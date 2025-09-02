قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نتنياهو يهاجم رئيس وزراء بلجيكا بعد اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
نقلة نوعية.. رئيس الوزراء يبحث مع شركة صينية خطة مصر لزيادة الطاقة المتجددة إلى 42%
أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
السبت المقبل.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة
خبير في الشؤون الإسرائيلية: الاحتلال يمارس خداعًا استراتيجيًا لتغطية جرائمه في غزة
أحمد موسى: سد النهضة مناورة سياسية ولن يحقق تنمية لإثيوبيا
ترامب يتوعد الهند بعقوبات إضافية.. ويؤكد: سأتحدث إلى بوتين قريبا بشأن أوكرانيا
أحمد موسى: الإخوان شركاء في تنفيذ السد وأحداث الفوضى ساعدت على إقامته
جينجر تشابمان: ترامب يركز على مكافحة الجرائم الداخلية في شيكاغو
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

فنربخشة يعلن رسميًا ضم الحارس البرازيلي إيدرسون قادمًا من مانشستر سيتي

إيدرسون
إيدرسون
إسراء أشرف

أعلن نادي فنربخشة التركي تعاقده رسميًا مع الحارس الدولي البرازيلي إيدرسون، قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي، في صفقة انتقال حر بعد نهاية فترة طويلة من النجاحات مع النادي الإنجليزي.

وخلال ثمانية أعوام قضاها إيدرسون مع السيتي منذ انضمامه في صيف موسم 2017/18، خاض 372 مباراة في جميع المسابقات، وكان الخيار الأول للمدرب بيب جوارديولا بين خشبات المرمى في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

وحصد إيدرسون مع مانشستر سيتي ستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولقبين في كأس الاتحاد الإنجليزي، وأربعة ألقاب في كأس الرابطة، وثلاثة دروع خيرية، بالإضافة إلى تحقيق أول لقب دوري أبطال أوروبي في تاريخ النادي، بجانب كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

ويُعتبر إيدرسون أكثر حارس مرمى تتويجًا بلقب الدوري الإنجليزي في حقبة البريميرليج، متفوقًا على أسطورة ليفربول بروس جروبيلار، الذي يحمل الرقم ذاته في عدد الألقاب.

كما حقق رقمًا قياسيًا مع السيتي في الحفاظ على نظافة شباكه، حيث لم يستقبل أهدافًا في 122 مباراة من أصل 276 في الدوري الإنجليزي.

وكان إيدرسون أحد الأعمدة الأساسية في فترة تفوق مانشستر سيتي، حيث ساهم في الفوز بستة ألقاب من أصل ثمانية مواسم، مع تسجيل رقم قياسي بتحقيق أربعة ألقاب متتالية بين 2020/21 و2023/24.

وبعيدًا عن الأرقام، لعب إيدرسون دورًا محوريًا في إعادة تعريف دور حارس المرمى في الدوري الإنجليزي الممتاز، معتمدًا على قدراته الفنية العالية في التمرير واللعب بالقدم.

وحصل إيدرسون على جائزة "القفاز الذهبي" ثلاث مرات، التي تُمنح لأفضل حارس مرمى من حيث الحفاظ على نظافة الشباك في البريميرليج، وذلك في مواسم 2019/20، 2020/21، وشارك فيها الموسم التالي 2021/22 مع أليسون بيكر.

ويبدأ إيدرسون الآن فصلًا جديدًا في مسيرته الاحترافية مع فنربخشة، حيث يأمل في مواصلة التألق وتقديم أفضل المستويات في الدوري التركي.

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة لـ اللانش بوكس

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس
6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس
6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس

طريقة عمل المشبك فى البيت.. عادي وبرتقالي وبالسميد

طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

رخيصة ومشبعة .. طريقة عمل البصارة بالثوم والنعناع

البصارة
البصارة
البصارة

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

