفيخاي أدرعي
أفيخاي أدرعي
فرناس حفظي

هدد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، المقدم أفيخاي إدرعي، سكان قطاع غزة من أن الجيش الإسرائيلي "سيرد بقوة هائلة" ويهاجم البنى التحتية لحماس، وذلك عقب انتهاك وقف إطلاق النار في رفح في وقت سابق من اليوم. 

وفي معرض حديثه لسكان قطاع غزة، نشر إدرعي خريطةً تُظهر الخط الأصفر الذي يسيطر عليه الجيشالإسرائيلي، وكتب: "يُحذّر جيش الدفاع الإسرائيلي مجددًا - حفاظًا على سلامتكم، وفي ضوء الهجمات، ابقوا خارج الخط الأصفر فقط. المنطقة المحددة باللون الأحمر هي منطقة قتال خطرة! على كل من لا يزال في هذه المنطقة الإخلاء فورًا إلى الغرب."

قال وزير الدفاع الإسرائيلي  كاتس إن حماس ستتعلم درسا قاسيا أن الجيش الإسرائيلي عازم على حماية جنوده ومنع أي أذى لهم.

وأضاف كاتس: "لقد أصدرنا تعليمات للجيش  الإسرائيلي بالتحرك بقوة ضد أهداف حماس في غزة،  ستدفع حماس ثمنا باهظًا لكل إطلاق نار وانتهاك لوقف إطلاق النار، وإذا لم تُفهم الرسالة، فستزداد حدة ردود الفعل".

عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعا طارئا مع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وذلك في ظل التدهور الأمني المتصاعد في رفح جنوب قطاع غزة.
وجاء اللقاء بعد أن دعا سموتريتش إلى استئناف العمليات العسكرية الواسعة ضد حركة حماس، متهماً الحكومة بـ«التهاون» في الرد على الهجمات الأخيرة، ومطالبًا بإنهاء وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مؤخرًا.
وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، ناقش الجانبان تطورات الميدان في رفح، إلى جانب الخيارات العسكرية والسياسية المطروحة أمام الحكومة الإسرائيلية، في وقت يواجه فيه نتنياهو ضغوطًا متزايدة من أوساط اليمين المتشدد لاستئناف الحرب.
وتشهد المنطقة توترًا ميدانيًا متصاعدًا عقب إعلان الجيش الإسرائيلي تعرض قواته في رفح لهجوم بصاروخ مضاد للدبابات، وردّه بغارات جوية على مواقع في المدينة، وسط تبادل الاتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار.

الجيش الإسرائيلي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي المقدم أفيخاي إدرعي قطاع غزة وقف إطلاق النار رفح

قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

قفزة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم الأحد 19-10-2025

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان أم يجب الانتظار حتى نهايته ؟.. أمين الفتوى يرد

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب تعاود الارتفاع مجددا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

صورة أرشيفية

موعد امتحانات نصف العام 2026 في المدارس .. قرارات رسمية

عقوبة من لا يصلي الفجر

ما هي عقوبة من لا يُصلّي الفجر في وقته؟.. 3 مصائب وحرمان من 20 رزقًا

سوزي الأردنية

التحفظ على أموال والدي سوزي الأردنية بعد اكتشاف حيلتها.. ما القصة؟

نتنياهو

إنذار عربي حاسم لـ بنيامين نتنياهو عقب أزمة إغلاق معبر رفح

معنى النساء ناقصات عقل ودين

يجب فهمه في سياقه.. أستاذ حديث بالأزهر يوضح معنى النساء ناقصات عقل ودين

صلاة المرأة

ركعتان وقراءة الفاتحة والإخلاص 3 مرات للمتطهرة من الحيض .. هل تعدل أجر 60 شهيدا؟

«أحكام الضمان في الإسلام» محور مجالس دار الإفتاء بالمحافظات ضمن جهودها لنشر الوعي الديني الصحيح

أحكام الضمان في الإسلام.. محور مجالس دار الإفتاء بالمحافظات

صحة الشرقية تنظم قافلة طبية مجانية بقرية جزيرة النص فاقوس

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

الأرصاد تكشف موعد ارتداء الملابس الشتوية

الملابس الشتوية
الملابس الشتوية
الملابس الشتوية

بفستان ذهبي لافت.. مايان السيد تتألق في عرض فيلمها «كولونيا» بمهرجان الجونة السينمائي|شاهد

مايان السيد
مايان السيد
مايان السيد

شريهان

شريهان تعلن عن حبها لـ مصر بطريقة خاصة

سلوى خطاب

حسدته على الموت.. اعتراف جريء من سلوى خطاب عن طليقها

القمر الصناعي الأمريكي LES-1

زومبي .. قصة عودة القمر الصناعي LES-1 إلى الحياة بعد 50 عامًا من فقدانه |فيديوجراف

فوايد البروكلى والسبانخ

وداعًا لشيخوخة الدماغ.. قوة السبانخ والبروكلي في حماية الذاكرة

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

