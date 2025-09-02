رسميا.. مانشستر سيتي يعلن رحيل مانويل أكانجي إلى إنتر ميلان

أعلن مانشستر سيتي انتقال مدافعه السويسري مانويل أكانجي إلى صفوف إنتر ميلان الإيطالي على سبيل الإعارة حتى نهاية موسم 2025، وذلك رهنًا بالحصول على التصريح الدولي اللازم.

وانضم أكانجي إلى السيتي في سبتمبر 2022 قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني، وخاض منذ ذلك الحين 136 مباراة بقميص "السماوي"، لعب خلالها دورًا محوريًا في تحقيق العديد من الإنجازات المحلية والقارية.

وساهم المدافع الدولي في التتويج بسبعة ألقاب كبرى، أبرزها ثلاثية موسم 2022/23 التاريخية التي شملت الدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري أبطال أوروبا، وكأس الاتحاد الإنجليزي، قبل أن يكون جزءًا أساسيًا في إنجاز جديد بالموسم التالي، عندما أصبح السيتي أول فريق إنجليزي يحقق لقب الدوري الممتاز أربع مرات متتالية.

وخلال موسمه الأول، شارك أكانجي في 48 مباراة وسجّل هدفًا لا يُنسى في الفوز العريض على ريال مدريد (4-0) في نصف نهائي دوري الأبطال، كما شارك في نهائي كأس الاتحاد أمام مانشستر يونايتد، وأسهم في الهجمة التي انتهت بهدف رودري الحاسم في نهائي دوري الأبطال أمام إنتر ميلان، فريقه الحالي.

وفي موسم 2023/24، كرر نفس عدد المشاركات (48 مباراة)، منها 30 مباراة في الدوري، وشارك في جميع مباريات كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، اللتين تُوج بهما الفريق.

أما في الموسم الأخير 2024/25، فقد خاض أكانجي 40 مباراة، كان آخرها أمام الهلال السعودي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وسينضم أكانجي الآن إلى نادي إنتر تحت قيادة المدرب الجديد كريستيان كيفو، في تجربة جديدة ينتظر أن تضيف الكثير لمسيرته.

واختتم مانشستر سيتي بيانه قائلاً: "الجميع في مانشستر سيتي يتمنى لمانويل كل التوفيق فيما تبقى من الموسم، ويشكره على كل ما قدمه بقميص النادي".