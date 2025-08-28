قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رضا عبد العال لـ صدى البلد: ألفينا مهاري وحريف وزيزو نجم ركلات جزاء
في قلب القاهرة| خريطة أماكن المدارس المصرية اليابانية الجديدة المقرر افتتاحها أكتوبر القادم
ريلمي تكشف عن مفاهيمها الثورية .. هاتف ببطارية خارقة وآخر بتبريد فائق
متى بشاي: تخفيض سعر الفائدة يستقيم مع دعم المسار النزولي المتوقع للتضخم
وزير التعليم يتفقد مدرسة إبتدائية بالسيدة زينب ويوجه بإنتهاء "تشجيرها ودهانها" قبل بداية الدراسة
النائب محمد أبو العينين ينعى اللواء شريف زهير مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب
400 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد قرار خفض الفائدة 2%
وزير التعليم يتفقد تجهيزات تحويل مدرستين بغمرة والقصر العيني لمدارس مصرية يابانية|صور
باريس سان جيرمان في مواجهة نارية مع بايرن وبرشلونة وتوتنهام بدوري أبطال أوروبا 2025-2026
إفتتاح 14 مدرسة مصرية يابانية جديدة خلال العام الدراسي المقبل
كانت زى القمر.. وفاة طفلة في حضن أمها أثناء الرضاعة
تقليل فترات الانتظار بالخط الثالث للمترو مع بدء العام الدراسي.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

باريس سان جيرمان في مواجهة نارية مع بايرن وبرشلونة وتوتنهام بدوري أبطال أوروبا 2025-2026

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
إسلام مقلد

كشفت قرعة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026 عن مواجهات من العيار الثقيل، حيث أسفرت عن وقوع باريس سان جيرمان الفرنسي، حامل لقب النسخة الماضية من البطولة، في مجموعة نارية تضم بايرن ميونخ الألماني، برشلونة الإسباني، أتالانتا الإيطالي، باير ليفركوزن الألماني، توتنهام هوتسبير الإنجليزي، سبورتنج لشبونة البرتغالي، نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، وأتلتيك بيلباو الإسباني.

باريس سان جيرمان في اختبار حقيقي

يدخل باريس سان جيرمان البطولة بصفته البطل المدافع عن لقبه، إلا أن القرعة وضعته في مواجهة مباشرة مع كبار القارة الأوروبية، ما يجعله أمام اختبار صعب منذ مرحلة الدوري. ويُنتظر أن يشهد الصدام مع أندية مثل بايرن ميونخ وبرشلونة وتوتنهام مواجهات كبرى تعيد للأذهان الكلاسيكيات الأوروبية الشهيرة.

أندية ذات طموحات كبيرة

المجموعة لا تقتصر على الأسماء الكبرى فقط، إذ تضم أيضًا أتالانتا الذي يواصل إثبات نفسه في البطولات الأوروبية، وباير ليفركوزن بطل الدوري الألماني في نسخته الأخيرة، بالإضافة إلى نيوكاسل يونايتد الذي عاد بقوة للمنافسة الأوروبية، وأتلتيك بيلباو المعروف بصلابته الدفاعية، وسبورتنج لشبونة الذي يتمتع بتاريخ مميز في تكوين النجوم.

اكتمال عقد المتأهلين

وبإتمام مباريات التصفيات النهائية مساء الأربعاء، اكتمل عقد الأندية الـ36 المشاركة في مرحلة الدوري من دوري الأبطال، بعد تأهل كل من كاراباج الأذربيجاني، بنفيكا البرتغالي، كلوب بروج البلجيكي، وكوبنهاجن الدنماركي، ليكتمل بذلك المشهد الأوروبي المرتقب.

الأنظار نحو موسم تاريخي

بهذه القرعة، يترقب عشاق كرة القدم حول العالم نسخة استثنائية من دوري أبطال أوروبا، حيث ستبدأ الإثارة مبكرًا بمواجهات كبرى، ما يجعل البطولة هذا الموسم مرشحة لتقديم واحدة من أقوى نسخها على الإطلاق.

