باريس سان جيرمان في مواجهة نارية مع بايرن وبرشلونة وتوتنهام بدوري أبطال أوروبا 2025-2026

كشفت قرعة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026 عن مواجهات من العيار الثقيل، حيث أسفرت عن وقوع باريس سان جيرمان الفرنسي، حامل لقب النسخة الماضية من البطولة، في مجموعة نارية تضم بايرن ميونخ الألماني، برشلونة الإسباني، أتالانتا الإيطالي، باير ليفركوزن الألماني، توتنهام هوتسبير الإنجليزي، سبورتنج لشبونة البرتغالي، نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، وأتلتيك بيلباو الإسباني.

باريس سان جيرمان في اختبار حقيقي

يدخل باريس سان جيرمان البطولة بصفته البطل المدافع عن لقبه، إلا أن القرعة وضعته في مواجهة مباشرة مع كبار القارة الأوروبية، ما يجعله أمام اختبار صعب منذ مرحلة الدوري. ويُنتظر أن يشهد الصدام مع أندية مثل بايرن ميونخ وبرشلونة وتوتنهام مواجهات كبرى تعيد للأذهان الكلاسيكيات الأوروبية الشهيرة.

أندية ذات طموحات كبيرة

المجموعة لا تقتصر على الأسماء الكبرى فقط، إذ تضم أيضًا أتالانتا الذي يواصل إثبات نفسه في البطولات الأوروبية، وباير ليفركوزن بطل الدوري الألماني في نسخته الأخيرة، بالإضافة إلى نيوكاسل يونايتد الذي عاد بقوة للمنافسة الأوروبية، وأتلتيك بيلباو المعروف بصلابته الدفاعية، وسبورتنج لشبونة الذي يتمتع بتاريخ مميز في تكوين النجوم.

اكتمال عقد المتأهلين

وبإتمام مباريات التصفيات النهائية مساء الأربعاء، اكتمل عقد الأندية الـ36 المشاركة في مرحلة الدوري من دوري الأبطال، بعد تأهل كل من كاراباج الأذربيجاني، بنفيكا البرتغالي، كلوب بروج البلجيكي، وكوبنهاجن الدنماركي، ليكتمل بذلك المشهد الأوروبي المرتقب.

الأنظار نحو موسم تاريخي

بهذه القرعة، يترقب عشاق كرة القدم حول العالم نسخة استثنائية من دوري أبطال أوروبا، حيث ستبدأ الإثارة مبكرًا بمواجهات كبرى، ما يجعل البطولة هذا الموسم مرشحة لتقديم واحدة من أقوى نسخها على الإطلاق.

وجاءت قائمة الفرق المشاركة كالتالي:

أياكس (هولندا)

أرسنال (إنجلترا)

أتالانتا (إيطاليا)

أتلتيك كلوب (إسبانيا)

أتلتيكو مدريد (إسبانيا)

برشلونة (إسبانيا)

بايرن ميونخ (ألمانيا)

بنفيكا (البرتغال)

بودو/جليمت (النرويج)

بوروسيا دورتموند (ألمانيا)

تشيلسي (إنجلترا)

كلوب بروج (بلجيكا)

كوبنهاجن (الدنمارك)

فرانكفورت (ألمانيا)

جالاتا سراي (تركيا)

إنتر ميلان (إيطاليا)

يوفنتوس (إيطاليا)

كيرات ألماتي (كازاخستان)

ليفركوزن (ألمانيا)

ليفربول (إنجلترا)

مانشستر سيتي (إنجلترا)

مارسيليا (فرنسا)

موناكو (فرنسا)

نابولي (إيطاليا)

نيوكاسل (إنجلترا)

أولمبياكوس (اليونان)

بافوس (قبرص)

باريس سان جيرمان (فرنسا)

آيندهوفن (هولندا)

كاراباخ (أذربيجان)

ريال مدريد (إسبانيا)

سلافيا براغ (التشيك)

سبورتنج لشبونة (البرتغال)

توتنهام (إنجلترا)

يونيون (بلجيكا)

فياريال (إسبانيا)

إقصاء مورينيو مبكرًا مع فنربخشة

شهدت مباريات الملحق النهائي مفاجأة قوية بخروج المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مبكرًا من دوري الأبطال، بعد فشل فريقه فنربخشة التركي في التأهل أمام بنفيكا البرتغالي.

ونجح بنفيكا في حسم بطاقة الصعود بفضل هدف محمد كريم أكتوركوجلو في الدقيقة 35 من مباراة الإياب، ليصعد الفريق البرتغالي إلى مرحلة الدوري بعد انتهاء مواجهة الذهاب بالتعادل السلبي.

وبهذا، يستمر غياب جوزيه مورينيو عن دوري أبطال أوروبا للموسم السادس على التوالي، رغم بدايته الجديدة مع فنربخشة هذا الموسم، مما يعد ضربة قوية لطموحات المدرب البرتغالي العريق.