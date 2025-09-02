باريس سان جيرمان يودع دوناروما بعد انتقاله إلى مانشستر سيتى

وجه نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، رسالة إلى حارس مرماه الإيطالي جيانلويجي دوناروما، بعد انتقاله إلى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

وشارك باريس سان جيرمان في بيان عبر حسابه على اكس، صورة للحارس الإيطالي وعلق عليها قائلًا "ذكريات لا تنسى، شكرا جيجيو".

وقال نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في بيانه الرسمي: "يسر مانشستر سيتي تأكيد التعاقد مع جيانلويجي دوناروما من باريس سان جيرمان، بشرط استكمال التصريح الدولي."

وأضاف: "على مدار مسيرة مليئة بالنجاحات، أثبت دوناروما نفسه كأحد أبرز حراس المرمى في كرة القدم الأوروبية."

وتابع البيان: "يصل الحارس الإيطالي إلى ملعب الاتحاد بقامة فارعة وحضور بدني قوي، إلى جانب خبرة كبيرة على مستوى النخبة."

ويأتي انضمام دوناروما بعد خروجه من حسابات مدرب باريس سان جيرمان، الإسباني لويس إنريكي، منذ مباراة كأس السوبر الأوروبية التي فاز بها الفريق الباريسي أمام توتنهام في 13 أغسطس الماضي، التي شكلت نقطة تحول في مستقبل الحارس داخل النادي الفرنسي.