وجاءت قائمة الفرق المشاركة كالتالي:

أياكس (هولندا)

أرسنال (إنجلترا)

أتالانتا (إيطاليا)

أتلتيك كلوب (إسبانيا)

أتلتيكو مدريد (إسبانيا)

برشلونة (إسبانيا)

بايرن ميونخ (ألمانيا)

بنفيكا (البرتغال)

بودو/جليمت (النرويج)

بوروسيا دورتموند (ألمانيا)

تشيلسي (إنجلترا)

كلوب بروج (بلجيكا)

كوبنهاجن (الدنمارك)

فرانكفورت (ألمانيا)

جالاتا سراي (تركيا)

إنتر ميلان (إيطاليا)

يوفنتوس (إيطاليا)

كيرات ألماتي (كازاخستان)

ليفركوزن (ألمانيا)

ليفربول (إنجلترا)

مانشستر سيتي (إنجلترا)

مارسيليا (فرنسا)

موناكو (فرنسا)

نابولي (إيطاليا)

نيوكاسل (إنجلترا)

أولمبياكوس (اليونان)

بافوس (قبرص)

باريس سان جيرمان (فرنسا)

آيندهوفن (هولندا)

كاراباخ (أذربيجان)

ريال مدريد (إسبانيا)

سلافيا براغ (التشيك)

سبورتنج لشبونة (البرتغال)

توتنهام (إنجلترا)

يونيون (بلجيكا)

فياريال (إسبانيا)

إقصاء مورينيو مبكرًا مع فنربخشة

شهدت مباريات الملحق النهائي مفاجأة قوية بخروج المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مبكرًا من دوري الأبطال، بعد فشل فريقه فنربخشة التركي في التأهل أمام بنفيكا البرتغالي.

ونجح بنفيكا في حسم بطاقة الصعود بفضل هدف محمد كريم أكتوركوجلو في الدقيقة 35 من مباراة الإياب، ليصعد الفريق البرتغالي إلى مرحلة الدوري بعد انتهاء مواجهة الذهاب بالتعادل السلبي.

وبهذا، يستمر غياب جوزيه مورينيو عن دوري أبطال أوروبا للموسم السادس على التوالي، رغم بدايته الجديدة مع فنربخشة هذا الموسم، مما يعد ضربة قوية لطموحات المدرب البرتغالي العريق.

قرعة دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان برشلونة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعتماد نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 | نسبة النجاح 90.6% للنظام الحديث و90.7% للقديم

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رسوب 14597 طالب وطالبة في نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

تظلمات الدور الثانى ثانوية عامة 2025

بعد ظهور النتيجة .. رابط تظلمات الدور الثانى ثانوية عامة 2025

إرجاع الساعة 60 دقيقة رسميًا يوم خميس.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 هذا التاريخ

إرجاع الساعة 60 دقيقة رسميًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 بهذا التاريخ

تنسيق الجامعات

60.4 %للحقوق 51.9%للتربية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الدور الثاني

اللواء شريف زهير

بعد أيام من توليه المنصب الجديد.. وفاة اللواء شريف زهير | تعرف عليه

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

ظهرت الآن.. نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 على موقع صدى البلد

ترشيحاتنا

أهمها الثالثة.. نصائح مهمة للتعامل مع الطفل المصاب باضطراب فرط الحركة

أهمها الثالثة.. نصائح مهمة للتعامل مع الطفل المصاب باضطراب فرط الحركة

بعد فوزه على فاركو.. موعد مباراة الزمالك المقبلة وغياب لاعب هام

بعد فوزه على فاركو.. موعد مباراة الزمالك المقبلة

ثقب أسود

ثقب أسود يحير العلماء ويهدد كوكب الأرض.. ما القصة؟

بالصور

في حضور أسرته.. بدء عزاء الإعلامي عاطف كامل بكنيسة مارمرقس

عاطف كامل
عاطف كامل
عاطف كامل

كانت زى القمر.. وفاة طفلة في حضن أمها أثناء الرضاعة

الرضاعة
الرضاعة
الرضاعة

باردة ولذيذة في حر الصيف.. طريقة عمل بسبوسة بالكريم كراميل

طريقة عمل بسبوسة بالكريم كراميل
طريقة عمل بسبوسة بالكريم كراميل
طريقة عمل بسبوسة بالكريم كراميل

طرق علاج صداع الجيوب الأنفية في المنزل لتخفيف الألم والضغط

أفضل طرق علاج صداع الجيوب الأنفية
أفضل طرق علاج صداع الجيوب الأنفية
أفضل طرق علاج صداع الجيوب الأنفية

فيديو

حلمي عبد الباقي

حلمي عبد الباقي يطرح أغنيته الجديدة بعنوان "شربنا".. فيديو

الطفل عمار

مات غدرا في بورسعيد.. قصة الطفل عمار الذي دفع حياته ثمنا لسرقة محل والده

ابرام يوسف

خرج ولم يعد.. تغيب ممثل شاب عن منزله في ظروف غامضة

عروس حلوان

أخدت حقن مغشوشة.. التقرير الطبي يكشف سبب وفاة عروس حلوان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد