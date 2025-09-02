فنربخشة يعلن رسميًا ضم الحارس البرازيلي إيدرسون قادمًا من مانشستر سيتي

أعلن نادي فنربخشة التركي تعاقده رسميًا مع الحارس الدولي البرازيلي إيدرسون، قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي، في صفقة انتقال حر بعد نهاية فترة طويلة من النجاحات مع النادي الإنجليزي.

وخلال ثمانية أعوام قضاها إيدرسون مع السيتي منذ انضمامه في صيف موسم 2017/18، خاض 372 مباراة في جميع المسابقات، وكان الخيار الأول للمدرب بيب جوارديولا بين خشبات المرمى في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

وحصد إيدرسون مع مانشستر سيتي ستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولقبين في كأس الاتحاد الإنجليزي، وأربعة ألقاب في كأس الرابطة، وثلاثة دروع خيرية، بالإضافة إلى تحقيق أول لقب دوري أبطال أوروبي في تاريخ النادي، بجانب كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

ويُعتبر إيدرسون أكثر حارس مرمى تتويجًا بلقب الدوري الإنجليزي في حقبة البريميرليج، متفوقًا على أسطورة ليفربول بروس جروبيلار، الذي يحمل الرقم ذاته في عدد الألقاب.

كما حقق رقمًا قياسيًا مع السيتي في الحفاظ على نظافة شباكه، حيث لم يستقبل أهدافًا في 122 مباراة من أصل 276 في الدوري الإنجليزي.

وكان إيدرسون أحد الأعمدة الأساسية في فترة تفوق مانشستر سيتي، حيث ساهم في الفوز بستة ألقاب من أصل ثمانية مواسم، مع تسجيل رقم قياسي بتحقيق أربعة ألقاب متتالية بين 2020/21 و2023/24.

وبعيدًا عن الأرقام، لعب إيدرسون دورًا محوريًا في إعادة تعريف دور حارس المرمى في الدوري الإنجليزي الممتاز، معتمدًا على قدراته الفنية العالية في التمرير واللعب بالقدم.

وحصل إيدرسون على جائزة "القفاز الذهبي" ثلاث مرات، التي تُمنح لأفضل حارس مرمى من حيث الحفاظ على نظافة الشباك في البريميرليج، وذلك في مواسم 2019/20، 2020/21، وشارك فيها الموسم التالي 2021/22 مع أليسون بيكر.

ويبدأ إيدرسون الآن فصلًا جديدًا في مسيرته الاحترافية مع فنربخشة، حيث يأمل في مواصلة التألق وتقديم أفضل المستويات في الدوري التركي.