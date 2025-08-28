قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

موندو ديبورتيفو: طريق باريس سان جيرمان للحفاظ على لقب دوري الأبطال مليء بالتحديات

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
حمزة شعيب

أجريت مساء الخميس مراسم سحب قرعة مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا 2025/2026 في مدينة موناكو الفرنسية، حيث أسفرت عن مواجهات قوية لباريس سان جيرمان حامل اللقب، في رحلة البحث عن الحفاظ على الكأس الأوروبية تحت قيادة مدربه لويس إنريكي.

وسيخوض الفريق الباريسي تحديات نارية أمام مجموعة من كبار القارة، أبرزها مواجهة برشلونة في الجولة الأولى، إلى جانب لقاء مرتقب مع بايرن ميونخ على ملعب بارك دي برانس، وهو ما يجعل مشواره أكثر صعوبة مقارنة بالنسخة الماضية.

كما سيلعب باريس سان جيرمان على أرضه أمام أتالانتا، وتوتنهام بطل الدوري الأوروبي، وكذلك نيوكاسل يونايتد، بينما يخرج لملاقاة أتلتيك بلباو في إسبانيا، وباير ليفركوزن الألماني، وسبورتينج لشبونة بطل الدوري البرتغالي.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية وصفت مواجهة برشلونة أمام باريس سان جيرمان بالاختبار الخاص للمدرب لويس إنريكي، الذي سبق له تمثيل الفريق الكتالوني كلاعب ومدرب، مؤكدة أن مشوار حامل اللقب لن يكون سهلاً في ظل قوة المنافسين.

وكان باريس سان جيرمان قد تُوج بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بعد فوزه الكبير على إنتر ميلان بخمسة أهداف نظيفة في المباراة النهائية، لكنه يواجه هذا العام مهمة أكثر تعقيدًا للحفاظ على لقبه وسط منافسة شرسة من كبار القارة.

باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا قرعة دوري أبطال أوروبا

