صحيفة إسبانية تصف قرعة ريال مدريد في دوري الأبطال بـ"مجموعة الموت"

أثارت قرعة دوري أبطال أوروبا مرحلة الدوري لموسم 2025/2026، والتي أقيمت مساء الخميس في مدينة موناكو الفرنسية، ردود فعل قوية داخل الوسط الرياضي الإسباني، بعدما أوقعت ريال مدريد في مجموعة نارية تضم مانشستر سيتي، ليفربول، ويوفنتوس.

صحيفة "آس" الإسبانية سلطت الضوء على القرعة عبر الصحفي الشهير توماس رونسيرو، المعروف بانتمائه وتشجيعه الكبير للفريق الملكي، حيث وصف مجموعة ريال مدريد بـ"مجموعة الموت" نظرًا لقوة المنافسين وعلى رأسهم مانشستر سيتي وليفربول.

وأكد رونسيرو أن ريال مدريد، رغم صعوبة القرعة، لا يملك أي أعذار في النسخة الحالية من دوري الأبطال، مشيرًا إلى أن الفريق الملكي قادر على تجاوز التحديات والذهاب بعيدًا في البطولة، خاصة أن مثل هذه المواجهات الصعبة دائمًا ما تحفّز اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم مع دعم جماهيرهم.

واستعاد رونسيرو بعض الذكريات، مذكرًا بفوز ريال مدريد على مانشستر سيتي في الموسم الماضي بدور الـ16 بمجموع المباراتين (6-2)، بينما خسر أمام ليفربول في دور المجموعات بهدفين دون رد في ملعب أنفيلد.

ويرى المتابعون أن القرعة وضعت ريال مدريد في اختبار مبكر وقوي تحت قيادة مدربه الجديد تشابي ألونسو، وسط آمال كبيرة بعودة الفريق إلى منصة التتويج بعد خيبة الموسم الماضي..