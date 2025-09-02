مانشستر سيتي يعلن التعاقد مع الحارس الإيطالي دوناروما ..تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تعاقد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، مع الحارس الإيطالي دوناروما، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب شوبير :"رسميًا - مانشستر سيتي يعلن التعاقد مع الحارس الإيطالي دوناروما بعقد يمتد حتى عام 2030".

وقال النادي في بيانه الرسمي: "يسر مانشستر سيتي تأكيد التعاقد مع جيانلويجي دوناروما من باريس سان جيرمان، بشرط استكمال التصريح الدولي."

وأضاف: "على مدار مسيرة مليئة بالنجاحات، أثبت دوناروما نفسه كأحد أبرز حراس المرمى في كرة القدم الأوروبية."

وتابع البيان: "يصل الحارس الإيطالي إلى ملعب الاتحاد بقامة فارعة وحضور بدني قوي، إلى جانب خبرة كبيرة على مستوى النخبة."

ويأتي انضمام دوناروما بعد خروجه من حسابات مدرب باريس سان جيرمان، الإسباني لويس إنريكي، منذ مباراة كأس السوبر الأوروبية التي فاز بها الفريق الباريسي أمام توتنهام في 13 أغسطس الماضي، والتي شكلت نقطة تحول في مستقبل الحارس داخل النادي الفرنسي.